Do brněnských zákoutí se ostatně devětačtyřicetiletý nadšenec za historií i nezapomenutelnou atmosférou vydává pravidelně. „Často slyším: ‚Proč jezdit do Brna? Vždyť tam nic není!‘ To je ale naprostý nesmysl,“ hájí své milované město průvodce, který se své profesi začal věnovat právě proto, aby taková tvrzení vyvrátil. Při prohlídkách ukazuje místa poznamenaná posledním stoletím i gotické či renesanční stopy.

Na místě brněnské ulice Hlinky dříve byly vinice. Ty ale poškodil parazit, vinařství zanikla a začalo se stavět. Dodnes tam ale najdete vinné sklepy a názvy ulic jako Viniční nebo Vinohradská. Martin Koplík průvodce brněnskou historií