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Obnovu areálu MND po tornádu pojali z gruntu. Betonové plochy nahradila zeleň

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  15:33
Dříve byl areál firmy MND Drilling & Services v Lužicích na Hodonínsku v...

Dříve byl areál firmy MND Drilling & Services v Lužicích na Hodonínsku v teplých měsících místem, které bylo velmi přehřáté kvůli velkým betonovým plochám a střechám budov, nyní pracuje s dešťovou vodou a zelení. (24. června 2026) | foto: ČTK

Dříve byl areál firmy MND Drilling & Services v Lužicích na Hodonínsku v...
Investiční náklady na obnovu areálu firmy MND Drilling & Services dosáhly 250...
Investiční náklady na obnovu areálu firmy MND Drilling & Services dosáhly 250...
Dříve byl areál firmy MND Drilling & Services v Lužicích na Hodonínsku v...
9 fotografií
Firmě MND se podařilo v Lužicích na Hodonínsku, kde sídlí jeho dceřiná společnosti MND Drilling & Services, přetvořit sedmnáctihektarový průmyslový areál poté, co jej před pěti lety zničilo tornádo. Dříve to bylo v teplých měsících místo, které bylo velmi přehřáté kvůli velkým betonovým plochám a střechám budov. Nyní pracuje s dešťovou vodou a zelení, což má výrazně zlepšit mikroklima a pohodu pro zaměstnance.

Šlo primárně o iniciativu majitele mateřské investiční skupiny KKCG Karla Komárka, aby se podnik nevydal jen cestou prosté obnovy. „Chtěl, abychom se zamysleli, jak bude areál vypadat za 10 či 20 let,“ řekl generální ředitel společnosti MND Drilling & Services René Kachyňa.

Investiční náklady nakonec dosáhly 250 milionů korun a obnova se týkala devíti hektarů z celkové plochy, stejnou částku stála obnova budovy.

Na obnově firma spolupracovala s architektonickým ateliérem Per Partes. Podle architekta Jana Hermana stál před odborníky ambiciózní plán.

Dříve byl areál firmy MND Drilling & Services v Lužicích na Hodonínsku v teplých měsících místem, které bylo velmi přehřáté kvůli velkým betonovým plochám a střechám budov, nyní pracuje s dešťovou vodou a zelení. (24. června 2026)
Dříve byl areál firmy MND Drilling & Services v Lužicích na Hodonínsku v teplých měsících místem, které bylo velmi přehřáté kvůli velkým betonovým plochám a střechám budov, nyní pracuje s dešťovou vodou a zelení. (24. června 2026)
Investiční náklady na obnovu areálu firmy MND Drilling & Services dosáhly 250 milionů korun, týkala se devíti hektarů z celkové plochy, stejnou částku stála obnova budovy. (24. června 2026)
Investiční náklady na obnovu areálu firmy MND Drilling & Services dosáhly 250 milionů korun, týkala se devíti hektarů z celkové plochy, stejnou částku stála obnova budovy. (24. června 2026)
9 fotografií

„Měli jsme vytvořit průmyslový park, dá se říci, v západním střihu a mohli jsme to pojmout z gruntu. Řešili jsme především modrozelenou infrastrukturu, protože dříve všechna voda odtékala do dešťové kanalizace. Vzniklo proto velké množství zasakovacích ploch včetně úprav pod zemí. A to jak v centrálním parku, tak na parkovištích a skladovacích plochách. Voda slouží v suchých dnech k zálivce,“ řekl Herman.

V parku jsou vysazené jak stromy okrasné, které zvládnou horké a suché podmínky zdejší oblasti, tak ovocné. „Vybírali jsme takové, které vytvářejí velkou korunu, aby poskytovaly dostatek stínu,“ řekl Herman. Výsadba se uskutečnila teprve letos, takže mikroklima se bude zlepšovat postupně, jak stromy porostou. V době sucha slouží k zalévání nový vrt, kterým lze čerpat vodu z hloubky více než 80 metrů.

Místo popadaných stromů moderní rekreační areál. Hodonín obnovuje území po tornádu

Firma při revitalizaci také zrecyklovala 12 tisíc tun betonu, který využila při stavbě nových liniových komunikací. „Také se nám podařilo výrazně zvýšit bezpečnost práce. Pracujeme s kulatým materiálem, tedy s různými trubkami a podobně. Skladujeme nyní v lepších podmínkách,“ řekl Kachyňa.

Lužický podnik patří mezi významné evropské vrtné kontraktory. Historicky se soustředil na vrty pro těžbu uhlovodíků, ale své portfolio rozšířil i o geotermální hlubinné vrty. Zákazníky má v řadě evropských zemí.

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