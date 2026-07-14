Až na pár zbytků ohořelého materiálu, chybějící trávu a jámy po stromech tu však dnes po rozsáhlém ohni nejsou téměř žádné stopy. „Nejvíc se toho podařilo odnosit už týden po požáru, na zbylé úpravy a zapojení vody jsme čekali asi měsíc,“ povídá při prohlídce pro redakci iDNES.cz Machař.
Nyní je tak místo vyklizené, čisté a připravené k výstavbě nového zázemí, které by díky milionům od dárců mohlo být hotové už do letošní zimy.
To nejsou peníze, které by poslalo jen pár velkých firem. Všechno je to od lidí, od babiček a dědečků, od štamgastů, kteří to dávali do obálek přímo v hospodě.