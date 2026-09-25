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Brno má unikát. Lékaři jako první v Česku hledají hluboko uložené nádory plic ve 3D

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Přístroj Cone Beam CT (CBCT) vytvoří v reálném čase trojrozměrný obraz plic. Lékař díky němu vidí, kam s nástrojem míří. | foto: FN Brno

Najít nádor hluboko v plicích je pro lékaře někdy jako hledat jehlu v kupce sena. V brněnské fakultní nemocnici jim s tím nově pomáhá technologie, kterou jako první v Česku využívají přímo během bronchoskopie. Přístroj Cone Beam CT (CBCT) vytvoří v reálném čase trojrozměrný obraz plic. Lékař díky němu vidí, kam s nástrojem míří.

Lékaři v brněnské Fakultní nemocnici se tak nově nemusí spoléhat pouze na klasický CT sken, který zákroku zpravidla předchází. Díky speciálnímu přístroji mohou sledovat trojrozměrný obraz plic pacienta přímo v průběhu bronchoskopie.

Přístroj Cone Beam CT (CBCT) vytvoří v reálném čase trojrozměrný obraz plic. Lékař díky němu vidí, kam s nástrojem míří.

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„Pacient leží na sále a CBCT kolem něj vytvoří aktuální 3D obraz plic. My tak vidíme přímo při vyšetření, kde se podezřelé ložisko nachází a kudy se k němu bronchoskopem dostaneme,“ popisuje Ondřej Venclíček z Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno.

Zařízení se používá při bronchoskopii, tedy zákroku, při kterém lékař zavede do dýchacích cest ohebný přístroj s kamerou. V Česku ji ročně podstoupí desítky tisíc lidí. Brněnské pracoviště je přitom první v republice, které diagnostiku plicních nádorů pomocí CBCT při tomto zákroku nabízí.

Navigace, která odhalí karcinom plic, už pomáhá. Jednou by mohla i léčit

Technologie podle lékařů výrazně pomáhá především u malých a hluboko uložených nádorů.

Najít nádor nestačí

Smyslem vyšetření není jen zjistit, že se v plicích nachází něco podezřelého. „Najít nádor už dnes nestačí. Potřebujeme z něj získat dostatek kvalitní tkáně, ze které dokážeme určit nejen přesný typ nádoru, ale i jeho další vlastnosti, abychom věděli, jak ho léčit,“ vysvětluje Milan Sova, přednosta Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno.

Pokud je ale nádor malý a schovaný hluboko v plicích, může být přesný odběr problematický. Právě tady přicházejí na řadu moderní metody včetně 3D zobrazení. Kromě něj využívají specializovaná centra například ultrazvuk, počítačové mapy plic nebo elektromagnetickou navigaci, která funguje podobně jako GPS.

Takové vybavení ale zatím není v českých nemocnicích samozřejmostí. Pořizovací cena moderních přístrojů se podle Sovy pohybuje v řádu desítek milionů korun. „Proto mají přístroje jen některá pracoviště,“ říká.

Léčit, či neléčit? Rakovina plic je tichý zabiják, nebolí a operovat se téměř nedá

Diagnózu rakoviny plic si v Česku každý rok vyslechne od lékařů více než šest a půl tisíce lidí. Právě u části z nich může být rychlé a přesné určení typu nádoru zásadní pro další postup léčby.

Podle Sovy by navíc současná technologie v budoucnu nemusela sloužit pouze k hledání a odběru nádorů. Lékaři by ji mohli využívat také přímo k jejich léčbě.

„Věřím, že do 5 až 10 let budeme mít takové vybavení, abychom mohli provádět i drobné léčebné zákroky a nádorovou tkáň cíleně zničit, aniž by ji bylo nutné chirurgicky vyřezat,“ dodává Sova. Pro pacienty by to podle něj znamenalo šetrnější zákrok a minimum komplikací.

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