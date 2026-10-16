Když byl krátce po sametové revoluci 19. dubna 1990 zvolen prvním mužem Brna, zřejmě netušil, že ve funkci vydrží pouhé čtyři hodiny. Sotva se stačil ujmout úřadu, přišla výzva k rezignaci. Na povrch totiž vyplula minulost spojená s komunistickou Státní bezpečností.
„Ten den byl pro mě velmi těžký. Vzpomínám na to nerad. Mrzí mě především to, jak se věci odehrály. Změnily můj život a těžko odhadovat, jak by se dál vyvíjel,“ vypráví pro iDNES.cz nyní sedmasedmdesátiletý Jiří Trmač, který tehdy do nejvyšší funkce v Brně nastoupil po rezignaci Josefa Pernici.
Když to vztáhnu k tehdejší slušnosti, čestnosti, snaze o transparentní postup a nový způsob politiky, tak Jiří Trmač rezignovat zkrátka musel. Když to však vztáhnu k dnešku, tak by tam takový člověk klidně mohl zůstat.