„Začal se mi ucpávat jícen. Musel jsem odbíhat od oběda, největší problém mi dělala rýže, kterou jsem musel vykašlávat,“ popisuje první příznaky sedmdesátiletý Pavel Maleňák. Lékaře vyhledal až ve chvíli, kdy se potíže s příjmem potravy staly nesnesitelnými.
Praktický lékař ho tehdy odeslal na gastroenterologické vyšetření, po němž se dostal do onkologického centra. Tam mu odborníci diagnostikovali pokročilou rakovinu žaludku a nasměrovali ho rovnou na operaci, při níž mu část orgánu odebrali.
Nyní, po šesti letech, dokončil léčbu a postupně se vrátil ke stravě, na kterou byl zvyklý před onemocněním. „Při léčbě jsem mu maso musela mlít, připravovala jsem ho na vodě. Teď už ale jí normálně a asi dvě kila přibral,“ usmívá se jeho manželka, která ho provázela celou léčbou. Kvůli zmenšenému žaludku si však musí jídlo rozdělovat do několika menších porcí během dne.
Takový výsledek léčby přitom není samozřejmostí. U více než poloviny pacientů lékaři odhalí karcinom žaludku až v pokročilém stadiu. „Přibližně 40 procent přežívá déle než pět let od stanovení diagnózy. V případě zachycení nádoru již v počátečním stadiu se ale šance na vyléčení zvyšují přes 90 procent,“ vysvětluje primář oddělení chirurgické onkologie MOÚ Václav Jedlička.
Lékaři z Masarykova onkologického ústavu proto doufají, že včasnější odhalování nádorů pomůže zvýšit úspěšnost léčby. Apelují na lidi, aby nepřehlíželi varovné příznaky a včas vyhledali lékařskou pomoc.
Kromě potíží s polykáním mezi ně patří například nově vzniklá nesnášenlivost některých potravin či odpor k masu, pocit plnosti, tlak nebo bolesti v oblasti žaludku. Pozornost by lidé měli věnovat také nechutenství, nevolnosti, zvracení či výraznému úbytku hmotnosti bez zjevné příčiny.
„Zkrátka cokoliv, co se pacientovi nezdá a co tam předtím nebylo, neměl by to bagatelizovat a měl by to praktickému lékaři oznámit,“ přibližuje Jedlička.
Šetrnější operace i nové možnosti léčby
Léčba operovatelných nádorů žaludku často spočívá v kombinaci chemoterapie a chirurgického odstranění nádoru. Rozsah zákroku závisí na individuálním stavu pacienta a pokročilosti onemocnění. Chirurgové mohou odebrat část žaludku nebo celý orgán, součástí zákroku bývá také odstranění lymfatických uzlin.
„Směřujeme k šetrnějším miniinvazivním výkonům, při kterých využíváme laparoskopii nebo roboty. Díky nim zrychlujeme zotavení a zachováme funkce žaludku,“ vysvětluje Jedlička.
„Novinkou je také přidání imunoterapie k chemoterapii před a po operaci. Pomáhá imunitnímu systému rozpoznat nádorové buňky a lépe proti nim bojovat,“ doplňuje primářka oddělení klinických studií Radka Lordick Obermannová. Imunoterapie podle prezentovaných výsledků zvyšuje šance pacientů na přežití až o sedm procent.
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Radima Uzla zabila rakovina žaludku. Příznaky jsou nenápadné, léčba obtížná
Přestože v České republice dlouhodobě ubývá nových případů rakoviny žaludku, kterých lékaři každoročně zaznamenají zhruba třináct set, celkový počet lidí žijících s touto diagnózou mírně přibývá. Přispívat k tomu může i rostoucí úspěšnost léčby. „Díky imunoterapii, různým zlepšením chemoterapie a zlepšení chirurgických technik se určitě křivky přežívání zlepšují, ale zdaleka to zatím není ideální,“ dodává Jedlička.
Riziko zvyšuje kouření i obezita
„Typickým rizikovým faktorem u těchto nádorů je kouření, zvláště v kombinaci s pitím alkoholu, a to speciálně destilátů,“ upozorňuje Jedlička. Mezi další rizikové faktory řadí vysokou konzumaci vysoce průmyslově zpracovaných potravin či chronické záněty žaludku. Riziko nádorů horní části trávicího traktu podle něj zvyšuje i poškození sliznice, například v důsledku pravidelné konzumace velmi horkých nápojů nebo požití žíravých látek, jako jsou kyseliny či louhy.
Dalším rizikovým faktorem je obezita, která navíc může maskovat některé příznaky onemocnění, zejména výrazný úbytek hmotnosti, a komplikovat samotný chirurgický zákrok.
Do budoucna by se přitom díky rozvoji moderních léčebných metod mohla u některých pacientů potřeba chirurgického zákroku omezit. „Možnosti biologické nebo medikamentózní léčby se stále rozšiřují. Díky rozvoji molekulární biologie a výzkumu je čím dál více cílů, na které může léčba působit. Bude tedy více pacientů, kteří budou třeba kompletně reagovat na systémovou léčbu. Některé pacienty třeba nebudeme operovat vůbec nebo jen v menší míře. To uvidíme,“ uzavírá Jedlička.