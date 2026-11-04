S nápadem na plebiscit týkající se budoucnosti někdejšího hotelu Morava přišel Šlachta až na poslední chvíli. Když v červnu jako opoziční zastupitel navrhoval, aby referendum vyhlásili sami zastupitelé, ti jeho nápad zamítli.
Šlachta chce, aby šli lidi znovu hlasovat. Referendum nestihl spojit s volbami
Hladina Vranova klesla o deset metrů, vodohospodáři už musí zasáhnout
Zbytky zatopené vesnice se znovu vynořují z vody, procházky po obnaženém dně ale nejsou jediným důsledkem sucha. Vranovská přehrada je naplněná ani ne ze třetiny a podobné potíže má také Vír, jeden z...
První Globus otevřel před 30 lety. Na nákupy se do něj sjížděly i zájezdy
Od černobílých letáků a nedělního zavírání až po bezkontaktní platby a samoobslužné skenování. Globus připomíná tři desetiletí svého působení v Česku i proměny, kterými prošlo nakupování.
Studenti v Brně vyhlásili výstražnou stávku, chtějí ji rozšířit po celém Česku
Studenti napříč Českem chystají na úterý 3. listopadu výstražnou stávku proti plánovanému zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Její vyhlášení oznámila ve středu na brněnském náměstí Svobody...
Nezávislá média? Bohušu, pospěš! Kvůli médiím zaplnilo náměstí v Brně 9 tisíc lidí
Dvě protestní akce na podporu České televize a Českého rozhlasu se odpoledne konaly v centru Brna. Ze Zelného trhu vyšel po čtvrté hodině pochod studentů, který skončil na zaplněném náměstí Svobody....
Studenti vyšli do ulic na podporu ČT a ČRo, chystají se i na listopadovou stávku
Stovky studentů se dnes v Praze, Brně, Ostravě a dalších městech shromáždily na podporu České televize a Českého rozhlasu. Ke stávkové pohotovosti, kterou jako první vyhlásila pražská DAMU se přidaly...
Paralýza na radnici? Sdružení náhlým krokem znemožnilo zvolení městské rady
Desetitisícové Ivančice nedaleko Brna doposud řídila městská rada, po úterním ustavujícím zasedání zastupitelů ale velkou část kompetencí přebere starosta. Sdružení přitom nečekaný krok učinilo s...
Zbitému a spoutanému seniorovi hrozila smrt. Podle žalobce to nebyl pokus o vraždu
Nejen samotný obžalovaný se chtěl domoci mírnějšího trestu, ale v tomto případě o něj usiloval netypicky také žalobce. Jednání Davida Žaloudka, který ztloukl a spoutal seniora, jemuž bez včasné...
První Globus otevřel před 30 lety. Na nákupy se do něj sjížděly i zájezdy
Od černobílých letáků a nedělního zavírání až po bezkontaktní platby a samoobslužné skenování. Globus připomíná tři desetiletí svého působení v Česku i proměny, kterými prošlo nakupování.
Muž naznačoval manipulaci s hlasy, policie však kvůli falšování řeší jeho kandidátku
Roztřepená pečeť na fotografiích volební urny či dveřích, za nimiž byly přes noc uschovány, dávala podle dlouhodobého kritika vedení Židlochovic na Brněnsku Davida Hořavy tušit, že se údajně...
Obří granát, pumy, miny. Lidé už mají po vyčištění Bořího lesa od munice klid
Je součástí Lednicko-valtického areálu, jedné z nejnavštěvovanějších lokalit na jižní Moravě, a přesto až dosud představoval životu nebezpečnou zónu. V Bořím lese u Břeclavi totiž ještě do roku 1945...
Nezávislá média? Bohušu, pospěš! Kvůli médiím zaplnilo náměstí v Brně 9 tisíc lidí
Dvě protestní akce na podporu České televize a Českého rozhlasu se odpoledne konaly v centru Brna. Ze Zelného trhu vyšel po čtvrté hodině pochod studentů, který skončil na zaplněném náměstí Svobody....
Vedení výboru jako trafika? Dřív Zelení stotisícový plat tepali, teď si ho vyjednali
Plně placený post předsedkyně výboru pro národnostní menšiny v zastupitelstvu Brna s odměnou více než 100 tisíc měsíčně ještě relativně nedávno kritizovala místní buňka Zelených, která je tradiční...
Bezdomovkyni zasáhl v trafostanici elektrický proud, policisté si dovnitř netroufli
Vážné popáleniny utrpěla minulý pátek sedmačtyřicetiletá žena, když se snažila uniknout nočnímu mrazu. Schovala se do trafostanice u areálu firmy v brněnských Židenicích, na což však krutě doplatila....
Až na ten konec dobrý. Šteindler a Čtvrtníček natáčejí komedii o smrti
Milan Šteindler se po téměř 20 letech vrací k filmové režii. V Brně začal natáčet komedii Až na ten konec dobrý, ve které se v hlavních rolích představí Petr Čtvrtníček a Vanda Chaloupková. Film...
Nový primátor Brna k široké koalici: Nesmíme z magistrátu udělat nedobytnou věž
Vedení Brna se ujímá nová garnitura v čele s lidovci. Novým primátorem druhého největšího města v Česku se dnes krátce po desáté dopoledne stal lídr volebního uskupení Lidovci a Starostové Jakub...
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Karavany už nestačí, na brněnském výstavišti letos poprvé rozbalí i stany
Nejnovější obytné vozy, karavany, vestavby, kempingové vybavení i moderní technologie pro cestování. To všechno najdou lidé na výstavišti, kde ve čtvrtek začíná veletrh Caravaning Brno. Pořadatelé...
Na 1800 obědů kvalitně a lokálně? Stačí nad tím jen přemýšlet, říká šéfka školní jídelny
Téměř dva tisíce obědů denně, tisíce ručně připravených knedlíků i poctivý vývar, který se táhne 22 hodin. Ve školní jídelně v brněnských Žabovřeskách se na zkratky příliš nehraje. Její ředitelka...