Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začalo s ražbou průzkumné štoly z těžní šachty u křižovatky Věstonické a Křtinské ulice v květnu.
„Používáme takzvanou novou rakouskou tunelovací metodu, tedy rozpojování. Odstřelovali jsme pouze na začátku. Nyní pracuje stroj, který je konstruován tak, aby nevznikaly vibrace. Obyvatelé nad námi o tom, co se děje pod jejich nohama, nic netuší,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
Hloubka šachty je zhruba 24 metrů. Štola bude úpatní, bude se tedy svažovat a výška nadloží bude mezi 16 a 42 metry.
Dělníci podle Rýdla pracují nepřetržitě, snahou ale není, aby byly práce hotovy v co nejkratším čase. „Nejsme orientování na čas, ale na kvalitu, sběr vzorků a jejich dokumentaci,“ poznamenal.
Štola poslouží pro podrobný průzkum geologických, hydrogeologických a geotechnických parametrů, aby bylo možné zvolit nejvhodnější postup pro stavbu jeden a půl kilometru dlouhého tunelu. „Nyní mohu ujistit, že jsme nenarazili na něco, co by zásadně komplikovalo zahájení jeho stavby v roce 2028,“ dodal mluvčí.
V Brně razí tunel pro městský okruh. Podívejte se na unikátní video ze štoly
Tunel naváže na vloni zprovozněný úsek velkého městského okruhu u Tomkova náměstí a Rokytovy a přispěje k plynulejší dopravě ve východní části města a ke snížení dopravní zátěže v Židenicích a na Vinohradech.
Využívání průzkumných štol nebylo podle Rýdla v minulosti časté, ŘSD je však považuje za projev zodpovědnosti vůči budoucí stavbě. Vybudování tunelu je totiž finančně i technologicky náročné, v Brně navíc povede pod sídlištěm. Silničáři nyní razí průzkumnou štolu třeba i pro tunel Kamenná Vrata na budoucí středočeské části dálnice D3.
3. října 2025