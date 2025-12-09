Nevěnoval se řízení, narazil zezadu do kamionu a zemřel. Na D2 byly dvě nehody

Provoz na dálnici D2 ve směru do Brna v úterý zastavily dvě nehody. Jedna byla u Staroviček, druhá se stala u Velkých Němčic. Druhá zmíněná skončila tragicky a zemřel při ní jeden řidič. V obou případech podle policie za nehodu mohli řidiči dodávek, kteří nedávali dostatečný pozor.
Nehoda u Velkých Němčic dopadla tragicky pro řidiče dodávky. (9. prosince 2025)

„Jedenatřicetiletý řidič dodávky Iveco se poblíž Staroviček nevěnoval řízení a narazil zezadu do kamionu stojícího v koloně. Záchranáři jej po ošetření na místě převezli do nemocnice,“ popsal policejní mluvčí Bohumil Malášek první z nehod. Podle mluvčí záchranářů Michaely Bothové šlo o těžké zranění.

Podobný průběh měla také nehoda, ke které na dálnici došlo v odpoledních hodinách na úseku dálnice u Velkých Němčic.

Tři zranění při noční nehodě na D48, dodávka tam narazila do kamionu

„Třiatřicetiletý řidič dodávky Mercedes se pravděpodobně nevěnoval řízení a zezadu narazil do kamionu, který zastavil ve vznikající koloně. Řidič dodávky srážku nepřežil,“ uvedl Malášek.

Dálnice byla v obou případech ve směru na Brno po dobu vyšetřování nehody neprůjezdná, jezdilo se odklonem. Tvořily se pomalu jedoucí kolony.

