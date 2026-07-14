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Požár mu vzal vše, za miliony z darů už ornitolog chystá novou stanici. Bude jiná

Karolína Kučerová
  12:10

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Ornitolog Zdeněk Machař už má po požáru nakreslenou novou záchrannou stanici pro zvířata (červenec 2026). | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Od požáru, který v noci zachvátil záchrannou stanici Zdeňka Machaře v brněnské Slatině, už uplynuly více než dva měsíce. Ornitolog se svou partnerkou stihli utéct, jejich psi však takové štěstí neměli. Místo, kde zároveň bydleli, kompletně vyhořelo, a to včetně všech jejich osobních věcí.

Až na pár zbytků ohořelého materiálu, chybějící trávu a jámy po stromech tu však dnes po rozsáhlém ohni nejsou téměř žádné stopy. „Nejvíc se toho podařilo odnosit už týden po požáru, na zbylé úpravy a zapojení vody jsme čekali asi měsíc,“ povídá při prohlídce pro redakci iDNES.cz Machař.

Nyní je tak místo vyklizené, čisté a připravené k výstavbě nového zázemí, které by díky milionům od dárců mohlo být hotové už do letošní zimy.

To nejsou peníze, které by poslalo jen pár velkých firem. Všechno je to od lidí, od babiček a dědečků, od štamgastů, kteří to dávali do obálek přímo v hospodě.

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