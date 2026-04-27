Návrh na odvolání po 82 dnech. Rektorka se znelíbila i kvůli ukrajinské vlajce

  12:29
Akademický senát Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) v Brně kvůli výhradám k řízení školy schválil návrh na odvolání rektorky Barbary Marie Willi. Pro její odchod hlasovalo devět členů z dvanácti. Willi je ve funkci necelé tři měsíce.
Prezident Petr Pavel jmenoval 20. ledna 2026 nové rektory. Mezi nimi byla i...

Prezident Petr Pavel jmenoval 20. ledna 2026 nové rektory. Mezi nimi byla i Barbara Maria Willi z Janáčkovy akademie múzických umění.

Barbara Maria Willi mistrně ovládá hru na cembalo.
Děkanka, profesorka a hudební dramaturgyně, hudební interpretka, cembalistka,...
Barbara Maria Willi mistrně ovládá hru na cembalo.
Senát zasedal v pátek odpoledne, výsledek škola zveřejnila na svém webu, zatím bez zápisu z jednání. Případné odvolání rektorky na návrh senátu je v kompetenci prezidenta Petra Pavla, který Willi jmenoval do funkce před necelými třemi měsíci.

Z dokumentů, které jsou dostupné v informačním systému JAMU, plyne, že část akademické obce měla k dosavadní práci Willi výhrady. Šlo například o sejmutí ukrajinské vlajky z budov JAMU, odchod kvestorky Dany Horníčkové, způsob řízení školy či obsazení prorektorských pozic.

Akademický senát divadelní fakulty už dříve vyjádřil silné obavy z ohrožení stability JAMU.

„Rektorka má plné právo směřovat vedení tak, aby bylo funkční a odpovědné. Zákon jí dává rozhodovací primát, nikoli povinnost okamžitě naplnit předem očekávaný personální model. Rozhodující je, zda jsou agendy právně a organizačně zajištěny, nikoli zda odpovídají představám kritiků o ‚ideální‘ struktuře,“ uvedla Willi v odpovědích na otázky akademického senátu.

Sejmutí vlajky vysvětlila tím, že není dosud rozhodnutá, jakou formou má JAMU vyjádřit nesouhlas s agresí na Ukrajině – zda právě prostřednictvím vlajek, či jinou symbolickou formou.

Prezident Petr Pavel jmenoval 20. ledna 2026 nové rektory. Mezi nimi byla i Barbara Maria Willi z Janáčkovy akademie múzických umění.
Svět se mění a umělci se musejí měnit s ním, říká uznávaná hudebnice a děkanka Hudební fakulty JAMU Barbara Maria Willi.
Barbara Maria Willi mistrně ovládá hru na cembalo.
Děkanka, profesorka a hudební dramaturgyně, hudební interpretka, cembalistka, varhanice a specialistka na kladívkový klavír Barbara Maria Willi se narodila v německém Wettelbrunnu. Už 30 let však působí v Brně.
„Z právního hlediska šlo o legitimní manažerské rozhodnutí týkající se symbolické podoby oficiálního akademického prostoru a jeho neutrality, nikoli o souhlas s agresí či odmítnutí pomoci Ukrajině. Nejde ani o podporu nenávisti či populismu,“ uvedla Willi.

Cembalistka Willi jako rektorka nahradila Petra Michálka, který funkci neobhájil. Volba se konala loni v červnu, Willi v třetím kole porazila Petra Francána z divadelní fakulty - získala tehdy sedm hlasů, Francán pět. Willi pochází z Německa, s brněnskou akademií ale různými způsoby spolupracuje zhruba 35 let.

Bývalý rektor Michálek na facebooku upozornil, že akademický senát schválil návrh na odvolání jeho nástupkyně po 82 dnech ve funkci.

„Mám k tomu logicky asi milion a 82 komentářů, převážně systémových, hlavně však osobních, takže si je teď nechám pro sebe. Pro jistotu však, vzhledem k dotazům, deklaruji, že se do nových voleb rozhodně nebudu hlásit,“ napsal Michálek.

27. dubna 2026  10:26,  aktualizováno  12:29

Návrh na odvolání po 82 dnech. Rektorka se znelíbila i kvůli ukrajinské vlajce

Akademický senát Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) v Brně kvůli výhradám k řízení školy schválil návrh na odvolání rektorky Barbary Marie Willi. Pro její odchod hlasovalo devět členů z...

27. dubna 2026  12:29

