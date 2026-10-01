náhledy
Světlem, zvukem a digitálním uměním zahalí Brno po tři večery festival Prototyp. Letos poprvé se nekoná ve vodojemech, ale nabízí prohlídkovou trasu centrem města. Téměř dvě desítky světelných instalací, videomappingy, projekce a interaktivní díla prosvítí náměstí, parky, historické budovy i méně známá zákoutí města. Festival začal ve čtvrtek a potrvá do soboty, instalace jsou k vidění od 19.00 do půlnoci.
Autor: Zuzana Brandová, MAFRA
Kostel sv. Jakuba rozzářila imerzivní show Cesta světla. Ta transformuje sakrální prostor kostela v monumentální audiovizuální show. Dílo propojuje gotickou architekturu s příběhem o zrození, řádu a zániku vesmíru, přičemž navazuje na historický genius loci a symboliku Jakubské pouti.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
„Chceme, aby letos člověk nemusel za uměním vstupovat do jedné budovy, ale aby ho potkával přímo ve městě. Světlo, projekce a digitální technologie nám umožňují ukázat známá místa úplně jinak a zároveň otevřít současné umění i lidem, kteří by běžně na festival nebo do galerie třeba vůbec nepřišli,“ říká Jan Machát, ředitel Festivalu Prototyp a spoluzakladatel studia Visualove.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
V historickém atriu Krajského úřadu Jihomoravského kraje se vznáší souhvězdí digitálních hvězd. Světelné objekty vstupují do dialogu s architekturou a proměňují známý prostor v živou světelnou krajinu.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Za instalací stojí Prototyp Crew, autorský kolektiv vznikající kolem festivalu Prototyp. Ve své tvorbě propojuje světlo, zvuk, obraz a objekt a zkoumá, jak mohou vstupovat do konkrétních míst a měnit způsob, jakým je vnímáme. Stačí zmáčknout tlačítko a hvězdy se probudí k životu.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Dynamic Spektrum v parku Danuše Muzikářové je látková instalace inspirovaná lomem světla v optickém hranolu. Stejně jako se bílé světlo rozkládá do barevného spektra, vytvářejí zavěšené textilní prvky proměnlivou krajinu barev, průhledů a vzájemného prolínání.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Dílo Flux bylo za poslední čtyři roky velmi oblíbené, cestovalo po celém světě, bylo uvedeno na hudebních pódiích i uměleckých akcích. Flux se přizpůsobuje svému prostředí, přetváří okolí a nabízí jedinečnou, hravou a frenetickou show, v níž je choreografie v úzkém dialogu s hudbou. K vidění je na nádvoří Nové radnice.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Videomapping The Rythm of the Ocean zkoumá vztah mezi zvukem a obrazem prostřednictvím oceánu, chápaného jako systém rytmů, proudů a neustálé proměny. Oceán nepojímá jako objekt, který je třeba znázornit, ale jako soubor procesů, jimž vládne vlastní fyzikální a percepční logika. „Jsme nadšení, že můžeme promítat na fasádu hotelu Grandezza. Videomapping na hotel plný hostů je letošní highlight,“ směje se Jan Machá.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Firefly Field je podmanivá světelná instalace tvořená množstvím pohyblivých světelných bodů, které napodobují přirozený pohyb nočních světlušek. K vidění je na Biskupském dvoře s výhledem na katedrálu svatých Petra a Pavla.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Fasáda Nové radnice se během Prototypu promění v živý systém světla, pohybu a neustálé změny. FORMA propojuje mikroskopické struktury s měřítkem města – buňky začínají připomínat městskou infrastrukturu, datové sítě nervovou soustavu a pohyb částic nebeská tělesa.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Program myslí také na děti. Ty mohou rozhýbat stádečko roztomilých selátek.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Také brněnská dominanta Špilberk se na tři noci stává součástí světelné identity Prototypu. K vidění jsou tři světelné instalace. „Můžete z něj navíc poslat světelný vzkaz do vesmíru,“ říká za pořadatele Michal Okleštěk.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Velká část programu je přístupná zdarma, vybraná díla v interiérech propojí placená trasa Prototyp Pass. Festival současného digitálního umění propojuje umění, vědu a technologie a v Brně se koná od roku 2014.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Uzel na piazzettě před Janáčkovým divadlem. Organicky propletený objekt není snadné na první pohled rozplést. Jednotlivé vlny a záhyby odkazují ke složité síti potřeb, názorů a zájmů, se kterou se setkáváme i ve městě.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA