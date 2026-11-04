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Šlachta chce, aby šli lidi znovu hlasovat. Referendum nestihl spojit s volbami

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Předseda Přísahy Robert Šlachta zachycený při krajských volbách v roce 2024. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Obyvatelé Pohořelic na Brněnsku se měsíc po komunálních volbách opět vydají k urnám. Hlasování inicioval místní zastupitel, senátor a předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta, který si společně s dalšími obyvateli předloženou peticí s podpisy vynutil konání místního referenda.

S nápadem na plebiscit týkající se budoucnosti někdejšího hotelu Morava přišel Šlachta až na poslední chvíli. Když v červnu jako opoziční zastupitel navrhoval, aby referendum vyhlásili sami zastupitelé, ti jeho nápad zamítli.

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