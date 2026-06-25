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Pod zemí dělníci, nahoře tisíce lidí. Po roce příprav začali v Brně razit kolektor

Marek Osouch
  13:37
Tisíce lidí denně se už bezmála rok proplétají při cestě úzkou Českou ulicí v historickém centru Brna mezi dělníky a bagry. Stavební ploty nyní pomalu mizí a práce se přesouvají do desetimetrové hloubky dvou šachet, kde začíná hlavní úkol – prorazit pod ulicí štolu pro uložení veškerých sítí, které díky tomu budou přístupnější.

Z jedné šachty poblíž náměstí Svobody již ražba probíhá, dělníci se zatím dostali do zhruba desetimetrové vzdálenosti.

„Postupujeme zde pod ochranou železobetonové desky, přičemž základy domů jsou v této oblasti již zajištěny sloupy z tryskové injektáže,“ popsal ředitel ze stavební firmy Subterra David Cyroň.

V Brně 25. června 2026 umístili dělníci do vstupních šachet před ražbou kolektoru pod Českou ulicí sošky patronky horníků svaté Barbory.
V Brně 25. června 2026 umístili dělníci do vstupních šachet před ražbou kolektoru pod Českou ulicí sošky patronky horníků svaté Barbory.
V Brně 25. června 2026 umístili dělníci do vstupních šachet před ražbou kolektoru pod Českou ulicí sošky patronky horníků svaté Barbory.
V Brně 25. června 2026 umístili dělníci do vstupních šachet před ražbou kolektoru pod Českou ulicí sošky patronky horníků svaté Barbory.
15 fotografií

Právě dnes ještě před ostrým startem ražby posvětil farář Jan Pacner v obou šachtách sošku patronky horníků svatou Barboru.

„Prosíme tě, požehnej všem, kteří se podílejí na výstavbě kolektoru Česká–Středova, daruj jim vytrvalost v práci, chraň je před každým nebezpečím a dopřej jim radost z dobrého díla,“ řekl duchovní.

Zároveň prosil i o požehnání pro všechny, kteří ulicí procházejí nebo v ní bydlí či pracují, aby vytrvali a dokázali snášet nepříjemnosti se stavbou spojené.

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Ty hlavní by v brzké době měly skončit, protože zpevnění podloží pod jednotlivými domy už pomalu končí, takže i ohrazení kolem nich postupně mizí. Ulice by tak brzy měla být opět průchozí v celé šíři.

„Pod ulicí Českou budeme razit v těsné blízkosti míst, kde před staletími pracovali jiní stavitelé. Dochovaly se zde barokní kanalizační štoly i relikty středověkého opevnění a mostních konstrukcí,“ odhalil Cyroň tajemství schované v místech, kudy denně projde velké množství lidí.

Práce se však prodražují. Na úterním zasedání zastupitelé odsouhlasili dalších 40 milionů korun navíc k půlmiliardové zakázce. Podle představitelů města se však daří držet termín.

S dokončením kolektoru, díky němuž budou lépe přístupné veškeré inženýrské sítě pro případnou opravu nebo výměnu, a položením nově dlážděného povrchu místo asfaltu se počítá v srpnu 2028.

22. července 2025
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