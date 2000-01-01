náhledy
Historie se o víkendu vrátila do Dobšic u Znojma. Stovky účinkujících v dobových uniformách připomněly rekonstrukcí bitvu z roku 1809, jednu z nejvýznamnějších událostí napoleonských válek na jižní Moravě. Nechyběly jezdecké útoky, dělostřelba ani brodění řeky Dyje.
Autor: Petr Bouzek
Císař Napoleon Bonaparte přihlíží průběhu střetnutí. Rekonstrukce připomíná události z 10. a 11. července 1809.
Autor: Petr Bouzek
Napoleon v detailu. Po bitvě u Aspern utrpěla francouzská armáda první velkou porážku, u Znojma však donutila Rakušany přijmout příměří.
Autor: Petr Bouzek
Francouzští vojáci vyrážejí do boje za zvuku bubnů. Dobové uniformy i výstroj odpovídají začátku 19. století.
Autor: Petr Bouzek
Dělostřelectvo překonává řeku Dyji. Brodění s koňmi a historickou technikou patří k nejatraktivnějším částem rekonstrukce.
Autor: Petr Bouzek
Po jezdcích přichází na řadu pěchota. Francouzští vojáci se brodí řekou, aby zaujali postavení k dalšímu střetu.
Autor: Bára Antonínová
Jezdec rakouské armády čeká na povel k dalšímu postupu přes řeku.
Autor: Bára Antonínová
Pěchota nastupuje do formace. Salvy z mušket a děl doprovázely většinu bojových ukázek.
Autor: Bára Antonínová
Voda, kouř a výstřely vytvořily jednu z nejdramatičtějších scén celé akce.
Autor: Bára Antonínová
Překonávání Dyje na koních patří mezi nejnáročnější části celé rekonstrukce.
Autor: Petr Bouzek
Chvíle klidu před další bojovou ukázkou. Velitelé konzultují další postup.
Autor: Petr Bouzek
Vojáci překonávají řeku, zatímco fotografové hledají nejlepší záběr. Rekonstrukce pochopitelně láká nejen diváky, ale i desítky fotografů.
Autor: Bára Antonínová
Ani civilisté tehdejší dobu neopomněli. Dobové kostýmy připomínaly, že válka zasahovala nejen vojáky, ale i běžné obyvatele.
Autor: Petr Bouzek
Střet jezdců zvedal oblaka prachu a přitahoval pozornost stovek diváků kolem bojiště.
Autor: Bára Antonínová
Jezdectvo vyráží do útoku. Koordinace desítek koní patří k organizačně nejsložitějším částem celé akce.
Autor: Bára Antonínová
Jezdecké jednotky byly jednou z hlavních atrakcí letošní rekonstrukce. V akčních scénách nechyběly šavle ani povely velitelů.
Autor: Petr Bouzek
Detail rakouského důstojníka v historické uniformě během bitevní ukázky.
Autor: Bára Antonínová
Postavu francouzského císaře doplňují jeho důstojníci. Organizátoři si dávají záležet na věrném ztvárnění historických postav.
Autor: Bára Antonínová
Rakouští vojáci si před střetem dopřávají odlehčený okamžik. Boje u Slavkova ztvárnily stovky členů klubů vojenské historie z celé Evropy.
Autor: Petr Bouzek