Pole, dům nebo revolver. Na obce padá i dědictví, s nímž si nevědí rady

Tyto případy se stávají zejména v obcích, kde mají nemocnice nebo domovy důchodců. Zkušenosti s tím má například městská část Brno-Bohunice, v jejímž katastru sídlí největší špitál v kraji.

„Pokud zdědíme něco, co se dá prodat, není problém. Takhle jsme se vypořádali například se dvěma funkčními revolvery. Horší je to, pokud zdědíme pozemek, který navíc neleží v městské části. Takže máme na starosti polnosti například v Dolních Kounicích, ve Stránské Zhoři nebo v Želešicích,“ říká starosta Bohunic Antonín Crha (KDU-ČSL).

Podle něj by bylo ideální, kdyby pozemky převzal magistrát, protože skutečným vlastníkem je stejně město Brno, to ale odmítlo. „V případě, že by se tam něco stalo a my to museli řešit, máme jen jednu právničku a ta se stará o veškerou agendu,“ poznamenal starosta.

Se zděděnou firmou se nedávno musely vypořádat Židenice. „Po zemřelém bezdomovci zůstala firma s ručením omezením. Byla to v podstatě jen prázdná skořápka, ale museli jsme to dotáhnout do konce. Nakonec jsme ji poslali do likvidace a vycouvali z toho,“ popsal židenický místostarosta Petr Kunc (KDU-ČSL).

Obrazy s portréty půjčili na výstavu

Zděšení zavládlo na stejné radnici, když jí soud zhruba před dvěma lety svěřil do správy majetek v hodnotě desítek milionů korun. Nešlo sice o klasické dědictví, ale o opatrovnictví. „Šlo o nesvéprávného muže, jehož majetek soud převedl na nás. Odmítli jsme to,“ vzpomíná Kunc.

Případ se nakonec vyřešil sám. Nesvéprávný muž zemřel a jeho majetek spadl do dědického řízení, které šlo už mimo radnici.

Podíly na pozemcích zdědilo i město Kyjov, které je prodalo. „Některé i výhodně, protože to byly stavební pozemky,“ poznamenal mluvčí kyjovské radnice Filip Zdražil.

Radnice ale přišla i k penězům – buď v hotovosti, nebo ze spoření, za přeplatky z energií nebo pojištění, díky snubnímu prstenu či zlatu. „Pokud to jsou cennosti, snažíme se je prodat a peníze vracíme zpět do rozpočtu. Za lidi ale i doplácíme jejich pohledávky,“ doplnil Zdražil.

Starší domek s kolekcí více než osmdesáti obrazů zdědilo letos město Hodonín. „Na obrázcích byly portréty lidí z okolí Veselí nad Moravou, a tak jsme je zapůjčili na výstavku obci Javorník. Osud domu město stále řeší,“ poznamenal mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.