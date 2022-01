Novoroční ohňostroje zhoršily v Brně kvalitu ovzduší, ukázalo měření

Odpalování pyrotechniky při oslavách příchodu nového roku v Brně výrazně zhoršilo kvalitu ovzduší, a to nejvíce za posledních až deset srovnávaných přelomů let. Naopak v Praze byly koncentrace prachových částic i jejich zvýšení kolem půlnoci na nejnižších hodnotách minimálně za posledních deset let.