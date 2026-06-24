Obnovu areálu MND po tornádu pojali z gruntu. Betonové plochy nahradila zeleň

Šlo primárně o iniciativu majitele mateřské investiční skupiny KKCG Karla Komárka, aby se podnik nevydal jen cestou prosté obnovy. „Chtěl, abychom se zamysleli, jak bude areál vypadat za 10 či 20 let,“ řekl generální ředitel společnosti MND Drilling & Services René Kachyňa.
Investiční náklady nakonec dosáhly 250 milionů korun a obnova se týkala devíti hektarů z celkové plochy, stejnou částku stála obnova budovy.
Na obnově firma spolupracovala s architektonickým ateliérem Per Partes. Podle architekta Jana Hermana stál před odborníky ambiciózní plán.
„Měli jsme vytvořit průmyslový park, dá se říci, v západním střihu a mohli jsme to pojmout z gruntu. Řešili jsme především modrozelenou infrastrukturu, protože dříve všechna voda odtékala do dešťové kanalizace. Vzniklo proto velké množství zasakovacích ploch včetně úprav pod zemí. A to jak v centrálním parku, tak na parkovištích a skladovacích plochách. Voda slouží v suchých dnech k zálivce,“ řekl Herman.
V parku jsou vysazené jak stromy okrasné, které zvládnou horké a suché podmínky zdejší oblasti, tak ovocné. „Vybírali jsme takové, které vytvářejí velkou korunu, aby poskytovaly dostatek stínu,“ řekl Herman. Výsadba se uskutečnila teprve letos, takže mikroklima se bude zlepšovat postupně, jak stromy porostou. V době sucha slouží k zalévání nový vrt, kterým lze čerpat vodu z hloubky více než 80 metrů.
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Firma při revitalizaci také zrecyklovala 12 tisíc tun betonu, který využila při stavbě nových liniových komunikací. „Také se nám podařilo výrazně zvýšit bezpečnost práce. Pracujeme s kulatým materiálem, tedy s různými trubkami a podobně. Skladujeme nyní v lepších podmínkách,“ řekl Kachyňa.
Lužický podnik patří mezi významné evropské vrtné kontraktory. Historicky se soustředil na vrty pro těžbu uhlovodíků, ale své portfolio rozšířil i o geotermální hlubinné vrty. Zákazníky má v řadě evropských zemí.