V Brně razí tunel pro městský okruh. Podívejte se na unikátní video ze štoly

  10:59
Experti prorazili prvních 50 metrů průzkumné štoly pod brněnským sídlištěm Vinohrady. Prostor poslouží jako základ budoucího tunelu, který se stane důležitou součástí velkého městského silničního okruhu. Vznikající podzemní chodba vede ze dna 27 metrů hluboké a 10 metrů široké šachty vyztužené betonem. Nové video ukazuje unikátní záběry z budované štoly a celé pozoruhodné stavby.

„Vyražená štola je široká pět krát pět metrů a celkem bude měřit 991 metrů. Její dokončení plánujeme na podzim 2027,“ řekla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Lucie Trubelíková.

Štola poslouží k podrobnému průzkumu geologických, hydrogeologických a geotechnických parametrů pro návrh budoucího tunelu. Ten má měřit téměř kilometr a půl.

Experti na ražbu mají za sebou prvních 50 metrů průzkumné štoly pod brněnským sídlištěm Vinohrady. Prostor poslouží jako základ budoucího tunelu, který se stane důležitou součástí velkého městského okruhu. (říjen 2025)
Do budoucích tubusů mají řidiči zamířit nejdřív v roce 2032. Na jedné straně vyjedou poblíž spalovny a na druhé u loni otevřené estakády přes maloměřické seřaďovací nádraží a Tomkovo náměstí.

Ražba štoly vyjde ŘSD na bezmála 800 milionů korun. Než se do ní experti se svými stroji pustili, provedli pyrotechnici v květnu zhruba deset odstřelů v trase budoucího tunelu. Ozývaly se při nich mohutné dunivé rány, které se od křižovatky ulic Křtinská a Věstonická rozléhaly sídlištěm.

Dělníci jako trpaslíci. V Brně hloubí kvůli tunelu obrovskou díru, podívejte se

Na stavbu štoly se střelmistři ještě vrátí. Potřeba budou v momentě, kdy se dělníci razící tunel přiblíží ke konci. Nálože použijí u parku Akátky, kde tunel vyústí u silnice Rokytova poblíž estakády. V podzemí pod parkem by měla být tvrdá skála, kterou rypadla jednoduše neprorazí.

Práce na průzkumné štole potrvají tři roky. Politici v čele s ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS) je slavnostně zahájili loni v první půlce září před krajskými volbami, reálně se však začalo kopat až zhruba o dva měsíce později.

Odstřely tunelu pod sídlištěm Vinohrady v Brně (květen 2025)

7. května 2025
