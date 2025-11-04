Při ražbě tunelu v Brně používají stroj bez vibrací. Lidé práce vůbec nepostřehnou

Autor: ,
  14:15
Více než 110 metrů průzkumné štoly dosud vyhloubili dělníci v místě, kudy povede tunel pod sídlištěm Vinohrady v Brně. Důlní stroj pracuje pod zemí v chodbě pět krát pět metrů téměř nepřetržitě. Ražba je ve stabilním horninovém prostředí brněnského masivu a práce postupují podle plánu. Štola o délce 991 metrů má být hotová na podzim 2027 a vyjde na 725 milionů korun bez daně.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začalo s ražbou průzkumné štoly z těžní šachty u křižovatky Věstonické a Křtinské ulice v květnu.

„Používáme takzvanou novou rakouskou tunelovací metodu, tedy rozpojování. Odstřelovali jsme pouze na začátku. Nyní pracuje stroj, který je konstruován tak, aby nevznikaly vibrace. Obyvatelé nad námi o tom, co se děje pod jejich nohama, nic netuší,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Hloubka šachty je zhruba 24 metrů. Štola bude úpatní, bude se tedy svažovat a výška nadloží bude mezi 16 a 42 metry.

Průzkumná štola poslouží k podrobnému průzkumu geologických, hydrogeologických a geotechnických parametrů pro návrh budoucího tunelu pod sídlištěm Vinohrady. Ten má měřit téměř kilometr a půl. (4. listopadu 2025)
Stavbaři už prorazili více než 100 metrů průzkumné štoly pod sídlištěm Vinohrady. (4. listopadu 2025)
Průzkumná štola poslouží k podrobnému průzkumu geologických, hydrogeologických a geotechnických parametrů pro návrh budoucího tunelu pod sídlištěm Vinohrady. Ten má měřit téměř kilometr a půl. (4. listopadu 2025)
Průzkumná štola poslouží k podrobnému průzkumu geologických, hydrogeologických a geotechnických parametrů pro návrh budoucího tunelu pod sídlištěm Vinohrady. Ten má měřit téměř kilometr a půl. (4. listopadu 2025)
18 fotografií

Dělníci podle Rýdla pracují nepřetržitě, snahou ale není, aby byly práce hotovy v co nejkratším čase. „Nejsme orientování na čas, ale na kvalitu, sběr vzorků a jejich dokumentaci,“ poznamenal.

Štola poslouží pro podrobný průzkum geologických, hydrogeologických a geotechnických parametrů, aby bylo možné zvolit nejvhodnější postup pro stavbu jeden a půl kilometru dlouhého tunelu. „Nyní mohu ujistit, že jsme nenarazili na něco, co by zásadně komplikovalo zahájení jeho stavby v roce 2028,“ dodal mluvčí.

V Brně razí tunel pro městský okruh. Podívejte se na unikátní video ze štoly

Tunel naváže na vloni zprovozněný úsek velkého městského okruhu u Tomkova náměstí a Rokytovy a přispěje k plynulejší dopravě ve východní části města a ke snížení dopravní zátěže v Židenicích a na Vinohradech.

Využívání průzkumných štol nebylo podle Rýdla v minulosti časté, ŘSD je však považuje za projev zodpovědnosti vůči budoucí stavbě. Vybudování tunelu je totiž finančně i technologicky náročné, v Brně navíc povede pod sídlištěm. Silničáři nyní razí průzkumnou štolu třeba i pro tunel Kamenná Vrata na budoucí středočeské části dálnice D3.

3. října 2025
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Napětí kvůli uzavírce se stupňuje. Kameny nahradil květináč, padla předžalobní výzva

Se zahájením uzavírky Fryčajovy ulice, která spojuje sever Brna s Bílovicemi nad Svitavou, vyvstaly nečekané problémy. Už minulý týden při zkušebních jízdách ztěžovaly průjezd zatáčkou na objízdné...

Dvě obří uzavírky v Brně potrvají dva roky. Kolony ochromují město

Dvě velké stavební akce výrazně zasahují do života řidičů na opačných koncích Brna. První investicí je extrémně náročná přestavba dálniční křižovatky D1 a D2 na jihu města. Druhou je oprava starého...

Konec unikátních tramvají s koženkou. Rusové je nezaplatili, tak jezdily Brnem

Z brněnských kolejí definitivně zmizely dvě unikátní tramvaje T3RF. Podnik ČKD Dopravní systémy jich na sklonku 90. let vyrobil osm, po čtyřech kusech si objednala ruská města Iževsk a Samara. Druhé...

Je to chlapec! Hvězdu Comic-Conu zaskočila v Brně prosba těhotné fanynky

Do netypické role pasovala Christophera Judge, jednu z hlavních hvězd Comic-Conu Brno & Junior, těhotná fanynka, která přišla v sobotu na hercovu besedu. Představitele Teal’ca z americko-kanadského...

Dusno kvůli uzavírce. Na objížďce lidé natáhli pásku, autobus projede jen stěží

Na dva roky v sobotu uzavře frekventovanou ulici Fryčajova v brněnských Obřanech oprava starého vodovodu. Náhradní objízdná trasa pro tisíce přespolních řidičů měří téměř 20 kilometrů. Místní mohou...

Při ražbě tunelu v Brně používají stroj bez vibrací. Lidé práce vůbec nepostřehnou

Více než 110 metrů průzkumné štoly dosud vyhloubili dělníci v místě, kudy povede tunel pod sídlištěm Vinohrady v Brně. Důlní stroj pracuje pod zemí v chodbě pět krát pět metrů téměř nepřetržitě....

4. listopadu 2025  14:15

Mrtví učí živé. Lidé, kteří věnují své tělo vědě, mají v Brně speciální hrob

Projektový manažer Milan Koškovský se před deseti lety nechal zapsat na seznam lidí, jejichž tělo po smrti neskončí rovnou v hrobce nebo krematoriu, ale zamíří na stůl medikům či již zkušenějším...

4. listopadu 2025  13:18

Slovák v Brně u zastávky pobodal dva Ukrajince, před soud však nepůjde

Velké množství krve zůstalo nejen na zemi po dubnovém konfliktu tří cizinců u zastávky MHD na jihu Brna. Podle informací iDNES.cz byl agresorem Slovák, který pobodal dva příslušníky Ukrajiny. Ti...

4. listopadu 2025  12:21

Miliardy na téměř 50 nových vlaků nedorazí, vagony z minulého století zůstanou déle

Do čtyř let se mají cestující mířící z Brna do Kyjova, Moravského Krumlova nebo Třebíče dočkat nových, komfortních souprav. Hejtmanství je slibovalo nasadit v roce 2029. Termín se však ocitl ve...

4. listopadu 2025  10:33

Svatomartinské slavnosti: Akce se konají v Brně i jiných městech vinařského regionu

Pomalu, ale jistě se blíží 11. listopad, tedy svátek svatého Martina. Událost, kterou si lidé pravděpodobně nejčastěji spojují s husí pečínkou a na Moravě především prvního letošního vína. V...

4. listopadu 2025

Nic se nezměnilo, hájí ODS problémového radního. Výzva k jeho rezignaci opět neprošla

Hned několik kauz během krátké chvíle postihlo jihomoravského radního pro životní prostředí a energetiku Karla Podzimka mladšího (ODS). Stranické kolegyni pomohl k výnosnému byznysu s bývalou...

3. listopadu 2025  17:32

Ultimátum od Schillerové. ANO musí opustit brněnskou koalici, padl i termín

Už v půlce června vyzvalo jihomoravské předsednictvo hnutí ANO své kolegy, aby vystoupili z vlády nad Brnem, kterou třímají spolu s ODS. Od té doby se však v tomto směru nic nestalo. Politikům ANO se...

3. listopadu 2025  16:12

Zemřel polárník Prošek. Věnoval se změně klimatu, zakládal stanici v Antarktidě

Ve věku 85 let zemřel v neděli v kruhu svých nejbližších geograf Pavel Prošek, který založil vědeckou stanici Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě. Byl předním českým...

3. listopadu 2025  13:19

Napětí kvůli uzavírce se stupňuje. Kameny nahradil květináč, padla předžalobní výzva

Se zahájením uzavírky Fryčajovy ulice, která spojuje sever Brna s Bílovicemi nad Svitavou, vyvstaly nečekané problémy. Už minulý týden při zkušebních jízdách ztěžovaly průjezd zatáčkou na objízdné...

3. listopadu 2025  12:29

Prase povalí branku, kozy vyskáčou ven. Chronické útěkáře naháněli strážníci

Tři hospodářská zvířata dováděla minulý týden poblíž autosalonu s luxusními auty v Brně. Kvůli obavě, aby dvě kozy s jedním prasetem nezpůsobily dopravní nehodu, situaci řešili strážníci. Ti...

3. listopadu 2025  11:17

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Dvě obří uzavírky v Brně potrvají dva roky. Kolony ochromují město

Dvě velké stavební akce výrazně zasahují do života řidičů na opačných koncích Brna. První investicí je extrémně náročná přestavba dálniční křižovatky D1 a D2 na jihu města. Druhou je oprava starého...

24. října 2025  16:35,  aktualizováno  3. 11. 8:52

Je to chlapec! Hvězdu Comic-Conu zaskočila v Brně prosba těhotné fanynky

Do netypické role pasovala Christophera Judge, jednu z hlavních hvězd Comic-Conu Brno & Junior, těhotná fanynka, která přišla v sobotu na hercovu besedu. Představitele Teal’ca z americko-kanadského...

2. listopadu 2025  12:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.