Bývalý krasobruslař neuspěl se žalobou proti vyřazení z kandidátky ANO

Billboardy, na nichž byla fotografie a jméno Novotného, se totiž začal zabývat Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

Nikde nebylo označeno, zda se jedná o součást předvolební kampaně, a hnutí ANO mělo obavy, aby úřad nenařídil započítat billboardy do celostátního limitu 90 milionů korun na volební kampaň.

Novotného, který figuroval na 20. místě jihomoravské kandidátky, proto z voleb stáhlo. Kandidát se hájil, že jeho billboardová kampaň s heslem heslem „Pro sport dostupný všem dětem!“ s volbami nijak nesouvisí.

V reakci na vyškrtnutí podal žalobu, tu ale soud zamítl.

„V posuzovaném případě došlo k odvolání žalobce z kandidátní listiny politickým hnutím prostřednictvím volebního zmocněnce a nebylo na místě, aby krajský úřad prováděl vlastní šetření, zda se tak stalo v souladu s vůlí zastoupeného hnutí, a to právě proto, že jej k tomu zákonná úprava nijak nezmocňuje a pokud by tak krajský úřad učinil, přesáhl by svou kompetenci danou zákonnou úpravou. Námitky žalobce poukazem na Stanovy hnutí ANO 2011 jsou proto zcela irelevantní,“ konstatuje se v rozhodnutí Městského soudu v Praze, který se případem zabýval. Na verdikt upozornil server Česká justice.

Novotného billboardy stále prověřuje ve správním řízení Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Zatím však neupřesnil, zda je řízení vedeno proti Novotnému, či proti hnutí ANO.

Důvodem k podnětu a zahájení řízení bylo to, že na billboardech nebyl označen zadavatel a zhotovitel, což zákon nařizuje v době předvolební kampaně jako povinný údaj.