Kritizovaný ředitel školy v Hustopečích má skončit, inspekce odhalila pochybení

  12:10
Ve škole je zhoršené klima projevující se výrazným napětím a neschopností vést konstruktivní dialog mezi vedením a částí učitelů. Taková je podle závěrů provedené kontroly České školní inspekce situace na základní škole v Hustopečích na Břeclavsku. Vedení města, která doposud stálo na straně tamního ředitele Jiřího Horáka, nyní otočilo a chce jej vyměnit.
Demonstrace za odvolání ředitele základní školy v Hustopečích (24. dubna 2025)

Demonstrace za odvolání ředitele základní školy v Hustopečích (24. dubna 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Horák získal pozici ředitele loni v létě, kdy zvítězil v konkurzu. Situace se vyhrotila letos na konci února poté, co zbavil funkce své dvě zástupkyně, obě poté ukončily pracovní poměr dohodou.

V reakci na odvolání zástupkyň podepsalo 35 pedagogů a správních zaměstnanců stížnost, v níž ředitele obviňovali z nepřátelského chování a bossingu. Žádali, aby rezignoval, jinak podají výpověď.

V Hustopečích vypískali vedení města. Rodiče i učitelé trvají na odvolání ředitele

Mimořádné zastupitelstvo koncem března rozhodlo o setrvání Horáka v čele školy, po kterém následovalo podání výpovědí. Vedení radnice usilovalo o uklidnění situace, ale zároveň čekalo na hodnocení činnosti ředitele od Češké školní inspekce (ČŠI). Proti řediteli v dubnu protestovali i rodiče školáků.

„Situace byla velmi emotivní až nátlaková, chtěli jsme ale naše rozhodnutí opírat o fakta ze zpráv, které považujeme za relevantní,“ uvedla starostka Hustopečí Hana Potměšilová (nez.).

24. dubna 2025

Inspekční zpráva podle ní neříká, že je třeba ředitele odvolat. „Konstatuje však manažerská pochybení. Zprávu jsme projednali v úterý s radními a hned ve středu ráno pana ředitele navštívili, abychom zahájili jednání o možnosti ukončit pracovní poměr vzájemnou dohodou. Pan ředitel ale nesouhlasil,“ poznamenala.

Podle ČŠI se řediteli školy, kterou navštěvuje 550 žáků, nedařilo naplňovat většinu koncepčních záměrů, zejména zaměřených na spolupráci pedagogického sboru, klima a celkovou spokojenost ve škole.

„Převážná část učitelů vyjadřuje nespokojenost s řízením školy a řešením vzájemných neshod. V důsledku zhoršeného klimatu ve škole se destabilizoval pedagogický sbor. Problémy v personální oblasti představují možné riziko pro vzdělávání žáků. Ředitel školy sice zajistil výuku, avšak po odchodu školní psycholožky nebylo u části žáků zajištěno podpůrné opatření,“ stojí ve zprávě.

Nastupuje deset nových pedagogů

Horák uvedl, že jednotlivé body zjištění okomentoval zastupitelům a nechtěl se k nim více vyjadřovat. Sdělil zároveň, že závěry nerozporuje a se spousty z nich se ztotožňuje. „Už jsem také nastavil vhodná opatření k nápravě,“ poznamenal. Na dotaz ohledně svého setrvání v čele školy odpověděl, že variant je více a bude záležet na debatách se zřizovatelem.

Starostka bude dál usilovat o odchod ředitele po dohodě. Jiné scénáře nepřipouští.

Navzdory neshodám se podle ní škola připravuje na začátek školního roku a kolektiv pedagogů je doplněný. Nově jich nastupuje deset, všichni jsou aprobovaní, dodala. Připravenost potvrdil také ředitel. Podle něj se vedle kantorů podařilo doplnit tým také o zástupkyně, asistenty či školní psycholožku. „Výuka bude od září podle standardů,“ ujistil.

