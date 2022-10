Není to odpovědnost strany, ale člověka, říká radní o kauze s byty v Brně

Váš spolustraník Otakar Bradáč je ve vazbě. Jakou z toho vy i vaše strana vyvodíte odpovědnost? Vy osobně jste měl byty jako radní na starost.

To je pravda, ale to automaticky neznamená, že to se mnou nějak souvisí. Kdyby souviselo, tak pravděpodobně už by orgány činné v trestním řízení vůči mně prováděly nějaké úkony. V tuto chvíli nevím, jakou mám já konkrétně vyvodit odpovědnost, když oficiálně nevím, co se stalo, a informace stále čerpám jenom z mediálních výstupů.