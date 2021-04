Diabetik chytil covid. Regeneron mě do rána zbavil kašle i zimnice, říká

Luděk Višňanský patří mezi rizikové pacienty. Trápí ho totiž cukrovka, vysoký krevní tlak, chronické onemocnění ledvin i jater a nadváha. Právě jeho nemoci ho tak předurčovaly k tomu, že pokud covidem také onemocní, bude mít těžký průběh. A s velkou pravděpodobností skončí v nemocnici, třeba i na umělé plicní ventilaci.

„Chtěl jsem se na to nějak připravit. Rozhodně mi to nebylo lhostejné, tak jsem se za pomoci manželky snažil udělat maximum,“ vypráví sedmasedmdesátiletý Višňanský.

Kromě zpráv z médií pátral i na internetu, až na stránkách Fakultní nemocnice Brno objevil informace o léku firmy Regeneron. „Psalo se tam, že je ozkoušený a právě pro lidi, jako jsem já, se hodí. Měl pomoci s projevy covidu,“ vybavuje si Višňanský.

Když se od blízkých také sám nakazil, šel se nejprve otestovat. Pozitivní mu vyšel antigenní i PCR test. A měl i řadu příznaků: od vysoké horečky po silný kašel.

„A to už jsem věděl, že musím jednat. Volal jsem svému praktikovi, že bych rád získal lék regeneron a jestli pro to nemůže něco udělat. Stihl jsem mu zavolat o malou chvilku dřív, než by on sám kontaktoval mě. A do 24 hodin jsem už byl zaléčený,“ pochvaluje si Višňanský s tím, že do rána dalšího dne se cítil, jako by vůbec neonemocněl. Odezněla zimnice i slabost nebo kašel.

Lék, který „rozpustí“ příznaky

Regeneron je přípravek schválený Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Obsahuje látky, které se navážou na virus v těle a potlačí jeho účinky. Virus tak nestačí napadnout slabé buňky v těle.

„Kriticky důležité je včasné podání kombinace monoklonálních protilátek pacientům v počínající fázi nemoci covid-19 s lehkými příznaky bez nutné potřeby kyslíku,“ upozorňuje přednosta Kliniky infekčních chorob FN Brno Petr Husa.

Právě on a jeho tým začal léčivo aplikovat. Hodí se pro lidi po transplantaci, onkologické pacienty, diabetiky a další chronicky nemocné. „Prozatím máme zpětnou vazbu od desítky pacientů, kteří už lék dostali a uplynula u nich dvoutýdenní přechodná doba. U všech jsou výsledky velmi dobré. Nemají příznaky, zdravotní stav se u nich zlepšil,“ dokládá Husa.



Podle něj se od začátku dubna, kdy lék začali pacientům podávat, setkali s jedním úmrtím. „Šlo o onkologického pacienta v pozdním stadiu. A to úmrtí bylo způsobené nádorem, nikoli covidem,“ poukazuje přednosta.

Ve skladu leží látka za miliony

„Jednou za zhruba tři týdny dojde vždy nová dodávka léčiva regeneron, a to v balení po dvou tisících dávkách. Na skladě se nám tak hromadí léčivo, které by mohlo významně pomoci pacientům, ale i ulehčit nemocnicím. Zaléčení pacienti totiž nebudou muset být hospitalizovaní, tedy nebudou zabírat lůžka,“ doplňuje mluvčí nemocnice Veronika Plachá.

Jenže podle ní i přednosty Husy zatím týdně regeneron podají jen jednotkám pacientů. Aktuálně mají v brněnské nemocnici na skladě téměř 1 200 dávek. Podali jich zatím jen čtyři desítky.

„Ve skladech leží léčivo za miliony korun. Něco rozdistribuujeme do dalších nemocnic po celé Moravě i Slezsku, ale hodně toho stále zůstává u nás. Jedna dávka stojí asi 65 tisíc, vše ale proplácí pojišťovna. Stačí, aby praktici své pacienty s podobnou prognózou, jako má pan Višňanský, posílali k nám,“ doplnila Plachá.

Lék mohou podat zdravotníci pouze covid pozitivním pacientům, a to ve zdravotnických zařízeních kvůli infekčnosti. Podává se intravenózně, tedy kapačkou. Celý proces trvá zhruba jednu až dvě hodiny.