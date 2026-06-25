Z jedné šachty poblíž náměstí Svobody již ražba probíhá, dělníci se zatím dostali do zhruba desetimetrové vzdálenosti.
„Postupujeme zde pod ochranou železobetonové desky, přičemž základy domů jsou v této oblasti již zajištěny sloupy z tryskové injektáže,“ popsal ředitel ze stavební firmy Subterra David Cyroň.
Právě dnes ještě před ostrým startem ražby posvětil farář Jan Pacner v obou šachtách sošku patronky horníků svatou Barboru.
„Prosíme tě, požehnej všem, kteří se podílejí na výstavbě kolektoru Česká–Středova, daruj jim vytrvalost v práci, chraň je před každým nebezpečím a dopřej jim radost z dobrého díla,“ řekl duchovní.
Zároveň prosil i o požehnání pro všechny, kteří ulicí procházejí nebo v ní bydlí či pracují, aby vytrvali a dokázali snášet nepříjemnosti se stavbou spojené.
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Tři roky omezení na 200 metrech. Hlavní pěší tepnu Brna v srpnu rozkopou
Ty hlavní by v brzké době měly skončit, protože zpevnění podloží pod jednotlivými domy už pomalu končí, takže i ohrazení kolem nich postupně mizí. Ulice by tak brzy měla být opět průchozí v celé šíři.
„Pod ulicí Českou budeme razit v těsné blízkosti míst, kde před staletími pracovali jiní stavitelé. Dochovaly se zde barokní kanalizační štoly i relikty středověkého opevnění a mostních konstrukcí,“ odhalil Cyroň tajemství schované v místech, kudy denně projde velké množství lidí.
Práce se však prodražují. Na úterním zasedání zastupitelé odsouhlasili dalších 40 milionů korun navíc k půlmiliardové zakázce. Podle představitelů města se však daří držet termín.
S dokončením kolektoru, díky němuž budou lépe přístupné veškeré inženýrské sítě pro případnou opravu nebo výměnu, a položením nově dlážděného povrchu místo asfaltu se počítá v srpnu 2028.
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22. července 2025