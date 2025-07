„Mezi mrtvými rybami byli hojně zastoupeni cejni, tolstolobici nebo sumci. Uhynulo ale prakticky všechno v řece,“ uvedl za Moravský rybářský svaz Jan Grmela. Kvůli opakovanému úhynu v Dyji budou situaci v červenci řešit odborníci s ministry.

Ryby uhynuly s ohledem na pokles kyslíku, který nezbytně potřebují. V noci jej však spotřebovávají přemnožené sinice, které mají příznivé podmínky pro rozmnožení vlivem horkého počasí, nízkým průtokům a množství živin rozpuštěných ve vodě. Vodohospodáři na to ve snaze zvýšit okysličení vody v řece reagovali navýšením odtoku z nádrže Nové Mlýny.

„Potřebujeme větší průtok, aby se řeka propláchla. Zásadní je ale i kvalita vody nad výpustí v přehradě. Pokud tam vítr nafouká sinice, tečou i do řeky,“ poznamenal Grmela.

Kyslíkovou bilanci v toku nad splavem v Bulharech mají vylepšit také dva aerátory, které zajistil břeclavský odbor životního prostředí. Město informovalo také o umístění velkokapacitního čerpadla nad břeclavským splavem, jehož úkolem je rovněž provzdušňovat vodu. „Vše, co přidá kyslík do vody, je dobré. Masa sinic je ale tak obrovská, že by zařízení musela být enormní. Mají spíše lokální dosah,“ míní Grmela.

Přes 40 tun ryb vylovili rybáři z Dyje také před třemi lety. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) ve středu na síti X uvedl, že jej opakované úhyny ryb v Dyji trápí. Spolu s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem (KDU-ČSL) tam chce uspořádat jednání se starosty, rybáři, Povodím Moravy a Českou inspekcí životního prostředí. Cílem je najít řešení, aby se situace neopakovala. Podle Grmely by se schůzka měla konat ještě v červenci.

Největší úhyn ryb v českých vodách za posledních 20 let postihl v srpnu 2018 rybník Nesyt na Břeclavsku, kvůli nedostatku kyslíku ve vodě tam uhynulo přes sto tun ryb. V roce 2022 rovněž kvůli nedostatku kyslíku uhynulo 42 tun ryb v Dyji u Bulhar. V Bečvě v září 2020 uhynulo 40 tun ryb kvůli otravě kyanidem.