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Vyženeme řidiče z centra. Radary nemají být kasička, slibuje nový brněnský radní

Marek Osouch
  10:00
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Nový brněnský radní pro dopravu Adam Zemek (Piráti). | foto: Anna Kristová, MAFRA

Nejsem Zdeněk Hřib. Tak zněla první slova nového radního pro dopravu v Brně Adama Zemka z České pirátské strany na otázku, jestli se nebojí toho, že bude za své kroky od začátku schytávat kritiku podobně jako poslední čtyři roky jeho stranický šéf v Praze na magistrátu. Navzdory tomu hned se startem v nové funkci nejen Brňanům vzkazuje, že některé změny v dopravě nemusí v danou chvíli lidé vnímat zrovna s povděkem.

V dlouhodobějším horizontu budou ale podle něj pro jihomoravskou metropoli prospěšnější. „Bude jezdit více spojů MHD, bude více parkovišť a budou se lépe koordinovat uzavírky,“ vidí Zemek dopravní situaci Brna v roce 2030, po čtyřech letech ve funkci.

O koordinaci se v Brně mluví opakovaně každé volby, a zrovna o ní jsem ve vašem programovém prohlášení nic nenašel.
Ono je těžké specifikovat nějaký konkrétní závazek, nicméně chceme na tom pracovat. Například mohu uvést aktuální uzavírku Pisáreckého tunelu, která začala ještě za minulé koalice. Asi všichni chápeme, že je potřeba jej po nějaké době opravit, ale nechápu, jak je možné, že tato oprava vůbec nebyla komunikována s občany, a jak to, že opatření, která měla zmírnit dopravní dopad, byla přijata až po dvou týdnech od začátku omezení. To považuji za selhání.

Když se podíváte na Dominikánské náměstí, bylo tam parkoviště a taky byly obavy, že když je zrušíme, nastane kolaps. Nestalo se to. A to stejné i na Moravském náměstí, kde je dnes socha Jošta. Normálně se parkoviště zrušilo.

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