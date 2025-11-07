Na farmě ti to šlo, tak to zvládneš i doma, pošťuchují rodiče vítězku reality show

Veve (26) – modelka a influencerka z Brna, která vyhrála soutěž Farma Česko. Do finále se dostala i v reality show Survivor. | foto: Oneplay/TV Nova

  15:00
Na Instagramu ji dnes sleduje téměř 92 tisíc fanoušků. Za taková čísla brněnská modelka a influencerka Veronika Přikrylová vděčí hlavně účasti ve dvou reality show. Drobná blondýnka s přezdívkou Veve, která je letošní vítězkou Farmy Česko, se do širšího povědomí dostala v roce 2022, kdy se zúčastnila Survivor Česko & Slovensko, kde skončila na druhém místě. Tam by si svou účast ráda někdy zopakovala.

Farma Veronice přinesla vedle odměny ve výši jednoho milion korun a titulu farmářky roku i jeden nečekaný vedlejší efekt. „Když rodiče a lidé z okolí viděli, jak si vedu, přibyla mi spousta povinností i v běžném životě,“ hlásí.

„Naposledy jsem musela na zahradě s babičkou kácet stromy a mamce přivrtávat garnýže. Vždy mi říkají: Na farmě ti to šlo, tak to zvládneš i doma,“ líčí partnerka hokejisty brněnské Komety Kristiána Pospíšila.

„Vypadaly mi vlasy a nehty, zastavil se mi menstruační cyklus. I přesto bych si to ještě ráda jednou zkusila.“

