Nedělní příležitost pro něj byla výjimečná, protože není úplně běžné si zipline napnout mezi paneláky. V jeho případě se jedná o disciplínu highline, tedy zipline napnutou ve velké výšce.
Aby Horák ladil se slavností, pochodoval ve výšce v kroji, avšak bosý. Místy i slabě foukalo, o to byl jeho výkon v úrovni třináctého patra, tedy zhruba čtyřiceti metrech, obdivuhodný. Tleskalo mu několik desítek diváků.
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„Je to hodně zvláštní pocit chodit takhle ve výšce. Věnuju se tomu dva roky a první pocity jsou vždycky strach a adrenalin, ale postupně se to mění a užívám si to a nechám pracovat tělo. Ale hodně těžko se ty pocity jinak popisují,“ řekl Horák.
Vzdálenost mezi oběma domy byla 60 metrů, po prvním vystoupení s kolegy Horák zipline víc utáhl, aby nebyla tolik prověšená. Občas udělal nahoře otočku tak, aby stál k divákům čelem, a jak udržoval rovnováhu, tak i mával, někdy si sedl a rozhoupal se. „Bydlím tu 45 let a tohle jsem ještě neviděl. Je to frajer, už jen to, že v takové výšce je,“ řekl jeden z přihlížejících.
Horák už se v minulosti takto promenoval nad střechami domů v historickém jádru Českého Krumlova, na Dolní Moravě měl napnutou cestu o délce 880 metrů. Jeho vystoupení je vždy dostatečně zajištěné. „Mám horolezecký sedák a v každé chvíli mě jistí dva různé prvky, kdyby jeden selhal,“ vysvětlil Horák, jenž chtěl původně zůstat ve výšce 40 minut, ale nakonec těm, kteří vydrželi, předváděl své umění přes hodinu.
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27. května 2022