Opera, Bella Ciao i trikolóra. Brněnské ohňostroje začaly v italském rytmu

Sobotní nesoutěžní podívaná v režii týmu Flash Barrandov SFX byla součástí Jihobrněnského dětského dne.
„Co ohňostroji v italském stylu určitě nesmí chybět? Tempo a italská trikolora. A tradiční lidová hudba, byť v moderním aranžmá,“ poznamenal designér Jaroslav Štolba.
Nad brněnskými ohňostroji se smráká. Studie posoudí, jak moc škodí přírodě
K prvním zeleným, bílým a červeným efektům zněly tóny árie z opery Turandot „Nessun Dorma“, na něž navázaly italské hity z 80. let L’Italiano, Voglio Vederti Danzare a Sará Perché Ti Amo. Představení zakončilo efektní finále společně se světoznámou lidovou písní Bella Ciao.
„Moc nás bavil soundtrack. Byl to asi první ohňostroj, u kterého jsem znala všechny melodie,“ citovali pořadatelé jednu z divaček Andreu Štefkovou. „Byla to pecka, takže už se těším, co letos uvidíme na přehradě,“ pronesl Lukáš Poláček.
Soutěžní přehlídku tvůrců z Česka, Švýcarska a Finska lidé na přehradě uvidí v nezvyklých termínech 27. června, 1. a 4. července. Součástí festivalu Ignis Brunensis budou i dronové show s rekordními 500 stroji.
Festival okoření i akce v centru Brna. Například o víkendu 13. a 14. června se uskuteční oblíbená Dopravní nostalgie s jízdami historických vozů MHD i Zábava pod hradbami.
26. června 2025