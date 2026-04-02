Výjimečně vysoká a štíhlá. Radniční věž ve Znojmě po letech oprav láká návštěvníky

Karolína Kučerová
  14:21
Vznikla v 15. století, jen několik let po husitských válkách, a svým stářím i podobou je výjimečná. Ostatně i proto byla radniční věž ve Znojmě před dvěma lety prohlášena za národní kulturní památku. Od čtvrtka se do ní po čtyřech letech opět mohou podívat lidé.

Důvodem uzavření byly rozsáhlé opravy za více než 70 milionů korun. Ty zahrnovaly zejména výměnu střechy, krovu či opravy věžiček, interiéru i dalších technických prvků, které byly ve špatném stavu. Vzhledem k míře jejich poškození se rekonstrukce z původního roku a půl protáhla o více než dvojnásobek.

Nyní už však lidem nebude v návštěvě nic bránit, věž bude dostupná po celý rok. V hlavní sezoně, tedy od května do září, je návštěva možná každý den, zbytek roku se dovnitř lidé nedostanou pouze v pondělí. Díky nové elektroinstalaci bude věž otevřená i na adventní trhy, kdy bývá nasvícená. Kromě toho láká také na expozici věnovanou její historii či možnost výhledu.

Ve Znojmě se po čtyřleté opravě znovu otevřela veřejnosti radniční věž. Dostupná bude celý rok a kromě výhledů láká také na novou expozici. (1. dubna 2026)
„Z jejího ochozu se otevírá jedinečný pohled na historické centrum Znojma, okolní krajinu, Pálavské vrchy a za dobré viditelnosti i vrcholky rakouských Alp. Věříme, že její znovuotevření a nová expozice se opět stanou velkým lákadlem k návštěvě, a to nejen pro místní, ale i pro turisty,“ hlásí ředitel Znojemské Besedy Jaroslav Chaloupecký. Dříve věž navštěvovalo asi 30 tisíc lidí ročně, nyní se jich očekává více.

Prohlídka stojí 100 korun, cena pro rodinu vyjde na 270 korun. Variantou je i vstup za 550 korun pro osobu. V takovém případě návštěvník dostane repliku znojemské mince z roku 1462, kterou město nechalo vyrobit ze starého střešního plechu.

Inspirace v Itálii

Vystoupat mohou návštěvníci jen na ochoz, který je ve výšce zhruba 33 metrů nad zemí, tedy v polovině věže. Další tři patra vedoucí až do krovu, tedy dřevěné konstrukce střechy, budou přístupné pouze v rámci speciálních prohlídek. Právě tato část byla při rekonstrukci nejnáročnější.

„Řemeslníci pracovali ve velké výšce a přitom odváděli precizní práci. Jsem ráda, že se nikomu nic nestalo,“ říká znojemská místostarostka Bohumila Beranová (Znojmáci).

Celou konstrukci věže museli postupně rozebrat a znovu složit. Dbali přitom na to, aby co největší počet původních prvků zachovali. Některé se vrátily zpět do konstrukce, jiné poslouží jako expoziční a studijní materiál středověkého tesařství. Způsob, jakým byl krov kdysi vytvořen, je totiž podle mnohých odborníků unikátní.

„Domníváme se, že ten, kdo věž navrhoval, se vzdělával v Itálii. Na redutě z kostela Panny Marie ve Florencii jsou stejné prvky, jako máme tady. A i z podobného období, takže tam pravděpodobně nějaká inspirace Itálií byla,“ přibližuje expert na středověké krovy Miroslav Fuchs, který se na opravě toho ve Znojmě podílel.

Výjimečnost věže potvrzují i další zjištění, která rekonstrukce umožnila. „Díky stavebněhistorickému průzkumu jsme zjistili, že široko daleko nestojí žádná tak vysoká a štíhlá pozdně středověká věž. Našli jsme trochu podobné ve Francii a Německu, ale výškou a štíhlostí se nerovnají,“ vyzdvihuje místostarosta Jiří Kacetl (Pro Znojmo).

