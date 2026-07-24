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Ukažte se, vyzývají osobnosti Zbrojovku i Artis před startem první ligy

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  16:28
Fotbalové Brno má před sebou historickou sezonu. Po 90 letech je tu okamžik, kdy nejvyšší soutěž budou hrát dva kluby z jihomoravské metropole. A začíná se už o víkendu. Ač mnozí brněnští fanoušci mají k srdci přirostlou Zbrojovku, úspěch přejí i mladšímu bratrovi z Líšně – Artisu.
Část 1/7

Ladislav Krejčí, bývalý hráč Brna, kapitán reprezentace

Kapitán českých fotbalistů Ladislav Krejčí po příletu do Prahy z mistrovství...

Věřím, že Zbrojovce do těžkého startu pomůže euforie z postupu a vítězství ve druhé lize. Nebude to nic jednoduchého. Přeji hlavně hodně trpělivosti, protože rozdíl bude určitě znát. Ale fandím jim a doufám, že v první sezoně zvládnou střední skupinu a v dalších letech bude Zbrojovka na nejvyšších příčkách.

Přeju fanouškům, ať zažívají co nejvíce radosti jako v poslední sezoně. Ať zůstanou věrní za jakékoliv situace, i když to bude nahoru dolů, ať jsou pyšní a šťastní.



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