Hlavní pěší tepnu Brna čeká dlouhá rekonstrukce, hotovo bude za tři roky

Tisíce lidí denně projdou v Brně po ulici Česká, která je pěší spojkou mezi dopravním uzlem v centru města a náměstím Svobody. Co do počtu pěších patří mezi vůbec nejrušnější ulice ve městě. Příští rok ale čeká 225 metrů dlouhý úsek, který je už řadu let ve špatném stavu, rozsáhlá rekonstrukce.