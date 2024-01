Plán byl dokonalý, přesto mi cvakal zadek, říká o žlutých autobusech Jančura

„Jedna paní se přišla zeptat, co prodáváme. Když zjistila, že jízdenky, odpověděla, že celý život jezdí Čebusem a bude jím jezdit dál. Uvědomil jsem si, že čeští zákazníci jsou věrní, a pěkně mi cvakalo u zadku. Říkal jsem si: Sakra, všechno mám vymyšlené lepší a dokonalejší, ale bude s námi chtít někdo jezdit?“ ohlíží se Jančura, zakladatel a vlastník společností Student Agency a RegioJet.

Obavy mohl záhy pustit z hlavy. Na tehdy nevídaný palubní servis, zahrnující teplé nápoje, čtení, filmy a hudbu zdarma spolu se službami stevardek, lidé slyšeli. Za to, jak žluté autobusy rozjel, se Jančura vzápětí stal Podnikatelem roku.

Připijete si ve firmě na kulaté narozeniny žluté flotily?

Neslavíme nic, život letí velkým tempem dopředu. Když se za úplným začátkem v roce 2004 ohlédnu, tak my jsme byli strašně neznámá firma. Vědět se o nás začalo až další rok kvůli tomu, že nás odmítli vpustit na autobusové nádraží v Liberci. Najednou jsme se dostali do všech zpráv jako ti, kteří bojují s molochem. Do té doby jsme novináře moc nezajímali, ani jsme je neuměli oslovit. Před Grandem jsme neměli prodejní budku, takže nám nezbývalo než postavit holky k mobilnímu stánečku, vybavit je svařákem a nechat je v mrazu prodávat jízdenky. To bylo hodně divoké.