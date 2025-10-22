Psi byli podvyživení, jeden přišel oko. Majitelce hrozí deset let vězení

Marek Osouch
Jiří Punčochář
,
  14:33
Téměř 150 zlatých retrívrů drželi dva lidé v Odrovicích na Brněnsku v tak otřesných podmínkách, že psi byli podvyživení, ve špatném psychickém stavu a někteří měli na sobě plísně. V červenci jim policisté s veterináři retrívry odebrali, nyní chovatelé čelí obvinění z trestného činu chování zvířat v nevhodných podmínkách a hrozí jim až deset let vězení.
Veterináři ve spolupráci s policií odebírají v jednom z rodinných domů zlaté...

Veterináři ve spolupráci s policií odebírají v jednom z rodinných domů zlaté retrívry do náhradní péče. (22. července 2025) | foto: ČTK

Veterináři ve spolupráci s policií odebírají v jednom z rodinných domů zlaté...
Veterináři ve spolupráci s policií odebírají v jednom z rodinných domů zlaté...
Veterináři ve spolupráci s policií odebírají v jednom z rodinných domů zlaté...
Veterináři ve spolupráci s policií odebírají v jednom z rodinných domů zlaté...
12 fotografií

Psy z „množírny“ v Odrovicích na Brněnsku odebírali policisté a veterináři jejich majitelce v druhé polovině července téměř celý den. Retrívři obratem putovali do útulků po celé republice; bylo jich tolik, že do jednoho zařízení společně je umístit nešlo.

Po třech měsících má příběh posun: majitelka chovu a její společník čelí hrozbě vězení. „Obvinili jsme dvě osoby z trestného činu chování zvířat v nevhodných podmínkách. Trestní sazba je v tomto případě pět až deset let,“ okomentoval zjištění iDNES.cz policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Chovatelka z Brněnska je podezřelá z týrání, veterináři jí zabavili 150 retrívrů

Potvrdil, že jde o dvojici, která v domě se psy žila. Vzhledem k tomu, že minimální sazba za zmíněný trestný čin činí pět let, musí obvinění počítat s tím, že v případě prokázání viny půjdou do vězení. Podmínku lze udělit pouze v případě uložení maximálně tříletého trestu.

V případě držení psů v otřesných podmínkách v Odrovicích jde o jeden z nejpřísnějších postihů, který lze za chování ke zvířatům udělit.

„Jsem rád, že se to snad někam posune, a doufám, že to dobře dopadne. Šířil se odtud nesnesitelný zápach a štěkot,“ reagoval v červenci na zásah starosta obce Michal Rech (nez.).

S odstupem času s úlevou konstatoval, že zlepšení situace v obci se skutečně dostavilo. „Ti lidé (obvinění) bydlí v objektu dál, ale psy už tam nemají. Všechny je odtud odvezli za ten jeden den. Změna je jasně patrná, smrad zmizel, je tady klid. Za to jsme bojovali,“ uvedl nyní na dotaz iDNES.cz.

Dva psi potřebovali operaci, jeden přišel o oko

Podle ředitelky jihomoravské veterinární správy Jany Kozákové měli psi nedostatek potravy a hygienické podmínky, v nichž přežívali, byly nedostatečné. Konkrétnější být nemohla s ohledem na policejní vyšetřování.

Policisté psy zabavili společně s veterináři a také pracovníky Odboru životního prostředí Městského úřadu v Pohořelicích, pod něž Odrovice spadají. Akce se uskutečnila poté, co veterináři obdrželi podnět a vyrazili na kontrolu. Poté, co pracovníci každého psa identifikovali, zamířila zvířata do útulků. Zhruba šedesáti psů se ujal útulek v Lanžhotě, a to na podnět krajské veterinární správy.

Chovatelka prý chce zvířatům dopřát volnost, proto je údajně pouští i do bytu....

Dva psy z množírny převzali pracovníci útulku ve Výčapech na Třebíčsku, zvířata byla podvyživená. „Měli pouhých šest a půl kila. Mají četné kožní problémy, plísně. Hodně pejsků má anémie. A máme dva pejsky již po akutních zákrocích, kdy jedna fena měla v tváři osinu a jednomu pejskovi se muselo vyndat očičko,“ popsala tehdy stav zvířat Petra Holzmannová, místopředsedkyně spolku Kapka pro tlapky.

Problémy s chovnou stanicí v Odrovicích se řešily již v roce 2021, kdy portál iDNES.cz psal o tom, že chovatelka přišla o licenci pro chovné stanice, ale fungovala bez ní dál. Už tehdy čelila trestnímu oznámení a problémy byly stejné jako dnes.

Manžel chovatelky tehdy navíc vystřelil na novinářky Blesku, které o případu také psaly. I tehdy se případem veterináři a policisté zabývali, nicméně majitelka chovala velké množství psů dále.

