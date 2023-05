Vrátím se a zabiju vás. Recidivista dostal za vyhrožování soudcům 22 měsíců

Kotlár je recidivista, který má 13 záznamů v rejstříku trestů, v současnosti si odpykává šestiletý trest za jiné trestné činy. Na vyhrožování soudcům si prý nepamatuje.

Podle obžaloby však vyhrožoval usmrcením soudkyni Městského soudu v Brně a také žalobkyni při vyhlašování rozhodnutí v jiném případu loni v červnu. Křičel na ně vulgarity a to, že se vrátí, zabije je a že zdechnou. Obdobně podle obžaloby vyhrožoval i jinému brněnskému soudci při vyhlašování rozhodnutí, kterým soud muže ponechal ve vazbě. Blanenský soud jej za to poslal na 22 měsíců do vězení, muž se proti rozsudku odvolal.

„Svého činu jsem litoval, prožil jsem nějaký stav, který si nepamatuju, měl jsem paniku, když jsem vyslechl rozsudek. Něco jsem plácl, co jsem ani nemyslel vážně,“ uvedl ve středu Kotlár na svoji obhajobu.

Nyní vykonává šestiletý trest za loupež a vydírání, souběžně je na něj podána další obžaloba u městského soudu pro těžké ublížení na zdraví a nebezpečné pronásledování. Podle obhajoby byl trest 22 měsíců přísný, pochyby podle ní panovaly i ohledně příčetnosti muže.

Krajský soud odvolání zamítl, soudce Josef Tatíček uvedl, že trest je relativně přísný, ale není nepřiměřený. „Jediná polehčující okolnost, a to je ještě sporná otázka, je, nakolik toho litoval. Omluvu zaslal, ale doznání není, protože si to prý nepamatuje,“ uvedl soudce.

Podle rozhodnutí soudu odvolání nebylo důvodné, muž může podat mimořádný opravný prostředek k Nejvyššímu soudu.