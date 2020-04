V průmyslové zóně vyrostou nové haly, peníze vydělají sousední obci

Práci by zde v budoucnu mělo nalézt až 250 lidí. Zatímco ovšem současné podniky stojí na území Hustopečí, nové haly budou spadat pod víc než kilometr vzdálené Starovice, které tak z nich budou mít peněžní prospěch.

„Samozřejmě jsou názory na to, co z toho Hustopeče budou mít, ale každá firma z areálu bude chtít vyjít dobře s městem, které má obchody, nemocnici nebo dopravní zabezpečení. To všechno společnosti, jež uvažovaly nad výstavbou, zajímalo,“ uvedla starostka Hustopečí Hana Potměšilová (nestr.). Nemá tak obavy, že by podniky třeba nechtěly sponzorovat akce ve městě.

Haly budou rovněž napojené na hustopečské sítě. „Určitě by byli raději, kdyby firmy byly u nich. V minulosti byly snahy o změnu hranic katastrálního území, na což jsme však nepřistoupili. Jsme malá obec, takže jsme rádi za každou korunu,“ vysvětlil starovický starosta Antonín Kadlec (nez.).

Další rozšiřování hal v tamní lokalitě si však nepřeje. „Nejsme s tím projektem úplně ztotožněni, ale už je to v takové fázi, že se to musí dodělat, aby nám nehrozily sankce. Developer na nás v minulosti i naléhal, abychom tam umožnili větší zastavěnost či výšku, ale to jsme nepovolili,“ prohlásil starosta. Contera tak sice vlastní osm hektarů, samotné haly však nezaberou ani polovinu.

Zvýšené dopravy se Hustopeče nebojí

Zatím není jasné, jaké konkrétní firmy v nových halách budou. Se společnostmi developer teprve jedná. „Předpokládáme zprovoznění areálu v příštím roce, avšak nyní nejsme schopni stanovit přesný termín s ohledem na probíhající jednání,“ sdělila Erika Straškrabová, marketingová manažerka Contery.

Podle starostky Hustopečí se hovořilo třeba o firmě Westfalia, která už v tamní zóně sídlí. „Ta společnost se rozdělila na dvě a vím, že se měly domlouvat na tom, že by jedna z nich opustila stávající areál a přešla do toho nového,“ řekla Potměšilová.

Ta se nebojí, že by měly nové podniky dopravně zahltit město, a to díky blízkosti nájezdu na dálnici a zákazu tranzitu. Opačný případ je u areálu firmy MOSS logistic na jihu, která se na dálnici dostane jedině skrz Hustopeče. Od loňského léta rozšiřuje areál o novou skladovací halu na deseti hektarech.

„Žádné komplikace nenastaly a postupujeme podle harmonogramu, letos bychom tak měli dokončit stavbu. Očekáváme, že tam najde práci 100 až 120 lidí,“ uvedl jednatel společnosti Jiří Kadrnka.