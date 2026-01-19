Na Znojemsku se protrhla jímka. Výkaly unikly do Dyje, zasáhly i několik aut

Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky, na místě zasahují hasiči. Podle nich uniklo až tři tisíce metrů krychlových kejdy, na místo poslali i mobilní chemickou laboratoř.
Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky. (19. ledna 2026) | foto: HZS JmK

Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky. Proud výkalů zasáhl také nemovitost a několik aut. (19. ledna 2026)

„Jímka byla částečně pod zemí, má ale i část nad zemí, kde došlo zřejmě k provalení zdi. Budeme odebírat vzorky, provozovatel jímky tam má cisterny, které to odčerpávají,“ přiblížil mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Část hnojiva tvořeného převážně výkaly zemědělských zvířat se dostala do řeky, norné stěny ale hasiči nenasadili, protože kejda se ve vodě ředí.

Proud podle hasičů zasáhl i několik osobních vozidel a nemovitost. Šlo o rekreační budovu používanou jako hlavní budovu k táborům, je však obydlená, upřesnil Mikoška.

Zasažené místo se nachází jižně od vodní nádrže Vranov v těsné blízkosti hranic s Rakouskem.

