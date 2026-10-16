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První lidovec nastoupil do čela Brna už po revoluci. Vydržel pouze čtyři hodiny

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  17:00

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Jiří Trmač byl prvním lidoveckým primátorem Brna v historii města. Stal se jím krátce po revoluci v dubnu 1990. Ve funkci však vydržel pouze čtyři hodiny. | foto: Paměť národa

Poprvé v historii bude mít Brno lidoveckého primátora. Alespoň tak se mluví o Jakubu Hruškovi, který v čele koalice KDU-ČSL a STAN uspěl v komunálních volbách a právě sestavuje širokou vládu nad městem. Jenže na jednoho jeho předchůdce se tak trochu zapomnělo. Už před 36 lety do čela města usedl tehdejší představitel Československé strany lidové Jiří Trmač. Jeho primátorská kariéra ovšem skončila dřív, než se stačila pořádně rozběhnout.

Když byl krátce po sametové revoluci 19. dubna 1990 zvolen prvním mužem Brna, zřejmě netušil, že ve funkci vydrží pouhé čtyři hodiny. Sotva se stačil ujmout úřadu, přišla výzva k rezignaci. Na povrch totiž vyplula minulost spojená s komunistickou Státní bezpečností.

„Ten den byl pro mě velmi těžký. Vzpomínám na to nerad. Mrzí mě především to, jak se věci odehrály. Změnily můj život a těžko odhadovat, jak by se dál vyvíjel,“ vypráví pro iDNES.cz nyní sedmasedmdesátiletý Jiří Trmač, který tehdy do nejvyšší funkce v Brně nastoupil po rezignaci Josefa Pernici.

Když to vztáhnu k tehdejší slušnosti, čestnosti, snaze o transparentní postup a nový způsob politiky, tak Jiří Trmač rezignovat zkrátka musel. Když to však vztáhnu k dnešku, tak by tam takový člověk klidně mohl zůstat.

Hana Holcnerovábrněnská disidentka

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První lidovec nastoupil do čela Brna už po revoluci. Vydržel pouze čtyři hodiny

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