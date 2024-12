Brněnská radnice požene lidi k soudu kvůli nájmu, jeho zvýšení ignorují

Radnice ve snaze narovnat všem sumu na úroveň ekonomického nájemného na přelomu roku zažaluje asi dvě desítky lidí, kteří vytrvale odmítají jakékoliv návrhy na zdražení a navzdory vyměření vyšší částky platí stále tu původní.

Podle místostarosty Vinohrad pro bydlení Jiřího Pustiny (ODS) jde o nájemníky, jimž radnice od července zvýšila nájem o 20 procent, což je možné jednou za tři roky. „Na zdražení nepřistoupili, neposlali souhlas s dodatkem smlouvy a zvýšenou cenu neplatí, hradí jen starou částku. Musíme postupovat podle zákona, tedy podat žalobu. Soud je až poslední možnost, ale nezbývá nic jiného,“ oznamuje Pustina.

Soud bude rozhodovat o výši nájmu, kterou klidně může „vyšvihnout“ i nad takzvané ekonomické nájemné požadované radnicí. To po letošním zvýšení o inflaci činí 120 korun za metr čtvereční, u opraveného bytu 135 korun, a slouží k pokrytí nákladů i zajištění peněz na údržbu a opravy v domech.

Vystěhování nesouhlasícím lidem nehrozí. Pokud by se však soud přiklonil na stranu radnice a nájemné zvýšil nad její požadavek, mohou čelit problému se splacením nasčítaného doplatku.

„Může se stát, že zpětně třeba za dva roky dluh naskáče a jednorázová částka k doplacení bude pro nájemníky znamenat šok. V takovém případě je ale možné se domluvit na rozložení splátek v čase,“ říká starostka Vinohrad Jitka Ivičičová (KDU-ČSL) s tím, že radnice je ochotná se s zažalovanými domluvit i v průběhu soudu.

Radnice nás šikanuje, míní důchodce

Minimálně část silně nesouhlasících nájemníků postup v boji proti zdražení koordinuje, o krocích se mezi sebou vzájemně informují. Pomáhá jim v tom šéf neziskové organizace Pomoc pro Vinohrady David Svačina, který v reakci na snahu radnice vytvořil petici se striktně odmítavým postojem. „Zabezpečuji setkávání občanů, propojuji je mezi sebou,“ nastiňuje svou roli.

Někteří na výzvu radnice nereagují, jiní na úřad přinesli nesouhlas s návrhem a předložili vlastní protinávrh s nižší částkou. Jeden z naštvaných nájemníků se dokonce obrátil na ombudsmana Stanislava Křečka, protože situace podle něj poškozuje asi stovku penzistů, kteří mají obvykle omezené finanční příjmy.

„Bohužel jsem velmi nespokojen s tím, že nás, výhradně jen seniory, radnice šikanuje a stresuje – jako zasloužilé důchodce. Pracovali jsme poctivě a tvrdě dlouhé roky v minulém i současném režimu pro blaho všech,“ napsal v dopise muž. Jeho jméno MF DNES zná. Žádá hloubkovou finanční kontrolu radnice, zvýšení nájmu podle zákona a s přihlédnutím k příjmům seniorů.

Křeček už se některými podněty spojenými s případem zabýval. „Jeho kompetence jsou však v této oblasti omezené. Je to samostatná působnost obce, mohl by zasáhnout jen při diskriminaci. Pak by mohl případ projednat s městem a doporučit mu sjednání nápravy,“ upřesňuje mluvčí veřejného ochránce práv Michaela Vaisová.

Za souhlas se zdražením budou opravy

Dopis s návrhem na zvýšení nájmu rozeslala radnice téměř osmi stovkám nájemníků. Rozruch vyvolala zmínka o tom, že v případě sporu o jeho výši určí sumu soud. Protože do té doby lidé nejčastěji platili 44 korun za metr čtvereční, měla se částka v průměru zvýšit skokově o 130 procent. Místní byty dlouho patřily mezi nejlevnější v Brně.

Z nájemníků na nabídku původně přistoupilo 110 z nich, později počet vzrostl až ke 130. I když proti zdražení neměli v principu nic ani další obyvatelé, návrh nepodepsali kvůli razantnímu skoku oproti jimi preferovanému postupnému navýšení.

V jejich případě nakonec zdražení nastalo třemi způsoby. Kromě zmíněného zvýšení o 20 procent možnému jednou za tři roky šlo také o zvýšení ceny o inflaci a bez omezení, kdy se suma zarovnala na ekonomický nájem. Vyšší jednotky až desítky nájemníků vypověděly smlouvy, nevyplatilo by se jim platit vyšší částku, když byt reálně neobývali.

Ti, co přistoupili na skokové zdražení, se mohou těšit na slibovanou opravu bytu. Uskuteční se příští nebo přespříští rok. Týkat se bude dvou stovek jednotek včetně těch, kde bydleli lidé za ekonomické nájemné už před letoškem. Magistrát radnici na rekonstrukce poskytne padesátimilionový úvěr.

Složitou otázkou od začátku jejího úsilí bylo, jak naložit se situací u obyvatel, kteří si byt opravili za vlastní náklady. Řešilo se, zda jim umožnit umořit vynaložené peníze v nájmu. Radní rozhodli, že slevu mohou uplatnit jen tehdy, pokud se práce uskutečnily se souhlasem úřadu v minulých pěti letech, aniž by na ně radnice přispěla.

„Celkem se tímto způsobem opravilo do třiceti bytů, většinou s příspěvkem,“ podotýká Pustina. Jinými slovy, kromě naprostého zlomku lidí bude mít zbytek smůlu, protože v placení nájmu se jejich náklady nepromítnou, i když mnohdy činily i stovky tisíc korun.