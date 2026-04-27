Návrh na odvolání po 82 dnech. Rektorka se znelíbila i kvůli ukrajinské vlajce

Senát zasedal v pátek odpoledne, výsledek škola zveřejnila na svém webu, zatím bez zápisu z jednání. Případné odvolání rektorky na návrh senátu je v kompetenci prezidenta Petra Pavla, který Willi jmenoval do funkce před necelými třemi měsíci.
Z dokumentů, které jsou dostupné v informačním systému JAMU, plyne, že část akademické obce měla k dosavadní práci Willi výhrady. Šlo například o sejmutí ukrajinské vlajky z budov JAMU, odchod kvestorky Dany Horníčkové, způsob řízení školy či obsazení prorektorských pozic.
|
Akademický senát divadelní fakulty už dříve vyjádřil silné obavy z ohrožení stability JAMU.
„Rektorka má plné právo směřovat vedení tak, aby bylo funkční a odpovědné. Zákon jí dává rozhodovací primát, nikoli povinnost okamžitě naplnit předem očekávaný personální model. Rozhodující je, zda jsou agendy právně a organizačně zajištěny, nikoli zda odpovídají představám kritiků o ‚ideální‘ struktuře,“ uvedla Willi v odpovědích na otázky akademického senátu.
„Nejde o podporu nenávisti či populismu“
Sejmutí vlajky vysvětlila tím, že není dosud rozhodnutá, jakou formou má JAMU vyjádřit nesouhlas s agresí na Ukrajině – zda právě prostřednictvím vlajek, či jinou symbolickou formou.
„Z právního hlediska šlo o legitimní manažerské rozhodnutí týkající se symbolické podoby oficiálního akademického prostoru a jeho neutrality, nikoli o souhlas s agresí či odmítnutí pomoci Ukrajině. Nejde ani o podporu nenávisti či populismu,“ uvedla Willi.
Cembalistka Willi jako rektorka nahradila Petra Michálka, který funkci neobhájil. Volba se konala loni v červnu, Willi v třetím kole porazila Petra Francána z divadelní fakulty - získala tehdy sedm hlasů, Francán pět. Willi pochází z Německa, s brněnskou akademií ale různými způsoby spolupracuje zhruba 35 let.
|
Bývalý rektor Michálek na facebooku upozornil, že akademický senát schválil návrh na odvolání jeho nástupkyně po 82 dnech ve funkci.
„Mám k tomu logicky asi milion a 82 komentářů, převážně systémových, hlavně však osobních, takže si je teď nechám pro sebe. Pro jistotu však, vzhledem k dotazům, deklaruji, že se do nových voleb rozhodně nebudu hlásit,“ napsal Michálek.