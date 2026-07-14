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OBRAZEM: Děla, šavle i brodění Dyje. Dobšice znovu ovládla napoleonská bitva

Jiří Černý
  4:31
Rekonstrukce bitvy u Znojma v Dobšicích, kde probíhaly nejtvrdší boje jedné ze... Rekonstrukce bitvy u Znojma v Dobšicích, kde probíhaly nejtvrdší boje jedné ze... Rekonstrukce bitvy u Znojma v Dobšicích, kde probíhaly nejtvrdší boje jedné ze... Rekonstrukce bitvy u Znojma v Dobšicích, kde probíhaly nejtvrdší boje jedné ze... Rekonstrukce bitvy u Znojma v Dobšicích, kde probíhaly nejtvrdší boje jedné ze... Rekonstrukce bitvy u Znojma v Dobšicích, kde probíhaly nejtvrdší boje jedné ze... Rekonstrukce bitvy u Znojma v Dobšicích, kde probíhaly nejtvrdší boje jedné ze... Rekonstrukce bitvy u Znojma v Dobšicích, kde probíhaly nejtvrdší boje jedné ze... Rekonstrukce bitvy u Znojma v Dobšicích, kde probíhaly nejtvrdší boje jedné ze... Rekonstrukce bitvy u Znojma v Dobšicích, kde probíhaly nejtvrdší boje jedné ze... Rekonstrukce bitvy u Znojma v Dobšicích, kde probíhaly nejtvrdší boje jedné ze... Rekonstrukce bitvy u Znojma v Dobšicích, kde probíhaly nejtvrdší boje jedné ze...
Historie se o víkendu vrátila do Dobšic u Znojma. Stovky účinkujících v dobových uniformách připomněly rekonstrukcí bitvu z roku 1809, jednu z nejvýznamnějších událostí napoleonských válek na jižní Moravě. Nechyběly jezdecké útoky, dělostřelba ani brodění řeky Dyje.

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