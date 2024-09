Když jsem smutnej, vykřičím se z toho. Raper z Hustopečí dobyl svět

„Amíci jsou nudní, nejlíp se mi hraje ve Finsku,“ prozrazuje rodák z malebného Břeclavska, kombinující osobitým způsobem rap s metalem.

Jak vás tyto zdánlivě vzdálené žánry, které se ve vaší tvorbě objevují od roku 2016, napadlo propojit?

Rap a metal se propojoval už dávno v devadesátých letech, dělali to třeba Rage Against the Machine nebo Limp Bizkit. Já jsem to ale chtěl udělat trochu jinak a rap metal lehce pozměnit. Míchal jsem klasický rapový boom bap s kytarami a temnými tóny. Cílem bylo propojit Black Sabbath, které jsem měl rád odmalička, s rapem. A tohle je výsledek.

Zafungovalo to hned?

Myslím, že moje cesta byla spíš postupná. Neměl jsem jeden výrazný moment nebo hit, který by náhle vystřelil. Vše přišlo až časem. Třeba moje nejznámější písnička Rave in the Grave měla i rok po vydání jenom deset tisíc zhlédnutí, uchytila se až dlouho potom.