Kontrola se odehrála poslední říjnovou neděli, když si hlídka všimla motocyklu bez registrační značky a rozhodla se jej zastavit.
„Za řídítky nepojištěného stroje seděl policistům velmi dobře známý čtyřiačtyřicetiletý recidivista s bohatou trestní minulostí. Měl platný zákaz řízení, dechová zkouška u něj potvrdila požití alkoholu a test na drogy následně odhalil i přítomnost pervitinu,“ sdělil policejní mluvčí Petr Vala.
Muž vzápětí policistům přiznal, že si drogu i pivo dopřál krátce před jízdou, lékařské vyšetření v nemocnici však odmítl.
Další překvapení se odehrálo, když muž vysypal své kapsy. Kromě zavíracího nože a boxera u něj objevili i podivný kovový váleček, takzvanou zákeřnou střelnou zbraň.
„Tedy zbraň vyrobenou či upravenou tak, aby bylo možné utajit její skutečný účel. Muž tvrdil, že si střílející tužku vyrobil sám. Ta byla dokonce nabitá, a proto ji policisté okamžitě zajistili a poslali k balistickému zkoumání,“ doplnil mluvčí.
Kromě stíhání za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání mu v případě, že odborníci z odboru balistiky potvrdí, že šlo skutečně o funkční střelnou zbraň, hrozí také obvinění z nedovoleného ozbrojování.
