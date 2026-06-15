Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pod paneláky začnou odstřely. Průzkumná štola budoucího tunelu narazí na skálu

Autor:
  16:16
Hluboko pod panelovými domy na brněnském sídlišti Vinohrady aktuálně pracují dělníci s těžkou technikou. Pro průzkumnou štolu k budoucímu tunelu velkého městského okruhu už vyrazili přibližně 530 z celkových 991 metrů. V následujících týdnech se ražba dostane do horninového masivu, kde budou potřeba trhací práce.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) spustilo ražbu průzkumné štoly z těžní šachty u křižovatky Věstonické a Křtinské ulice loni v květnu. Po více než roce je vyraženo přes polovinu potřebné délky.

Stavbaři nyní pracují hluboko pod úrovní terénu mezi paneláky na adresách Bořetická 2 a 12, kde jsou písčité sedimenty umožňující rozpojení horniny pomocí mechanizace nebo ražby s využitím rypadel.

Písčité sedimenty dosud umožňují rozpojení horniny pomocí mechanizace nebo ražby s využitím rypadel. (15. června 2026)
V následujících týdnech se ražba průzkumné štoly pro tunel Vinohrady dostane do horninového masivu, kde stavbaři musí přistoupit k trhacím pracím. (15. června 2026)
V následujících týdnech se ražba průzkumné štoly pro tunel Vinohrady dostane do horninového masivu, kde stavbaři musí přistoupit k trhacím pracím. (15. června 2026)
Průzkumná štola pro tunel pod sídlištěm Vinohrady má už vyraženo 530 z celkových 991 metrů. (15. června 2026)
30 fotografií

„Přibližně v tunelmetru 600 očekáváme skalní masiv. V souvislosti s touto změnou geologických podmínek připravujeme potřebná povolení pro provádění trhacích prací. Současně dochází k pasportizaci objektů v předpokládané zóně ovlivnění, aby byl celý proces maximálně bezpečný a transparentní,“ uvedl ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala.

Parametry průzkumné štoly VMO Vinohrady

  • délka štoly: 991 metrů
  • výška nadloží: zhruba 16 až 42 metrů
  • hloubka těžní šachty: zhruba 27 metrů
  • způsob ražby: Nová rakouská tunelovací metoda
  • předpokládané dokončení: jaro 2027
  • cena stavby: 725,3 milionu korun bez DPH

Zdroj: ŘSD

Ražba průzkumné štoly postupuje podle stavbařů nepřetržitě a v souladu s harmonogramem. „Přechod do skalního prostředí si vyžádá nasazení řízených trhacích prací, které jsou při ražbě v pevných horninách efektivním a šetrným řešením. Každý krok této fáze pečlivě připravujeme ve spolupráci s investorem, aby práce byly bezpečné, kontrolované a s co nejmenším dopadem na okolní zástavbu i každodenní život obyvatel,“ řekl Tomáš Just, výrobní manažer divize Železnice firmy OHLA ŽS.

Stavbaři se při ražbě štoly nacházejí v hloubce mezi 16 a 42 metry. Hloubka šachty je zhruba 27 metrů. Štola je úpatní, bude se tedy svažovat. Střelmistři nastoupí i v závěru u parku Akátky, kde tunel vyústí u silnice Rokytova a napojí se na už připravenou část nedávno otevřené estakády přes maloměřické seřaďovací nádraží a Tomkovo náměstí.

Dokončení štoly je v plánu na podzim příštího roku. Získané údaje o geologickém prostředí poslouží jako klíčový podklad pro finální návrh a následnou bezpečnou budoucí výstavbu tunelu. ŘSD počítá s jejím zahájením v roce 2028.

Při ražbě tunelu v Brně používají stroj bez vibrací. Lidé práce vůbec nepostřehnou

Tunel bude dlouhý bezmála kilometr a půl, naváže na už vybudované úseky Tomkovo náměstí a Rokytova a zajistí kapacitní propojení východní části města. Sníží dopravní zátěž nejen na Vinohradech, ale také v sousedních Židenicích.

3. října 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Ulice bez aut, výhledy i vysílač. Jak vypadá nová bytová čtvrť v Brně

První etapa nové Čtvrti pod Hády v severovýchodní části Brna je hotová. (9....

Na unikátním místě obklopeném zelení, kde dosud nikdo nebydlel, budou žít obyvatelé nové Čtvrti pod Hády na severovýchodě Brna. Developerská firma Trikaya má hotovou první etapu rozsáhlé zástavby s...

V 76 letech zemřel Petr Uličný. Bouřlivák, jenž uměl i pohladit. Sekanou jen s pivem!

Petr Uličný

Sršel vtipem, energií. Poslouchat jeho povídání o fotbale byla vždy radost, byť leckteří rozhodčí souhlasit nebudou. Další peprnou historku či průpovídku už ale legendární trenér Petr „John“ Uličný...

Vesnici u Brna sužuje kozí apokalypsa, na zatvrzelého chovatele jsou všichni krátcí

Premium
Stádo koz v Unkovicích na Brněnsku, které obtěžuje místní hlukem i zápachem,...

Nezvyklý problém už roky ztrpčuje život obyvatelům Unkovic na Brněnsku. Jeden z místních chová asi tři stovky koz, což by na vesnici nebylo nic až tak zvláštního. Svůj chov však realizuje způsobem,...

Z „města hrůzy“ nová perla. Strojírny v Adamově chtějí přestavět na obytnou čtvrť

Adamov budoucnosti? Dnes nepříliš vzhledné průmyslové městečko poblíž Brna by...

Dnes je Adamov poblíž Brna mnohými považovaný za nevzhledné město, v němž se zastavil čas. Jeho podobu můžou lidé spatřit při cestě vlakem na jih Moravy, protože leží na hlavním koridoru z Prahy....

I v Brně mě znají spíš z Ulice, ale stěhovat se nechci, říká divadelní Jánošík

Premium
Libor Matouš aktuálně (v červnu 2026) vystupuje ve čtrnácti představeních...

Už pár týdnů provází Brňany jeho odhodlaný pohled Jánošíka s valaškou, který oznamuje premiéru muzikálu na Biskupském dvoře. Libor Matouš je jednou z hvězd ansámblu Městského divadla Brno a mnoho...

Pod paneláky začnou odstřely. Průzkumná štola budoucího tunelu narazí na skálu

Písčité sedimenty dosud umožňují rozpojení horniny pomocí mechanizace nebo...

Hluboko pod panelovými domy na brněnském sídlišti Vinohrady aktuálně pracují dělníci s těžkou technikou. Pro průzkumnou štolu k budoucímu tunelu velkého městského okruhu už vyrazili přibližně 530 z...

15. června 2026  16:16

Sláva je strašně pomíjivá. Po cestách Čaroděje Vaniaka přes Slavii až do Artisu

Momentka z oslav 115 let fotbalu v Prostějově, na snímku Martin Vaniak

Kouzly už nezaklíná branku, ale své svěřence. Bývalý fotbalový brankář Martin Vaniak platí za legendu v Sigmě Olomouc i Slavii Praha, kde si za své umění vysloužil přezdívku Čaroděj. Aby také ne....

15. června 2026  13:52

Více staveb na úkor půdy, kritizují novelu stavebního zákona. Resort obavy vyvrací

Premium
ilustrační snímek

Méně razítek, větší předvídatelnost a rychlejší povolovací řízení. Tak vláda ve zkratce popisuje novelu stavebního zákona, od níž si slibuje zjednodušenou výstavbu nejen rodinných domů, ale také...

15. června 2026

Žalobkyně posílá k soudu expolitika ODS a dalších sedm lidí za kšefty s byty

U Městského soudu v Brně 15. května 2024 poprvé vypovídal Otakar Bradáč, který...

Bytová kauza kolem bývalého politika ODS Otakara Bradáče, který byl šéfem bytové komise v městské části Brno-střed, se posouvá k soudu. Státní zástupkyně Petra Lastovecká podala na něj a další tři...

15. června 2026  10:35,  aktualizováno  11:50

MotoGP 2026 v Brně: Program, výsledky, kde sledovat živě. Jak si povede Salač?

Momentka ze závodu MotoGP v Brně.

Brno se znovu chystá na závody mistrovství světa silničních motocyklů. Velká cena České republiky se v roce 2026 uskuteční od 19. do 21. června. Na Masarykově okruhu nebudou chybět největší hvězdy...

15. června 2026  10:58

Perlivá vína pod značkou „bublinky“ nabízí už 35 vinařství, nově jsou v plechu

Začátek Dne bublinek na Moravském náměstí v centru Brna bude letos až...

Domácí perlivá vína „rozšumí“ sklenice návštěvníků, kteří tento pátek zavítají na druhý ročník Dne bublinek v centru Brna. Dohromady 16 vinařství otevře své stánky na Moravském náměstí a představí...

15. června 2026  9:48

Top deset hlášek „Johna“ Uličného: Je to jenom líbačka, nebo se vším všudy?

Petr Uličný

Nejen fotbaloví fanoušci nadále vzpomínají na legendárního trenéra Petra Uličného řečeného John, který v pátek po dlouhé nemoci opustil tento svět. Uličný v nejvyšší české lize odkoučoval 413 zápasů,...

15. června 2026  8:45

Vtipný i ostrý. Skvělý řečník Fanderlik byl obávaný politický glosátor

Premium
Josef Fanderlik se v 19. století zapojoval do veřejného a spolkového života,...

Pod dopravně vytíženou Žabovřeskou ulicí v Brně se vine „spojovací“ Fanderlíkova. Nese jméno po velkém propagátorovi Sokola Josefu Fanderlikovi, zakladateli pozoruhodné brněnské rodiny, která do...

14. června 2026

Zemřel neurolog Ivan Rektor. Zkoumal dopady holocaustu a války na Ukrajině

První český člen korespondent Americké neurologické asociace Ivan Rektor

V 77 letech zemřel neurolog, dlouholetý přednosta I. neurologické kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a někdejší prorektor Masarykovy univerzity Ivan Rektor. Zkoumal lidský mozek a...

14. června 2026  17:40

Tragická nehoda hodiny blokovala D2. Při střetu dvou kamionů zemřeli oba řidiči

Dva řidiči zemřeli při nehodě a požáru kamionů na dálnici D2 u Brna. (13....

Dva řidiči zemřeli v sobotu brzy ráno při nehodě a požáru dvou kamionů na 11. kilometru dálnice D2 před Brnem. Havárie se stala v místě zúžení. Dálnice byla ve 13:00 téměř devět hodin uzavřená v obou...

13. června 2026  7:43,  aktualizováno  16:27

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Rally Hustopeče 2026: Program, výsledky, mapa a seznam přihlášených

Jan Kopecký a Jan Hloušek jedou Rally Hustopeče.

Po dvou odjetých závodech je tady třetí část Mistrovství ČR v rallye 2026, tentokrát se jede v okolí Hustopečí v okrese Břeclav. Termín je pátek 12. a sobota 13. června, těšit se opět můžeme na...

13. června 2026  15:30

Musíte na ně dánsky. V brněnské zoo přivítali do smečky lední medvědice

Lední medvědice Anori a Nivi se od minulého týdne zabydlují v nově rozšířeném a...

Dav natěšených návštěvníků se mačká na úzké cestě ve spodní části brněnské zoo. Všichni sem v sobotu dopoledne dorazili se stejným cílem: poprvé spatřit dvě mladé lední medvědice Anori a Nivi, které...

13. června 2026  14:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.