U zfetovaného motorkáře policisté objevili podomácku vyrobenou střílející tužku

Autor:
  10:30
Nečekaně se vyvinula rutinní silniční kontrola motocyklisty v Dubňanech na Hodonínsku. Šofér nejenže v minulosti přišel o řidičák, cestoval na nepojištěném stroji a přiznal užití pervitinu i pití alkoholu před jízdou. Když vysypal kapsy, policisté u něj našli podomácku vyrobenou „zákeřnou“ zbraň.
Podomácku vyrobená „zákeřná“ zbraň.

Podomácku vyrobená „zákeřná“ zbraň. | foto: Policie ČR

Podomácku vyrobená „zákeřná“ zbraň. Byla dokonce i nabitá.
Podomácku vyrobená „zákeřná“ zbraň. Byla dokonce i nabitá.
Podomácku vyrobená „zákeřná“ zbraň. Kromě ní policisté u motorkáře našli i...
Podomácku vyrobená „zákeřná“ zbraň.
7 fotografií

Kontrola se odehrála poslední říjnovou neděli, když si hlídka všimla motocyklu bez registrační značky a rozhodla se jej zastavit.

„Za řídítky nepojištěného stroje seděl policistům velmi dobře známý čtyřiačtyřicetiletý recidivista s bohatou trestní minulostí. Měl platný zákaz řízení, dechová zkouška u něj potvrdila požití alkoholu a test na drogy následně odhalil i přítomnost pervitinu,“ sdělil policejní mluvčí Petr Vala.

Muž vzápětí policistům přiznal, že si drogu i pivo dopřál krátce před jízdou, lékařské vyšetření v nemocnici však odmítl.

Neberte si ze mě příklad, vzkázal motorkář. Při honičce s policií letěl přes řídítka

Další překvapení se odehrálo, když muž vysypal své kapsy. Kromě zavíracího nože a boxera u něj objevili i podivný kovový váleček, takzvanou zákeřnou střelnou zbraň.

„Tedy zbraň vyrobenou či upravenou tak, aby bylo možné utajit její skutečný účel. Muž tvrdil, že si střílející tužku vyrobil sám. Ta byla dokonce nabitá, a proto ji policisté okamžitě zajistili a poslali k balistickému zkoumání,“ doplnil mluvčí.

Kromě stíhání za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání mu v případě, že odborníci z odboru balistiky potvrdí, že šlo skutečně o funkční střelnou zbraň, hrozí také obvinění z nedovoleného ozbrojování.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Napětí kvůli uzavírce se stupňuje. Kameny nahradil květináč, padla předžalobní výzva

V Brně začala uzavírka ulice Fryčajova. Autobusy jezdí i po úzké cestě v poli....

Se zahájením uzavírky Fryčajovy ulice, která spojuje sever Brna s Bílovicemi nad Svitavou, vyvstaly nečekané problémy. Už minulý týden při zkušebních jízdách ztěžovaly průjezd zatáčkou na objízdné...

Dvě obří uzavírky v Brně potrvají dva roky. Kolony ochromují město

Na jihu Brna začaly práce na přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2. Doprava v...

Dvě velké stavební akce výrazně zasahují do života řidičů na opačných koncích Brna. První investicí je extrémně náročná přestavba dálniční křižovatky D1 a D2 na jihu města. Druhou je oprava starého...

OBRAZEM: Nahlédněte do CHKO Soutok, kterou chce nastupující vláda zrušit

Vzácná lokalita u soutoku Moravy a Dyje stále čeká na ochranu, ke které se...

Pro jedny unikátní přírodní lokalita, která vyžaduje maximální ochranu. Pro jiné „dítě zeleného šílenství“, které si nezaslouží status CHKO, tedy chráněné krajinné oblasti. O oblast jihomoravských...

Je to chlapec! Hvězdu Comic-Conu zaskočila v Brně prosba těhotné fanynky

Christopher Judge na Comic-Conu Brno & Junior 2025 (1. listopadu 2025)

Do netypické role pasovala Christophera Judge, jednu z hlavních hvězd Comic-Conu Brno & Junior, těhotná fanynka, která přišla v sobotu na hercovu besedu. Představitele Teal’ca z americko-kanadského...

Dusno kvůli uzavírce. Na objížďce lidé natáhli pásku, autobus projede jen stěží

Kvůli uzavírce ulice Fryčajova v Obřanech vede objízdná trasa pro místní...

Na dva roky v sobotu uzavře frekventovanou ulici Fryčajova v brněnských Obřanech oprava starého vodovodu. Náhradní objízdná trasa pro tisíce přespolních řidičů měří téměř 20 kilometrů. Místní mohou...

U zfetovaného motorkáře policisté objevili podomácku vyrobenou střílející tužku

Podomácku vyrobená „zákeřná“ zbraň.

Nečekaně se vyvinula rutinní silniční kontrola motocyklisty v Dubňanech na Hodonínsku. Šofér nejenže v minulosti přišel o řidičák, cestoval na nepojištěném stroji a přiznal užití pervitinu i pití...

8. listopadu 2025  10:30

Zloděj strhl ženě náušnici. Strážníkům se vymlouval, že šperk upadl na zem

Zloděj strhl ženě náušnici u ucha, strážníkům se vymlouval, že šperk upadl na...

Bleskovou rychlostí dopadli v Brně strážníci muže, který se zaměřil na starší ženu a při nástupu do tramvaje jí přímo z ucha strhl náušnici. Strážníkům se v sousední ulici od místa činu vymlouval, že...

7. listopadu 2025  16:13

Mají nás jako rukojmí, láteří lidé z Obřan kvůli objížďce. Brno už čelí žalobě

Lidé ze spodní části brněnských Obřan si v souvislosti s náhradní objízdnou...

Auta projíždějící po chodnících, nebezpečné předjíždění cyklistů, nemožnost zaparkovat před vlastními domy. Tak vypadá situace v části brněnských Obřan, kudy vede objížďka rozkopané Fryčajovy ulice,...

7. listopadu 2025  15:49

Na farmě ti to šlo, tak to zvládneš i doma, pošťuchují rodiče vítězku reality show

Premium
Veve (26) – modelka a influencerka z Brna: Na Farmu přichází s jasným cílem –...

Na Instagramu ji dnes sleduje téměř 92 tisíc fanoušků. Za taková čísla brněnská modelka a influencerka Veronika Přikrylová vděčí hlavně účasti ve dvou reality show. Drobná blondýnka s přezdívkou...

7. listopadu 2025

První týden zákazu jednokolek v centru Brna: hříšníci využívají boční uličky

Jednokolky se v Brně se objevují v centru Brna i v týdnu po vydání zákazu. (5....

Jednokolky nebo segwaye už lidé v historickém centru Brna nevyužijí. Od pondělí platí po řadě odkladů ve středu města zákaz jízdy na těchto a podobných přepravních prostředcích. Důvodem tohoto...

7. listopadu 2025  13:23

Duševně nemocný muž se zabarikádoval v domě, policisté museli prokopnout dveře

Muž se zabarikádoval v domě, policisté se k němu museli prodrat přes hromady...

Duševně nemocný muž se minulý víkend zabarikádoval v domě na Hodonínsku a odmítal s kýmkoliv mluvit. Znepokojení příbuzní tak přivolali na pomoc policisty a záchrannou službu.

7. listopadu 2025  9:56

Experti: Jižní Morava potřebuje změny ve zdravotnictví. Stárnou pacienti i doktoři

Vznikající Sanatorium Pálava v Pasohlávkách na Brněnsku výrazně posílí možnosti...

Přes 25 tisíc lidí starších 85 let žilo na konci loňského roku na jihu Moravy. Do budoucna toto číslo výrazně poroste. Podle propočtů expertů má být v roce 2040 takových penzistů přes 54 tisíc a o...

7. listopadu 2025  5:54

Další požár v domě plném harampádí, kde zemřel muž. Tentokrát ve sklepě

Hasiči ve středu 5. listopadu 2025 ve Veverské Bítýšce na Brněnsku likvidovali...

Hasiči stále zasahují v rodinném domě ve Veverské Bítýšce na Brněnsku, kde ve středu odpoledne vypukl požár. Ve čtvrtek ráno likvidovali nové ohnisko ve sklepě, poté ještě stabilizovali štítovou zeď....

6. listopadu 2025  11:06,  aktualizováno  16:48

Za týrání dostali muži podmínky. Jeden pes zemřel, dva se v útulku zotavili

Policisté hledají majitele fenky německého ovčáka, která byla nalezena 1. února...

Zubožená fenka německého ovčáka přivázaná k bráně zemědělského družstva na Vyškovsku přivedla letos v zimě policisty ke dvěma majitelům, u nichž našli ještě další dva psy ve špatném stavu. Oba muži v...

6. listopadu 2025  16:10

Volejbal zvolil pro ME variantu výstaviště, na novou Arenu Brno už nemůže čekat

České volejbalistky se povzbuzují.

Mistrovství Evropy volejbalistek se příští rok v Brně bude hrát na výstavišti na dočasném kurtu s tribunami pro 5 000 diváků. Na tiskové konferenci to oznámili pořadatelé. Bude to náhrada za Arenu...

6. listopadu 2025  13:12

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Trestní oznámení kvůli sčítání voleb. Soud odhalil chyby, mohly vzniknout úmyslně

Skutečné výsledky se často liší od předvolebních průzkumů. Ostatně i agentury...

Nejvyšší správní soud odhalil chybu ve sčítání říjnových sněmovních voleb v jednom z okrsků. Ubrali tam hlasy Pirátům a naopak přidali hnutí ANO. NSS uvedl, že vzhledem k rozsahu to nemusela být...

6. listopadu 2025  11:10,  aktualizováno  12:53

Vlnu odporu proti Soutoku dirigoval sponzor Motoristů, domnívají se ekologové

Vzácná lokalita u soutoku Moravy a Dyje stále čeká na ochranu, ke které se...

Vítězství přírody nad soukromými komerčními zájmy. Tak hodnotí ochránci a ekologové středeční rozhodnutí Ústavního soudu. Zamítnutí návrhu poslanců ANO na zrušení nedávno vyhlášené chráněné krajinné...

6. listopadu 2025  10:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.