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Jeskyňáři v Moravském krasu zřejmě našli místo, kde v podzemí vzniká řeka Punkva

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  15:53
Potápěči objevují nové prostory v Moravském krasu, kudy teče Punkva. (říjen...

Potápěči objevují nové prostory v Moravském krasu, kudy teče Punkva. (říjen 2026) | foto: Česká speleologická společnost

Potápěči objevují nové prostory v Moravském krasu, kudy teče Punkva. (říjen...
Potápěči objevují nové prostory v Moravském krasu, kudy teče Punkva. (říjen...
Potápěči objevují nové prostory v Moravském krasu, kudy teče Punkva. (říjen...
Plavba na člunech po podzemní řece Punkvě patří k největším lákadlům Punkevních...
30 fotografií
Jeskynní potápěči v Amatérské jeskyni v Moravském krasu s největší pravděpodobností objevili místo, kde spojením Sloupského potoka a Bílé vody vzniká řeka Punkva. Dosud se to přesně nevědělo. Zároveň po několika letech úsilí fyzicky propojili takzvanou Šolimovu mísu s dómem pod Rodeem, řekl ve čtvrtek předseda speleologické organizace Plánivy Radek Nejezchleb.

Jeskyňáři se do zatopených chodeb v tomto týdnu vydali ze severního směru po proudu Bílé vody. V místech, kde již dříve plavali, si při předchozí akci všimli nenápadné odbočky, kterou podrobněji prozkoumali.

„Našli jsme přítok, který přichází ze severu. Vzhledem k průzračnosti vody bylo jasné, že nejde o kalnou Bílou vodu, ze které jsme připlavali. S největší pravděpodobností šlo o Sloupský potok, a tím pádem jsme byli na místě, kde Punkva skutečně vzniká,“ uvedl Nejezchleb.

Tady jsou jeskyňáři poprvé. V Moravském krasu objevují nová místa, kudy teče Punkva

V místě přitom už byli, jen si odbočky dříve nevšimli. Podle jeskyňáře je míjení odboček v labyrintu podzemních chodeb běžné. „Ty prostory jsou komplikované a puklinové. Když plavete jedním směrem nebo je horší viditelnost, minout odbočku je velmi snadné. Tímto místem už se plavalo dříve, ale přítoku si dosud nikdo nevšiml,“ vysvětlil Nejezchleb.

Ačkoliv jsou si speleologové objevem téměř jistí, definitivní potvrzení přinesou až odborné stopovací zkoušky. Chtějí tím vyloučit možnost, že se část vod obou toků míchá v nějakém neznámém úseku ještě dříve.

„Pro ověření připravujeme barvicí pokusy, které už nevyžadují samotné potápění. Metodiku budeme konzultovat s odborníky z Univerzity Karlovy. Měřicí čidla a trasovače bychom chtěli do podzemí instalovat během letošní zimy,“ upřesnil Nejezchleb.

Potápěči objevují nové prostory v Moravském krasu, kudy teče Punkva. (říjen 2026)
Potápěči objevují nové prostory v Moravském krasu, kudy teče Punkva. (říjen 2026)
Potápěči objevují nové prostory v Moravském krasu, kudy teče Punkva. (říjen 2026)
Potápěči objevují nové prostory v Moravském krasu, kudy teče Punkva. (říjen 2026)
30 fotografií

Současně se potápěčům podařilo v nulové viditelnosti a těsném profilu proplavat přibližně 50 metrů dlouhou chodbou pod dómem Rodeo. Propojili tak úseky, o jejichž spojení jeskyňáři usilovali od roku 2020. Tím se definitivně potvrdilo, že v navazujících prostorách směrem na jih už protéká spojená Punkva.

Punkva je nejdelší podzemní řeka v České republice s celkovou délkou 29 kilometrů. Vzniká v podzemí Moravského krasu právě soutokem Sloupského potoka a Bílé vody. Po průtoku systémem Amatérské jeskyně se Punkva na chvíli objevuje na denním světle na dně propasti Macocha a dále pokračuje Punkevními jeskyněmi, kde je využívána k populárním turistickým plavbám na lodičkách. Po opuštění podzemí protéká Punkevním údolím a na okraji Blanska se vlévá do řeky Svitavy.

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