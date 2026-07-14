OBRAZEM: Děla, šavle i brodění Dyje. Dobšice znovu ovládla napoleonská bitva

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Tragédie na Masarykově okruhu. V Brně zemřeli dva motocykloví závodníci
Dva jezdci v sobotu zemřeli po nehodě v závodu silničních motocyklů Alpe Adria Championship na Masarykově okruhu v Brně. Zbytek víkendového programu pořadatelé zrušili. Oběťmi jsou dvaatřicetiletý...
Barokní kašna jako párty bazén. V Brně dováděly desítky lidí, strážníci nezasahovali
Desítky mladých lidí proměnily v sobotu večer barokní kašnu Parnas na brněnském Zelném trhu v improvizovaný bazén. Během akce Karaoke na náměstí, kterou pořádala skupina Game of Life, se účastníci...
Obohatili brněnskou gastroscénu. Na jejich sladké, trhané i burgery se stojí fronty
Oranžový skútr zastaví před nenápadným podnikem na rohu Orlí a Novobranské ulice v centru Brna. Peter Szamuhel z něj seskočí, a ještě než se za ním zavřou dveře Pickle, stihne pozdravit několik...
Zetor v Brně definitivně končí, stěhuje výrobu do Asie. V Evropě je draho
Zetor Tractors ukončuje po osmdesáti letech produkci traktorů v Brně. Drahá výroba v Evropě je podle vedení firmy neudržitelná, chce postavit fabriku v Asii. Na Moravě zůstane centrála a vývoj.
Hledači vynesli nalezenou nevybuchlou munici na pláž, kde byly desítky lidí
Lidé užívající si letní počasí u brněnské přehrady zažili v sobotu nevšední odpoledne. Amatérští hledači kovů totiž pod hladinou našli nevybuchlou munici, kterou následně vyzdvihli a přinesli na...
Mango matcha cloud, či jen zmrzlinu? Na brněnské náplavce se konečně jí a pije
Brňané si po letech čekání mohou na náplavce u Svratky konečně dát kávu, něco k jídlu nebo se zastavit na večerní drink. Na Rullerově nábřeží už otevřely první dva ze tří plánovaných gastronomických...
Po úhynu půl tuny ryb se situace na Dyji zlepšila. Hrozba kvůli sinicím ale trvá
Nepřetržitý monitoring vodohospodářů a preventivní zásah hasičů tentokrát na Břeclavsku zabránily dalšímu úhynu ryb. Na rozdíl od úterý ryby po kyslíku nelapaly, přemnožené sinice však dál komplikují...
Z nemocničního lůžka do světa snů. V Brně vzniká nová komedie s Bolkem Polívkou
Bolek Polívka jako folkový písničkář v kómatu, svět snů, dvojrole i natáčení v historickém Franz Kafka Špitálu. Tvůrci oceňovaného filmu Invalida dokončují v Brně novou česko-slovenskou hudební...
Klíšťová encefalitida víc postihuje mladé, za nárůst boreliózy může změna hlášení
V kraji letos výrazně přibylo hlášených případů lymské boreliózy přenášené klíšťaty. Hygienici za první pololetí evidují 733 nemocných, zatímco loni jich ve stejném období bylo 116. Na první pohled...
Lávka přes řeku Svitavu zkracuje cestu na sportoviště v Blansku
Nová bezbariérová lávka pro pěší a cyklisty za téměř 16 milionů korun od úterního odpoledne zkracuje cestu z centrální části Blanska na Sportovní ostrov Ludvíka Daňka. Lávku dlouhou 37 metrů otevřeli...
Zdrogovaný muž zběsile ujížděl hlídce rychlostí 200 km/h, skončil ve svodidlech
Užití drog ani tři platné zákazy řízení nezastavily padesátiletého muže, který minulou středu sedl za volant půjčené Audi A6 Avant. Bylo to přitom už podruhé za poslední měsíc, kdy policisté ze...
Požár mu vzal vše, za miliony z darů už ornitolog chystá novou stanici. Bude jiná
Od požáru, který v noci zachvátil záchrannou stanici Zdeňka Machaře v brněnské Slatině, už uplynuly více než dva měsíce. Ornitolog s partnerkou stihli utéct, jejich psi však takové štěstí neměli....
OBRAZEM: Děla, šavle i brodění Dyje. Dobšice znovu ovládla napoleonská bitva
Historie se o víkendu vrátila do Dobšic u Znojma. Stovky účinkujících v dobových uniformách připomněly rekonstrukcí bitvu z roku 1809, jednu z nejvýznamnějších událostí napoleonských válek na jižní...
Barokní kašna jako párty bazén. V Brně dováděly desítky lidí, strážníci nezasahovali
Desítky mladých lidí proměnily v sobotu večer barokní kašnu Parnas na brněnském Zelném trhu v improvizovaný bazén. Během akce Karaoke na náměstí, kterou pořádala skupina Game of Life, se účastníci...
Azyl až pro deset tisíc ptáků. U Brna chtějí pomáhat nemocným a zraněným holubům
Tisícům zraněných a nemocných holubů má v budoucnu pomoci nové rehabilitační centrum, které vzniká u Brna. Jeho součástí bude specializované zázemí pro léčbu a rekonvalescenci, karanténní zóna a...
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Muž v Brně podle policie zabil družku a pak spáchal sebevraždu. Případ odloží
Jednapadesátiletý muž v brněnských Tuřanech podle policie zabil svou padesátiletou družku a následně spáchal sebevraždu. Kriminalisté pracují s verzí, že tragédii předcházely dlouhodobější vztahové...
Opilý rybář mířil na dva chlapce plynovou pistolí. Předtím jim zlomil pruty
Večerní rybaření u vodní nádrže Letovice se změnilo v dramatický zážitek pro dva školáky. Opilý rybář je obvinil z pytláctví, zlomil jim pruty, mířil na ně plynovou pistolí a při jejich odjezdu...