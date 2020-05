Na kosmetiku a masáže se může, ale k nám ne, diví se provozovatelé wellness

„Lidé se mohou setkávat v hobbymarketech, chodit do provozoven fitness, nově i na kosmetiku a masáže, ale nás nikdo neřeší. To mi hlava nebere. Kdyby nám aspoň někdo řekl jasné důvody, tak to třeba pochopíme, ale nikdo nás o ničem neinformoval. To ve mně budí dojem, že si s tím zodpovědní nevědí rady,“ podotýká Michal Mareš, hlavní koordinátor Sdružení provozovatelů wellness zařízení a wellness hotelů.

To by rádo dosáhlo otevření alespoň privátních zón. „Pobyt v nich je většinou využíván páry či rodinnými příslušníky, služba probíhá v oddělené místnosti a je možné dodržování velice přísných hygienicky pravidel,“ sděluje Vlastislav Novotný, jednatel společnosti Infinit.

Vznikl i soubor hygienických a bezpečnostních opatření, která mají minimalizovat riziko šíření nemoci covid-19. V privátních zónách by například nebyly otevřené šatny a sprchy, klienti i zaměstnanci by museli nosit roušky, dbalo by se na důslednou dezinfekci a počet hostů by byl výrazně omezen.

„Přesto jsme se z doslechu dozvěděli, že je wellness paradoxně vnímán jako nebezpečný provoz. To, že je saunování zdravé, už nikoho nezajímá,“ stýská si Mareš.

Podle ministerstva zdravotnictví nelze wellness služby v podobě saunových center, bazénů a koupališť uhlídat z hlediska kontaktu mezi lidmi a proto v nich vzniká epidemiologické riziko.

„Nelze také využívat související vnitřní prostory typu šaten, umýváren, sprch a podobných zařízení, ve kterých by se běžně potkávalo více osob v malé vzdálenosti – z toho důvodu by ani nebylo možné zajistit vhodné hygienické podmínky související s provozem těchto služeb,“ uvedl David Šíma z tiskového oddělení ministerstva.

Provozovatelé wellness si stěžuji také na špatnou komunikaci ze strany státu. „Nejprve jsme z ministerstev dostávali protichůdné informace, posledních asi deset dní už nemáme žádné. Kdyby nám to někdo řekl na přímo, tak jsme schopni reagovat a udělat opatření. Když je reakce nulová, vzrůstá nejistota a panika, co s našim odvětvím dál bude,“ upozorňuje Mareš, který se obracel zejména na ministerstvo obchodu a průmyslu.

Podle jeho mluvčí Štěpánky Filipové je ovšem resort zahlcen dotazy a nemůže brát v potaz všechny zájmové skupiny a individuální požadavky.

„Naše ministerstvo je tím, které z byznysového pohledu chce, aby mohly všechny provozovny otevřít co nejdřív. Ale na prvním místě musí být ochrana zdraví obyvatel, to je zcela klíčové. Kdy a proč budou dané provozovny otevřeny, je věc dohody v rámci vlády. A my v tomto ohledu respektujeme stanovisko epidemiologů,“ řekla Filipová.

