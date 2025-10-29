Psi v brněnské přírodní památce potrhali další ovce, majiteli hrozí pokuta

Autor: ,
  15:39
Psi na Stránské skále v Brně ve středu dopoledne potrhali další ovce. Strážníkům se tentokrát podařilo majitele psů dohledat a hrozí mu finanční postih. Stádo ovcí, které pomáhá se spásáním trávy v přírodní památce mezi Líšní a Slatinou, napadají psi opakovaně. Jen letos usmrtili přes deset zvířat.
Stepní lokalita známá především bohatým výskytem konikleců spadá pod Správu chráněné krajinné oblasti Moravský kras.

„Kolem 11:00 jsme přijali oznámení o tom, že si paní všimla v ohradě dvou psů. Bylo tam pět potrhaných ovcí. Naši strážníci, kteří mají místní znalosti, tušili, komu ti psi patří. Majitel byl ale mimo Brno, poslal tam svého syna, který potvrdil, že se jedná o jejich psy,“ uvedl mluvčí brněnské městské policie Václav Kadraba.

Ovce v brněnské stepi hynou při útocích psů. Bezohlednost, zlobí se ochranář

Doplnil, že majitel ovcí vyčíslil škodu na 70 tisíc korun. Stejní psi ovce potrhali už v dubnu, čímž se také zabývali strážníci. Tehdy šlo o dvě potrhaná zvířata.

Strážníci na místo přivolali i státní policii, která podle Kadraby vyhodnotila, že nejde o trestný čin. Incident tak posoudí příslušný správní orgán, který majiteli psů může uložit finanční postih.

„Majitelé nechávají psy běhat bez vodítka, psi se utrhnou a vtrhnou do ohrady. A v těch nejhorších případech je tam lidé pustí schválně,“ postěžoval si před několika dny Vilém Jurek z Českého svazu ochránců přírody ONYX.

Uvedl, že to už není nedbalost, ale bezohlednost a lidská hloupost. „Pastva je nesmírně důležitá pro péči o chráněná území, ale to, co se děje, je už opravdu za hranou. Místní pastevec je zoufalý. Především jde o bezradnost a krutost, která bere dech,“ poznamenal Jurek, podle nějž kvůli psům letos na Stránské skále uhynulo už víc než deset ovci.

Ochránci proto žádají majitele psů, kteří jdou na Stránskou skálu, aby měli svá zvířata vždy na vodítku. „Lidé by se měli zamyslet nad svým chováním a tím, jaké tragédie tím způsobují. Ovce jsou také živé bytosti a za nic nemohou,“ řekl Jurek.

27. listopadu 2020
Psi v brněnské přírodní památce potrhali další ovce, majiteli hrozí pokuta

29. října 2025  15:39

