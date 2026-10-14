„Člověk nemusí převracet své názory a postoje jen proto, aby se dospívajícímu zavděčil. Důležité je vyjádřit pochopení pro jeho názor,“ říkají psychologové Lenka Lacinová a Petr Macek, výzkumníci z oboru psychologie z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
Pro rodiče může být občas těžké dospívajícím dětem porozumět. Je nějaká pomůcka, která pomáhá najít společnou řeč?
Macek: Když chceme adolescentům rozumět, musíme akceptovat jejich způsob prožívání a vidění světa. Nemusím s nimi vždycky souhlasit, ale měl bych akceptovat, že je pro ně stejně důležitý a má stejnou hodnotu jako pro mě ten můj. Když přijmeme, že jejich vidění světa je autentické, tak nemůžeme říct, že jsou přecitlivělí. Ano, jsou na něco citlivější, v něčem mají více nejistot, ale zase bych řekl, že nejistoty mají i ti dospělí. Spíše je důležité vytvářet vztah vzájemného porozumění.
Pak jsou ale témata, na kterých se dospívající se svými rodiči často neshodnou – třeba klimatická změna nebo gender.
Lacinová: Člověk ale nemusí převracet své názory a postoje jen proto, aby se adolescentovi zavděčil. Důležité je vyjádřit pochopení. Ano, chápu, že je to pro tebe důležité, já mám takový názor, ale respektuji, že ty máš ten tvůj.
Macek: Což je ta emocionální a sociální podpora. Oni nepotřebují, abychom s nimi ve všem souhlasili, ale abychom je chápali.
Pokles průměrné doby spánku je výrazný. Jeho kvalita a délka je faktor, který se výrazně podílí na prožívání událostí a labilitě, tedy nestálosti.