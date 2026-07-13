Vstupenka do Punkevních jeskyní není jen lístkem do podzemí. Je to rezervace přesného času, kdy se musíte dostavit, a připomínka, že navštěvujete jednu z nejvyhledávanějších přírodních atrakcí v Česku.
Přestože jen za skvostem Moravského krasu ročně míří více než 200 tisíc lidí, organizace překvapivě funguje bez větších zádrhelů. Fronty prakticky nezažijete, díky časovým vstupům se davy rozprostřou mezi jednotlivé prohlídky.
Od Skalního mlýna, hlavního turistického bodu poblíž Blanska, čeká návštěvníky zhruba půlhodinová procházka lesem. Cestu si lze zkrátit turistickým vláčkem, ale pěší varianta má své kouzlo. S každým krokem mizí ruch parkoviště a člověk se postupně noří do unikátní jihomoravské krajiny.
Pěší trasu volí i návštěvníci z Izraele. „Kvůli naplnění skupin jsme museli koupit výklad bez angličtiny. Ale příroda kolem je fakt kouzelná,“ pousměje se turista Moshe.
Jen máloco napovídá tomu, že pod jeho nohama se skrývá několik desítek kilometrů chodeb, které po miliony let hloubila voda. Právě podzemní říčka Punkva dala populárním jeskyním jméno a dodnes je jejich hlavní hrdinkou. Bez ní by nevznikly mohutné dómy ani blízká propast Macocha – další symbol Moravského krasu, k jejímuž hornímu okraji lze vyjet lanovkou.
Samotná prohlídka jeskyní se dělí na dvě odlišné části. Ta první vede suchými částmi a nabízí pohled na pestrou krápníkovou výzdobu i monumentální podzemní prostory.
Skupiny však bývají početné, někdy až šedesátičlenné, a právě tady se objevuje největší slabina celé návštěvy. Především lidé na konci zástupu musí místy napínat uši, aby zachytili výklad průvodkyně. Ta se přitom snaží atmosféru odlehčit vtipy i zajímavostmi a je znát, že práci bere s nadšením.
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„Před prázdninami návštěvnost obstarávají hlavně školy a zájezdy. Na červenec a srpen připadá nejvytíženější období, kdy k nám jezdí především rodiny s dětmi,“ shrnuje pracovnice pokladny. Právě vysoký zájem se podle ní odráží i na velikosti prohlídkových skupin.
Skutečný vrchol prohlídky přichází až ve chvíli, kdy se otevírají vrata k podzemní řece. Turisté nastupují do malých loděk a ruch početného oddílu v okamžiku mizí. Ozývá se jen hlas lodivoda, šplouchání vody a občasné upozornění, aby si lidé dali pozor na nízké skalní stropy.
Plavba trvá jen deset minut, ale právě ona dává Punkevním jeskyním punc jedinečnosti. V Česku podobný zážitek jinde nezažijete.
Silný dojem zanechá také zastávka na dně Macochy. Zatímco většina lidí zná pohled shora, stát přímo pod více než stometrovými skalními stěnami je dechberoucí zážitek. Navodí pocit, jako byste se na okamžik ocitli v jiném světě. Velkolepé rozměry propasti nejlépe vyniknou právě odtud, kde žádné fotografie ani videa nedokážou zachytit skutečný dojem z prostoru.
Tiché chvíle v úžasu
Příjemným překvapením v turisticky vytížené destinaci je zázemí areálu. Toalety i okolí jeskyní jsou čisté, nechybí lavičky ani možnosti občerstvení. U vstupu funguje bufet, ve Skalním mlýně pak restaurace s klasickou českou kuchyní. Ceny odpovídají exponovanému místu, stejně jako nabídka suvenýrů, která sahá od drobných magnetek přes skleněné figurky až po plyšové hračky.
Punkevní jeskyně
● Ceny: Základní vstupné pro dospělého činí 450 korun, rodinné vyjde na 1 260 korun pro dva dospělé a dvě děti. Parkování u Skalního mlýna stojí stovku na den, platí se v hotovosti. Toalety u jeskyní jsou zdarma.
● Dojmy: Návštěva uspokojí i náročnější turisty. Plavba po podzemní říčce a pohled na dno Macochy patří k nezapomenutelným zážitkům. Jediným slabším místem jsou větší skupiny v první části prohlídky.
● Zázemí: Areál je čistý a udržovaný, nechybí lavičky ani možnost odpočinku. Suvenýry seženete jak u Skalního mlýna, tak přímo u jeskyní.
● Jídlo: Najíst se lze v restauraci Skalní mlýn, kde hlavní jídla začínají na 260 korunách. Přímo u jeskyní je bufet s rychlým občerstvením – hranolky vyjdou na 65 korun. Nabídka je standardní, kvalitou odpovídá turisticky vytížené lokalitě.
„Celkově se snažíme vyjít vstříc rodinám s dětmi, které nejen o prázdninách řeší, kam vyrazit na nezapomenutelný výlet,“ povídá mluvčí Správy jeskyní České republiky Pavel Gejdoš. A připomíná, že po rekonstrukci přístupové cesty se znovu otevřel také Masarykův dóm jako součást vybraných prohlídek.
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Na druhou stranu je třeba počítat s tím, že Punkevní jeskyně logicky nejsou bezbariérové. Trasa zahrnuje větší množství schodů a vstup s dětskými kočárky není možný.
Punkevní jeskyně plní očekávání. Nabízejí něco, co se jen těžko popisuje slovy – kombinaci ticha, vody, obřích podzemních prostor a úžasu z toho, že příroda dokáže vytvářet scenerie, jež připomínají filmové kulisy. Jedinou výraznější kaňkou jsou velké skupiny v první části prohlídky. Jakmile ale loď vypluje na hladinu podzemní říčky, většina drobných výhrad rychle mizí.
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17. ledna 2024