Hranice Asie? Poláci něco posílali Rakušákům přes Brno? Podivný radar rozjel fantazii

Kdo ve středu večer otevřel meteorologický radar, mohl nabýt dojmu, že se nad Brnem a v blízkém okolí odehrává něco mimořádného. Úzký pás srážek se táhl od jihu k severu a na mapě vypadal skoro jako pečlivě narýsovaná čára. Sociální sítě vzápětí zaplavily nejrůznější teorie, narážky i vtipy.
„To nic, to jenom Poláci něco posílají Rakušákům,“ glosoval jeden z diskutujících. Další přišel s vysvětlením, že čára údajně označuje hranici mezi Evropou a Asií. Vždyť u Brna už přece Asie začíná. A protože šlo o sváteční den, objevil se i dokonale pesimistický postřeh, že počasí si zkrátka vybralo ideální chvíli, aby co nejvíce lidí ve volnu pořádně zmoklo.
Jako u podobných neobvyklých jevů nechyběly ani narážky na chemtrails či HAARP, tedy oblíbené motivy konspiračních teorií o údajném ovlivňování počasí. Podivný tvar na radaru zkrátka nabízel dost prostoru pro fantazii.
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Jenže zatímco internet hledal záhadu, vysvětlení se skrývalo v běžných procesech v atmosféře. Jejich kombinace tentokrát vytvořila něco, co překvapilo i zkušené meteorology.
Dvě fronty se potkaly, pás neměl kam postupovat
„Byly to vlastně dvě fronty. První nás přešla už v předchozích dnech, ale byla takzvaně maskovaná. Teploty vzduchových hmot byly velmi podobné, takže nebyla příliš patrná. Teprve s příchodem další fronty se znovu zvýraznila,“ vysvětlil pro iDNES.cz meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu Josef Hanzlík.
Nová fronta od západu začala tlačit na vzduch, který už nad územím byl. Zároveň se od východu prosazoval teplý vzduch, jehož postup souvisel s tlakovou výší nad Ruskem. Vzduchové hmoty tak působily proti sobě a dříve nevýrazné frontální rozhraní se zvýraznilo.
Výsledkem byly dva pásy srážek. Jeden byl poměrně široký a připomínal běžnou frontu. Druhý, který zaujal lidi na radaru, byl naopak neobyčejně úzký. Protože se vzduchové hmoty tlačily proti sobě, pás nemohl výrazněji postupovat ani jedním směrem. Zůstával téměř na místě.
„Za přibližně patnáct let na hydrometeorologickém ústavu jsem takhle úzký proužek, který by setrvával na jednom místě, ještě nikdy neviděl,“ přiznal Hanzlík. Během dne se přitom pás posunul jen z oblasti západně od Brna do míst východně od města.
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Neobvyklý obrazec nebyl zajímavý jen pro lidi, kteří ho sledovali na displeji. Někteří se s ním setkali přímo venku. Jeden z diskutujících popsal, že při jízdě autem viděl zřetelné okraje srážkového pásu a za nimi jasno. „Jel jsem pod tím. Nalevo i napravo byl vidět okraj a za ním jasno. Zajímavé,“ napsal. Další lidé popisovali, jak je úzký pás zastihl na cestě na kole.
Právě výrazný kontrast mezi deštěm a jasnou oblohou pomohl vytvořit dojem, že jde o něco mimořádného. Na radarovém snímku se pás táhl přes velkou část republiky jako barevná čára, v terénu ale jeho hranice mohly být dobře patrné i pouhým okem.
Zajímavá byla také délka starší, původně nevýrazné fronty. Podle Hanzlíka se táhla od Nordkappu na severu Norska téměř až k Sardinii. Přes značnou část Evropy tak leželo rozhraní, které se za vhodných podmínek mohlo znovu projevit.
„Jsou to obyčejné jevy, které ale za určitých podmínek dokážou udělat takovouhle hezkou věc,“ shrnul meteorolog. Podobné situace se podle něj v Evropě objevují poměrně často. Tentokrát však neobvyklý tvar pásu vznikl přímo nad Českem, a proto si ho tolik lidí všimlo.