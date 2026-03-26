Vhodnější plodiny, vynechat orbu. Vědci zjišťují, jak udržet vodu kolem Dyje

Karolína Kučerová
  7:30
Zjistit, jak zemědělci hospodaří v okolí řeky Dyje, a posoudit, které metody pomáhají v krajině udržet nejvíce vody, si klade za úkol projekt SaveWater. Vedou jej čeští vědci. Důvodem jeho vzniku je sucho z minulých let a s tím související nedostatek vody v Dyji. Tento stav způsobuje nejen masivní úhyny ryb, ale také poškození zemědělských plodin v okolí.
Pohled na rakouský hrad Falkenstein od jihu. V dálce je patný vrch Děvín a Stolová hora v CHKO Pálava. | foto: Aleš Vašíček

Národní park Podyjí
Vzácná lokalita u soutoku Moravy a Dyje stále čeká na ochranu, ke které se...
V minulosti odstaveným meandrem řeky Dyje bude-opět proudit voda.
Hasiči vytahují z řeky Dyje uhynulé ryby. (červenec 2022)
17 fotografií

„Pokud se nezmění styl hospodaření, budou výnosy zemědělských plodin v této oblasti v dlouhodobém měřítku stále slabší,“ varuje bioklimatolog Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR

Jedním z hlavních plánů, jak tomu předcházet, je vytvoření vodního kanálu, který by řeku propojil s Dunajem. To je ovšem běh na dlouhou trať, ať už v rámci posudků, příprav i samotné realizace. Odhady míří až k roku 2035 a dále.

Dunaj s Dyjí lze propojit, potvrdili experti. Hrozbu představují invazivní druhy

Hledají se proto i jiná řešení, která by mohla v blízké době situaci zlepšit. Jedním z nich je i projekt SaveWater, na kterém budou zemědělci, vědci a vodohospodáři pracovat až do konce příštího roku.

„Zjistili jsme všechny postupy, které tamní zemědělci dělají, a snažíme se nyní ověřit míru jejich vlivu na zadržení vody v krajině,“ přibližuje současné kroky Trnka.

Spolupráce s Rakouskem

Jedná se například o hospodaření bez orby, regenerativní zemědělství, pásové střídání plodin, vysazování větrolamů, agrolesnictví, organické hnojení či setí letních meziplodin.

Pomocí leteckého snímkování vědci porovnávají, jak se tato opatření projevují proti polím, kde se hospodaří konvenčně bez adaptačních opatření. „Snažíme se tak přijít na to, která opatření jsou nejúčinnější,“ říká Trnka. Kromě plochy českých zemědělců se snímkují i ty rakouské. Vše se totiž koná ve spolupráci s rakouskými zemědělci a odborníky, protože voda chybí i na jejich břehu Dyje.

Dyje dostala scénář až do roku 2050, vědci ho přizpůsobili změnám klimatu

Pomáhá také „digitální dvojče“ celého povodí Dyje, které díky své komplexnosti umožní testovat a ověřovat dopady různých postupů zemědělského hospodaření, ale také budoucích možných infrastrukturních projektů.

„Model umožňuje nejen vyhodnotit chování celého povodí od potoků po hlavní tok řeky, ale také dynamiku podzemních vod a hladiny vodních nádrží během rozsáhlých epizod sucha. Proto je díky němu možné testovat, jaké cesty povedou ke zvýšení odolnosti vůči suchu a zda nebudou mít nezamýšlené nepříznivé dopady například na hladiny podzemních vod, ukazatele kvality vody nebo odolnost vůči extrémním srážkám,“ stojí na webu Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G. Masaryka, který se na projektu taktéž podílí.

Pečlivější výběr plodin

Výstupem měření a projektu jako takového bude proškolení jednotlivých zemědělců, metodické postupy zpracované jim na míru, ale i návrhy na doplnění infrastruktury, která by pomohla vodu v půdě udržovat.

Nedostatek vody nepociťují jen zemědělci, málo jí je i v podzemí a řekách

Problematice se dlouhodobě věnuje rovněž Zemědělský svaz, který má také své návrhy. „Možností je posílení výzkumu vhodných hospodářských plodin, které bychom v rámci Česka mohli pěstovat ve vzdálenější budoucnosti, a jejich šlechtění,“ podotýká předseda svazu Martin Pýcha.

S touto variantou souhlasí i Trnka. „Klimatická změna prodlužuje vegetační sezonu a při vhodné volbě plodin je možné sklízet dvakrát za rok,“ podotýká.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bateriová jawa od čtrnáctiletého kluka překvapila v Brně

AMPER E-MOBILITY, součást mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky a...

Mojmír Hrouz patří k pionýrům elektromobility v Česku, autům na baterky se věnuje od roku 2010, tehdy se proslavil trabantem přestavěným na elektrický pohon. Pro bzučivou mobilitu nadchl i svého...

Vylezl na střechu, dům ale nezachránil. Muž má šanci, že mu zůstane aspoň pozemek

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu.

Rodina z Dobšic na Znojemsku, jejíž dům úřady označily za černou stavbu a nařídily jej zdemolovat, se i přes odpor lidí a protest na střeše tomuto scénáři nevyhne. Má však šanci ušetřit peníze, pokud...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

OBRAZEM: Bílá a růžová krása. Mandloně v Hustopečích kvetou, trvá to ale jen pár dní

Rozkvetlý mandloňový sad nad Hustopečemi (20. března 2026)

Sady na stráních nad jihomoravskými Hustopečemi se intenzivně barví do bílé a růžové. Mandloňová stromořadí o víkendu nalákají stovky návštěvníků na Slavnosti mandloní a vína. Ty se trefí do...

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

Vhodnější plodiny, vynechat orbu. Vědci zjišťují, jak udržet vodu kolem Dyje

Pohled na rakouský hrad Falkenstein od jihu. V dálce je patný vrch Děvín a...

Zjistit, jak zemědělci hospodaří v okolí řeky Dyje, a posoudit, které metody pomáhají v krajině udržet nejvíce vody, si klade za úkol projekt SaveWater. Vedou jej čeští vědci. Důvodem jeho vzniku je...

26. března 2026  7:30

Kávu a jídlo ještě stihnete, radí odjezdová tabule v kavárně na nádraží v Brně

Nově otevřená kavárna Buchta D na brněnském hlavním nádraží má vlastní tabuli s...

Vychutnat si výběrovou kávu a v klidu sledovat, jestli jejich spoj nemá zpoždění, mohou lidé na hlavním vlakovém nádraží v Brně. Nově otevřená kavárna Buchta D má vlastní tabuli s odjezdy vlaků,...

25. března 2026  17:02

Z Opavy odešel těsně před propuknutím kauzy. Je to náhoda, říká trenér Nádvorník

Hlavní trenér SK Artis Brno Roman Nádvorník

Ještě na začátku jara Artis o body obral, ve středu už vedl jeho trénink. Trenér Roman Nádvorník si v sobotu nadělil k třiapadesátinám výhru Opavy nad Jihlavou 3:1, o den později už se upekl jeho...

25. března 2026  16:17

Bez ostnatého drátu a vícepatrový. Znalec dal muničnímu skladu lživý posudek

ilustrační snímek

Zatímco policie řeší nedávnou explozi v průmyslovém areálu v Pardubicích, brněnské soudy se zabývají případem soudního znalce, který přehlédl nebo záměrně ignoroval bezpečnostní pravidla pro zřízení...

25. března 2026  16:07

Brněnský mikroskop posouvá hranice. Pozoruje atomy, které přitom nepoškodí

V Brně otevřeli laboratoř UltraSTEM vybavenou mikroskopem Nion, který umožňuje...

V Brně otevřeli laboratoř s mikroskopem, který umožňuje pozorovat jednotlivé atomy bez poškození zkoumaného materiálu. Poslouží nejen vědcům z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR, ale také...

25. března 2026  15:42

Vandal poškrábal auta v celé ulici, škoda je přes čtvrt milionu. Hledá ho policie

Nejméně devatenáct aut poškrábal neznámý vandal v pátek 6. března ve Ždánicích...

Nejméně devatenáct zaparkovaných aut poškodil neznámý vandal ve Ždánicích na Hodonínsku. Poškrábáním laku způsobil škodu za víc než čtvrt milionu korun. Policisté o případu ze začátku března...

25. března 2026  14:54

Risk přes plnou čáru. Řidič při předjíždění traktoru málem smetl policejní auto

Hazard v zatáčce. Řidič fordu předjížděl přes plnou čáru. Přímo proti policejní...

O obrovském štěstí může mluvit řidič osobního fordu, který se u obce Ořechov na Žďársku pustil do riskantního manévru. V nepřehledné zatáčce začal předjíždět kolonu traktoru a kamionu přes plnou...

25. března 2026  14:33

Matikář dostane od školy miliony, výpověď neplatí, rozhodl po dvanácti letech soud

Premium
Střední škola Brno, Charbulova

Dlouhých dvanáct let se už táhne spor učitele matematiky Aloise Humpolíka, který v roce 2013 dostal na Střední škole Charbulova v Brně výpověď pro nadbytečnost. S propuštěním nesouhlasil a na...

25. března 2026

Konopí pomáhá ke zrání sýra a staví se z něj domy. Zázračné účinky ukáže Growfest

V areálu Nové Zbrojovky v Brně se do neděle koná první ročník festivalu konopí...

Konopí se legálně vrací do každodenního života. Najdeme ho v potravinách, kosmetice, stavebnictví i medicíně. Pestré využití této tradiční rostliny představí festival Growfest, který se uskuteční od...

25. března 2026  10:56

Korupční kauza na Moravě: Zradit měl kapitán Vyškova, v Brně byla i šikana

Roman Potočný ze Zbrojovky Brno (vlevo) bojuje o míč s kapitánem Vyškova...

Jako kapitán táhl stoper Filip Štěpánek na jaře 2024 vyškovské fotbalisty do bojů o vysněnou první ligu. Bojoval ale za svůj klub skutečně? V síti obrovské korupční kauzy ovlivněných zápasů, která se...

25. března 2026  9:43

KOMENTÁŘ: V hlavní roli sázky a úplatky. Pomoc, fotbal opět v bahně. Očistí se?

Premium
Sudí Jan Všetečka během čtvrtfinále domácího poháru mezi Bohemians a Plzní.

Bizarnější načasování nevymyslíte. Dva dny předtím, než národní tým vytáhne do boje za vysněným mistrovstvím světa, kde dvacet let chyběl. Ve chvíli, kdy se celé Česko chystá mačkat palce před...

24. března 2026

Žabiny se v Brandýse nadřely, Hamzová a Záplatová rozhodly v posledních minutách

Sára Iris Lišková (vlevo) z DSK Basketball Brandýs a Stephanie Jonesová ze...

Žabiny Brno se na víkendový začátek play off basketbalové ligy naladily vydřeným vítězstvím 90:78 na hřišti DSK Basketball Brandýs v závěrečném 5. kole nadstavby. Úřadující vicemistryně porazily...

24. března 2026  19:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.