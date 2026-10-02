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OBRAZEM: Cesta světla v kostele, tančící tyče i světlušky rozzářily centrum Brna

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Fotočlánek   12:00
Světlem, zvukem a digitálním uměním zahalí po tři večery centrum Brna festival... Světlem, zvukem a digitálním uměním zahalí po tři večery centrum Brna festival... Světlem, zvukem a digitálním uměním zahalí po tři večery centrum Brna festival... Světlem, zvukem a digitálním uměním zahalí po tři večery centrum Brna festival... Světlem, zvukem a digitálním uměním zahalí po tři večery centrum Brna festival... Světlem, zvukem a digitálním uměním zahalí po tři večery centrum Brna festival... Světlem, zvukem a digitálním uměním zahalí po tři večery centrum Brna festival... Světlem, zvukem a digitálním uměním zahalí po tři večery centrum Brna festival... Světlem, zvukem a digitálním uměním zahalí po tři večery centrum Brna festival... Světlem, zvukem a digitálním uměním zahalí po tři večery centrum Brna festival... Světlem, zvukem a digitálním uměním zahalí po tři večery centrum Brna festival... Světlem, zvukem a digitálním uměním zahalí po tři večery centrum Brna festival...
Světlem, zvukem a digitálním uměním zahalí Brno po tři večery festival Prototyp. Letos poprvé se nekoná ve vodojemech, ale nabízí prohlídkovou trasu centrem města. Téměř dvě desítky světelných instalací, videomappingy, projekce a interaktivní díla prosvítí náměstí, parky, historické budovy i méně známá zákoutí města. Festival začal ve čtvrtek a potrvá do soboty, instalace jsou k vidění od 19.00 do půlnoci.

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