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OBRAZEM: Skyboxy se zařizují, sedačky zatím chybí. V brněnské aréně je stále staveniště
Za měsíc je oficiální termín, kdy má Brno přebrat od stavební firmy nově vznikající T Arenu pro 13 tisíc diváků u areálu výstaviště. Jenže vzhledem k množství prací, které ještě zbývá dokončit, je...
Thajského turistu k smrti vyděsil muž schovaný pod postelí v brněnském hotelu
Prsty čouhající zpod postele vyděsily thajského hosta v pětihvězdičkovém brněnském hotelu. Muž se tak polekal, že si nejprve myslel, že vidí ducha. Pod postelí se však skutečně ukrýval neznámý...
Třinec v derby rozdrtil Vítkovice, Kladno poprvé padlo. Slaví Sparta i Pardubice
Šest pátečních zápasů zkompletovalo 4. kolo hokejové extraligy. Vedoucí Třinec v derby rozmetal Vítkovice poměrem 8:2 a je nadále stoprocentní. Vyhrály také Pardubice, na ledě Mladé Boleslavi uspěly...
OBRAZEM: 25 let od posledního „mistráku“ za Lužánkami. Pacanda pálil, Uličný běsnil
Lužánky jsou srdce Zbrojovky, hlásají nápisy i část brněnského fotbalového chorálu příznivců tradiční značky. Jenže legendární stadion zeje prázdnotou už čtvrt století. Právě 25 let nazpět se tu...
Třinec stále neporažen. Pardubice ovládly šlágr s Kometou, poprvé slaví Vítkovice
Hokejová extraliga v neděli vstoupila do 5. kola. Pardubice zvítězily 5:3 ve šlágru proti Kometě Brno, v oslabení rozhodl Mandát. Kladno poprvé v sezoně nebodovalo, když doma podlehlo 1:4 Olomouci....
První gól i bitka. Musím smeknout, ocenil americký rváč Witkowski mladého Hradce
Nejdřív poslal svůj tým do vedení, pak neváhal shodit rukavice před zkušeným bitkařem z NHL. „Bylo mi jedno, kdo proti mně stojí,“ líčil mladý útočník Vojtěch Hradec. Přesto ani to Mladé Boleslavi...
Třinec vyrovnal rekord. Mistr přehrál Plzeň, Kometa i Hradec rozhodly v nájezdech
Snový start do hokejové extraligy zatím prožívá Třinec. Slezané sedmou výhrou v základní hrací době na úvod sezony vyrovnali rekord soutěže, tentokrát doma přehráli Litvínov 3:2. Pardubice zdolaly...
Lovil beze zbraní a s láskou, spisovatel Tomeček se narodil před 120 lety
Vypravěč od Boha. Tak vzpomínají pamětníci na spisovatele a velkého milovníka přírody Jaromíra Tomečka, který se narodil 30. září 1906 v Kroměříži, ale od roku 1940 až do své smrti 15. července 1997...
Po roční opravě se ve Znojmě otevřela historická část náměstí Svobody
Po roční rekonstrukci za téměř 30 milionů korun Znojmo otevřelo nejstarší část náměstí Svobody, které se nachází na severním okraji historického centra. Dosud mělo náměstí především dopravní funkci,...
Na křížení D1 a D2 u Brna se otevře nová rampa, jinou však silničáři odstaví
Jedna část řidičů si oddechne, jiným však při cestě přes křížení dálnic D1 a D2 u Brna nastanou nové komplikace. V sobotu totiž silničáři otevřou nově vybudovanou rampu na křížení těchto dálnic pro...
OBRAZEM: Cesta světla v kostele, tančící tyče i světlušky rozzářily centrum Brna
Světlem, zvukem a digitálním uměním zahalí Brno po tři večery festival Prototyp. Letos poprvé se nekoná ve vodojemech, ale nabízí prohlídkovou trasu centrem města. Téměř dvě desítky světelných...
Není žádné co by kdyby. Dívejme se dopředu, říká lídr hnutí ANO Trojan
Dnes brněnský lídr hnutí ANO Václav Trojan zastává téměř tři desítky funkcí, ať už těch akademických, profesních, nebo politických. K plnoúvazkovému postu poslance teď usiluje i o křeslo primátora...
Jedna alej už nečekaně padla. V Brně hrozí další kácení, nejen radnice jsou proti
V příštích letech plánuje Brno velké rekonstrukce Veveří a Štefánikovy ulice na pomezí Brna-střed a Žabovřesk i Králova Pole, kde rostou desítky stromů. Je možné, že na záměry doplatí právě vzrostlé...
Veteránské perly se řítily do vrchu v Brně. Kamera frčela s nimi
Je to přesně 100 let, kdy se Eliška Junková vítězně prohnala cílem závodu do vrchu Brno-Soběšice. Historické závodní stroje se na trať letos vrátily. Podívejte se na exkluzivní záběry, které natáčel...
Nejlepší jihoamerické libero v Brně. KP spoléhá na cizinky, Češky chtějí stále méně
Ještě před týdnem hrála za Argentinu, teď už se Agostina Pelozová snaží co nejrychleji zapadnout do nového týmu. Do Brna dorazila teprve minulý týden po jihoamerickém šampionátu, na němž byla...
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Vinohrady trpí pod nálety špačků. Plašit je pomáhají měnící se zvuky dravců
O škodách po letošních jarních mrazících, suchu i krupobití už mají vinaři docela jasnou představu – přijdou o zhruba 30 až 40 procent úrody, přičemž ztráty budou milionové. Ačkoliv to nejhorší už...
Teplo pro Brno zajistí nově i kotel na dřevní štěpku, denně přijede 18 vagonů
Teplárny Brno zahájily topnou sezonu, v níž poprvé pojede na plný výkon kotel na dřevní štěpku v Maloměřicích. Vyrobí zhruba 15 procent celkové spotřeby a výrazně sníží závislost teplárenské soustavy...