Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) spustilo ražbu průzkumné štoly z těžní šachty u křižovatky Věstonické a Křtinské ulice loni v květnu. Po více než roce je vyraženo přes polovinu potřebné délky.
Stavbaři nyní pracují hluboko pod úrovní terénu mezi paneláky na adresách Bořetická 2 a 12, kde jsou písčité sedimenty umožňující rozpojení horniny pomocí mechanizace nebo ražby s využitím rypadel.
„Přibližně v tunelmetru 600 očekáváme skalní masiv. V souvislosti s touto změnou geologických podmínek připravujeme potřebná povolení pro provádění trhacích prací. Současně dochází k pasportizaci objektů v předpokládané zóně ovlivnění, aby byl celý proces maximálně bezpečný a transparentní,“ uvedl ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala.
Parametry průzkumné štoly VMO Vinohrady
Zdroj: ŘSD
Ražba průzkumné štoly postupuje podle stavbařů nepřetržitě a v souladu s harmonogramem. „Přechod do skalního prostředí si vyžádá nasazení řízených trhacích prací, které jsou při ražbě v pevných horninách efektivním a šetrným řešením. Každý krok této fáze pečlivě připravujeme ve spolupráci s investorem, aby práce byly bezpečné, kontrolované a s co nejmenším dopadem na okolní zástavbu i každodenní život obyvatel,“ řekl Tomáš Just, výrobní manažer divize Železnice firmy OHLA ŽS.
Stavbaři se při ražbě štoly nacházejí v hloubce mezi 16 a 42 metry. Hloubka šachty je zhruba 27 metrů. Štola je úpatní, bude se tedy svažovat. Střelmistři nastoupí i v závěru u parku Akátky, kde tunel vyústí u silnice Rokytova a napojí se na už připravenou část nedávno otevřené estakády přes maloměřické seřaďovací nádraží a Tomkovo náměstí.
Dokončení štoly je v plánu na podzim příštího roku. Získané údaje o geologickém prostředí poslouží jako klíčový podklad pro finální návrh a následnou bezpečnou budoucí výstavbu tunelu. ŘSD počítá s jejím zahájením v roce 2028.
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Tunel bude dlouhý bezmála kilometr a půl, naváže na už vybudované úseky Tomkovo náměstí a Rokytova a zajistí kapacitní propojení východní části města. Sníží dopravní zátěž nejen na Vinohradech, ale také v sousedních Židenicích.
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3. října 2025