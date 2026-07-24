Ukažte se, vyzývají osobnosti Zbrojovku i Artis před startem první ligy

Ladislav Krejčí, bývalý hráč Brna, kapitán reprezentace
Věřím, že Zbrojovce do těžkého startu pomůže euforie z postupu a vítězství ve druhé lize. Nebude to nic jednoduchého. Přeji hlavně hodně trpělivosti, protože rozdíl bude určitě znát. Ale fandím jim a doufám, že v první sezoně zvládnou střední skupinu a v dalších letech bude Zbrojovka na nejvyšších příčkách.
Přeju fanouškům, ať zažívají co nejvíce radosti jako v poslední sezoně. Ať zůstanou věrní za jakékoliv situace, i když to bude nahoru dolů, ať jsou pyšní a šťastní.