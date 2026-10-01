Brno se na tři večery promění v galerii. Centrum rozzáří světla i videomapping

Brněnské centrum se od čtvrtka do soboty rozzáří digitálním uměním. Festival Prototyp letos poprvé opouští jeden hlavní prostor a nabídne návštěvníkům trasu napříč městem. Od 1. do 3. října budou od 19 do 24 hodin k vidění téměř dvě desítky světelných instalací, dva videomappingy, projekce a interaktivní díla.
Velkoformátový videomapping The Rhythm of the Ocean španělského studia Desilence doplněný hudbou americké skladatelky Suzanne Ciani se objeví na fasádě hotelu Grandezza na Zelném trhu. Druhý videomapping připravilo české uskupení Metanoia pro budovu Nové radnice na Dominikánském náměstí.
Na festival dorazí také nizozemské Studio Toer s kinetickou instalací Firefly Field, francouzský Collectif Scale s dílem Flux nebo maďarské studio Limelight s interaktivním KickIt Team Tennis. Program doplní práce českých, slovenských a maďarských umělců a studentů.
Festivalová trasa povede přes Zelný trh, Dominikánské a Moravské náměstí, okolí kostela sv. Jakuba, Biskupský dvůr, Koliště, piazzettu Janáčkova divadla až na Špilberk. Většina venkovních instalací bude přístupná zdarma, vybraná díla v interiérech jsou součástí placeného Prototyp Passu.
Festival začne ve čtvrtek 1. října v 19 hodin na Moravském náměstí fashion performancí Close & far, která propojí české studenty designu s maďarskými návrhářkami. Zahájení zakončí koncert virtuálního projektu Nivva. V sobotu nabídne Kumst bezplatné workshopy zaměřené na digitální tvorbu, design a technologie.