Severka po šesti letech znovu otevřela, restaurace se ujme světoznámý kuchař

„Důležité pro mě bylo kouzlo toho prostoru. Vždycky tady byla hospoda. Stejný případ je například Rosnička v Žabovřeskách,“ vysvětluje Reger, proč jeho volba padla na Severku.

Osobně prožil většinu profesní kariéry v zahraničí, působil třeba v Dubaji, kde vařil víc než deset let, libanonském Bejrútu nebo ve Velké Británii.

Podnik plánuje zpřístupňovat postupně. Nejprve začala fungovat kavárna, aby si tam lidé postupně zvykali znovu chodit.

„Začátkem příštího roku pak otevřeme restauraci, jež bude zaměřená primárně na poctivou českou kuchyni a široký nápojový sortiment. Chceme, aby Severka fungovala na rodinné bázi a setkávali se v ní místní lidé z okolí,“ nastiňuje Reger.

Přímo v restauraci spustí nejprve na konci ledna výčep, kuchyň má kompletně začít fungovat v březnu. V létě bude k dispozici také zahrádka. Na čepu nabídne Pilsner Urquell i lokální piva, z nealkoholických nápojů budou v nabídce třeba domácí limonády. Vařit chce Reger z lokálních produktů od místních farmářů, jídla hodlá sezonně obměňovat.

Ceny plánuje nastavit tak, aby restaurace byla dostupná i pro běžné rodiny s dětmi. „Severka má být rodinná restaurace. Chci tady mít děti, velké rodiny, chci tu mít nedělní obědy. Chci, ať to tady žije,“ hlásí restauratér, který kromě vaření navrhuje například menu pro nejrůznější podniky.

„Je škoda omezovat se jen na meníčka, aby se lidé rychle najedli a šli. U jídla se mají potkávat, bavit se. Atmosféra je pak úplně jiná, než když je člověk pořád ve spěchu,“ popisuje kuchař.

Brněnská Severka má dlouholetou tradici. Její stálou klientelu tvořili lidé z blízkého okolí nebo příslušníci armády z někdejší Vojenské akademie, dnešní Univerzity obrany. Podnik chce lákat také třeba lidi ze sousedního Divadla Polárka. Nedaleko se nachází i poliklinika Zahradníkova, Moravská zemská knihovna nebo několik univerzitních fakult.

Dokonalosti jsou nelidské, říká Reger

Podmínkou uzavření nájemní smlouvy bylo, že se Reger pustí do drahých oprav prostor na své náklady. Dosud do rekonstrukce investoval zhruba sedm milionů korun, s úpravami už postupně finišuje. „Při rekonstrukci jsme se snažili zachovat co nejvíce původních prvků a zároveň prostory modernizovat tak, aby se tady hosté cítili dobře,“ líčí kuchař a zároveň majitel společnosti Spoonfull.

V původní podobě tak zůstanou například zdi a strop restaurace, aby místo mělo své kouzlo a lidé třeba podle fotografie na sociálních sítích hned věděli, že jde o Severku. „Nechtěl jsem prostory opravit do dokonalosti, protože dokonalosti jsou vlastně strašně nelidské,“ podotýká Reger.

Radnice Brna-střed složitě sháněla zájemce o prostory od roku 2018, kdy ukončil provoz tehdejší nájemce.

„Jedná se o poměrně velký prostor, budova má i s venkovní terasou téměř 640 metrů čtverečních. Chtěli jsme, aby v objektu byla restaurace, protože má v lokalitě velkou tradici. Nebylo ale jednoduché najít zájemce, který by si prostor pronajal a investoval do rozsáhlých stavebních úprav. Jsem rád, že se nám po dlouhých jednáních podařilo vhodného nájemce najít a dojít s ním k dohodě, díky čemuž se do ulice po šesti letech opět vrátí restaurace,“ oznamuje radní městské části Martin Brym (TOP 09), který má na starost oblast správy nebytových prostor. Smlouva je sjednaná na deset let.

Už několik let funguje v Brně jiná Regerova restaurace Element, kterou si příznivci gastra pochvalují. Severka bude mít jiné zaměření. „Nechci už být v metropolích. Mám za sebou Londýn, Dublin, New York a už se mi nechce spěchat, chci už trošku zpomalit,“ říká podnikatel.