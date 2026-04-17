Šest až deset hodin bez ruky. V Brně lékaři muži přišili utrženou paži včas

„Jde o dobu od úrazu po obnovení cirkulace krve v replantované končetině,“ vysvětlil uvedené časové omezení přednosta kliniky Zdeněk Dvořák. Klíčové je podle něj jednat co nejrychleji, protože svalová tkáň je velmi citlivá na nedostatek kyslíku.
Právě rychlý zásah sehrál zásadní roli i na začátku března, kdy se pacient dostal do péče lékařů. Jeho ruku zachytil dopravníkový pás a rotační mechanismus ji utrhl v oblasti paže.
Operace byla mimořádně složitá. Chirurgové museli nahradit poškozenou pažní tepnu žilním štěpem, znovu napojit žíly i nervy a stabilizovat kost v oblasti lokte. „Pažní tepna byla nahrazena 20 centimetrů dlouhým žilním štěpem,“ popsal vedoucí operatér Jiří Veselý. Dodal, že lékaři museli také znovu přišít biceps, zatímco těžce poškozený triceps odstranit.
Ani tím ale boj o končetinu neskončil. Po operaci hrozily komplikace a pacient musel podstoupit náročnou následnou péči. Nyní už je však ve stabilizovaném stavu a pokračuje v rehabilitaci. Pomáhají mu elektrostimulace svalů a nervů i lymfatické masáže.
Podle lékařů nic nebrání tomu, aby byl propuštěn do domácí péče.
Brněnské pracoviště přitom v poslední době zaznamenalo více podobných úspěchů. Lékaři například přišili prsty malým dětem nebo kompletní skalp pacientce, která o něj přišla po nehodě s chladící vrtulí motoru. Vlasy jí podle lékařů znovu dorostly.
Klinika plastické a estetické chirurgie ve Fakultní nemocnici u svaté Anny patří dlouhodobě mezi špičková replantační centra. Funguje už od roku 1978, kdy zde lékaři jako první v Česku úspěšně přišili amputovaný prst.