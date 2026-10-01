Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Brno se na tři večery promění v galerii. Centrum rozzáří světla i videomapping

Autor:
  6:15
Brněnský festival Prototyp nabídne unikátní videomappingy a osvětlení vybraných...

Brněnský festival Prototyp nabídne unikátní videomappingy a osvětlení vybraných budov, většinou zdarma. Nedávná instalace v kostele sv. Jakuba od skupiny Visualove, která festival spolupořádá, brala dech. | foto: Festival Prototyp

Brněnský festival Prototyp nabídne unikátní videomappingy a osvětlení vybraných...
Brněnský festival Prototyp nabídne unikátní videomappingy a osvětlení vybraných...
Brněnský festival Prototyp nabídne unikátní videomappingy a osvětlení vybraných...
Brněnský festival Prototyp nabídne unikátní videomappingy a osvětlení vybraných...
7 fotografií
Brno bude ve druhé polovině tohoto týdne po setmění vypadat jinak než obvykle. Město rozzáří festival Prototyp. Ten místo jednoho areálu letos rozprostře svá díla přímo do ulic a na náměstí. Od Zelnému trhu přes Dominikánské náměstí až po Špilberk nabídne světelné instalace, projekce i videomappingy. Většinu z nich mohou zájemci vidět zdarma.

Brněnské centrum se od čtvrtka do soboty rozzáří digitálním uměním. Festival Prototyp letos poprvé opouští jeden hlavní prostor a nabídne návštěvníkům trasu napříč městem. Od 1. do 3. října budou od 19 do 24 hodin k vidění téměř dvě desítky světelných instalací, dva videomappingy, projekce a interaktivní díla.

Brněnský festival Prototyp nabídne unikátní videomappingy a osvětlení vybraných budov, většinou zdarma. Nedávná instalace v kostele sv. Jakuba od skupiny Visualove, která festival spolupořádá, brala dech.
Brněnský festival Prototyp nabídne unikátní videomappingy a osvětlení vybraných budov, většinou zdarma. Nedávná instalace v kostele sv. Jakuba od skupiny Visualove, která festival spolupořádá, brala dech.
Brněnský festival Prototyp nabídne unikátní videomappingy a osvětlení vybraných budov, většinou zdarma. Do projektu se zapojí i studenti VUT.
Brněnský festival Prototyp nabídne unikátní videomappingy a osvětlení vybraných budov, většinou zdrama.
7 fotografií

Velkoformátový videomapping The Rhythm of the Ocean španělského studia Desilence doplněný hudbou americké skladatelky Suzanne Ciani se objeví na fasádě hotelu Grandezza na Zelném trhu. Druhý videomapping připravilo české uskupení Metanoia pro budovu Nové radnice na Dominikánském náměstí.

Na festival dorazí také nizozemské Studio Toer s kinetickou instalací Firefly Field, francouzský Collectif Scale s dílem Flux nebo maďarské studio Limelight s interaktivním KickIt Team Tennis. Program doplní práce českých, slovenských a maďarských umělců a studentů.

Brněnský festival Prototyp nabídne unikátní videomappingy a osvětlení vybraných budov, většinou zdrama.

Festivalová trasa povede přes Zelný trh, Dominikánské a Moravské náměstí, okolí kostela sv. Jakuba, Biskupský dvůr, Koliště, piazzettu Janáčkova divadla až na Špilberk. Většina venkovních instalací bude přístupná zdarma, vybraná díla v interiérech jsou součástí placeného Prototyp Passu.

Festival začne ve čtvrtek 1. října v 19 hodin na Moravském náměstí fashion performancí Close & far, která propojí české studenty designu s maďarskými návrhářkami. Zahájení zakončí koncert virtuálního projektu Nivva. V sobotu nabídne Kumst bezplatné workshopy zaměřené na digitální tvorbu, design a technologie.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Brněnská T Arena přivítá první zvědavce, bude se vybírat název nového piva

Multifunkční T Arena, kterou dělníci dokončují v areálu brněnského výstaviště....

Nová multifunkční T Arena, kterou dělníci dokončují v areálu brněnského výstaviště, se poprvé otevře veřejnosti. Ve dnech 26. a 27. září se uskuteční Víkend s T Arenou, který nabídne program pro malé...

OBRAZEM: Skyboxy se zařizují, sedačky zatím chybí. V brněnské aréně je stále staveniště

Do dokončení T Areny zbývá poslední měsíc. (25. září 2026)

Za měsíc je oficiální termín, kdy má Brno přebrat od stavební firmy nově vznikající T Arenu pro 13 tisíc diváků u areálu výstaviště. Jenže vzhledem k množství prací, které ještě zbývá dokončit, je...

Thajského turistu k smrti vyděsil muž schovaný pod postelí v brněnském hotelu

Policisté zasahovali v hotelu skupiny Czech Inn Hotels v Brně na Šilingrově...

Prsty čouhající zpod postele vyděsily thajského hosta v pětihvězdičkovém brněnském hotelu. Muž se tak polekal, že si nejprve myslel, že vidí ducha. Pod postelí se však skutečně ukrýval neznámý...

Pohlreich s Ano, šéfe! pomohl restartovat hospodu v židovské čtvrti Boskovic

Ano, šéfe! 2026, Zdeněk Pohlreich, Rabínův šenk, pizzeria, Boskovice

V srdci boskovické židovské čtvrti, jen pár kroků od synogogy a židovského muzea je ulice Plačkova, pojmenovaná po moravském zemském rabínovi Abrahamu Plačkovi. A ve sklepních prostorách domu, kde od...

Třinec v derby rozdrtil Vítkovice, Kladno poprvé padlo. Slaví Sparta i Pardubice

Třinečtí hokejisté slaví vstřelení gólu v derby s Vítkovicemi.

Šest pátečních zápasů zkompletovalo 4. kolo hokejové extraligy. Vedoucí Třinec v derby rozmetal Vítkovice poměrem 8:2 a je nadále stoprocentní. Vyhrály také Pardubice, na ledě Mladé Boleslavi uspěly...

Brno se na tři večery promění v galerii. Centrum rozzáří světla i videomapping

Brněnský festival Prototyp nabídne unikátní videomappingy a osvětlení vybraných...

Brno bude ve druhé polovině tohoto týdne po setmění vypadat jinak než obvykle. Město rozzáří festival Prototyp. Ten místo jednoho areálu letos rozprostře svá díla přímo do ulic a na náměstí. Od...

1. října 2026  6:15

Komunikace města je nedostatečná, je přesvědčený lídr lidovců a STAN Hruška

Lídr kandidátky Lidovců a Starostů v Brně Jakub Hruška

Stejně jako před čtyřmi lety kandidují lidovci a Starostové na brněnský magistrát společně. Místo exnáměstka primátorky a bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka tentokrát sází na...

30. září 2026  10:40,  aktualizováno  19:33

Thajského turistu k smrti vyděsil muž schovaný pod postelí v brněnském hotelu

Policisté zasahovali v hotelu skupiny Czech Inn Hotels v Brně na Šilingrově...

Prsty čouhající zpod postele vyděsily thajského hosta v pětihvězdičkovém brněnském hotelu. Muž se tak polekal, že si nejprve myslel, že vidí ducha. Pod postelí se však skutečně ukrýval neznámý...

30. září 2026  16:32

Rozhodují o vás bez vás. Tato česká města nejvíce mlží

Nejlépe, i když s rezervami, přistupují k transparentnosti ve stotisícovém Liberci.

Města rozhodují o miliardách a vašem okolí, často se to ale dozvíte jako poslední. Nový průzkum Transparentní Česko 2026 ukázal, že řada radnic před občany skrývá podklady, hlasování i lukrativní...

30. září 2026  14:37

OBRAZEM: 25 let od posledního „mistráku“ za Lužánkami. Pacanda pálil, Uličný běsnil

Vzpomínka na 30. září 2001. Brněnští fotbalisté tehdy pod názvem FC Stavo...

Lužánky jsou srdce Zbrojovky, hlásají nápisy i část brněnského fotbalového chorálu příznivců tradiční značky. Jenže legendární stadion zeje prázdnotou už čtvrt století. Právě 25 let nazpět se tu...

30. září 2026  14:13

Jsem frajer, smál se řidič s téměř 4 promile. Spolujezdkyně kopla do auta policie

S čtyřmi promile alkoholu se ptal na cestu, dotazovaní zavolali policii.

Na první pohled bylo jasné, že dvojice, která v Dubňanech na Hodonínsku vystoupila z auta a ptala se na cestu, není ve stavu, kdy mohla usednout za volant. Když ji na to svědci upozornili, muž se...

30. září 2026  10:14

Menší města mají plány na přeměnu brownfieldů, Bučovice postaví novou čtvrť

Vizualizace nové obytné ulice v bučovickém brownfieldu.

Ještě před několika lety by se tady podle starosty Jiřího Horáka (KDU-ČSL) mohl natáčet film o dobývání Stalingradu. Sedmitisícové Bučovice na Vyškovsku teď ale obří plochu šesti hektarů bývalých UP...

30. září 2026  5:53

Odolnost proti rušení či ochrana aut. Armáda testuje zlepšováky pro dronovou válku

Česká armáda testuje bezpilotní systémy a obranu proti nim ve Vojenském újezdu...

Jeden po druhém startují ze země a mizí nad vojenským újezdem. Některé drony jsou sotva několik desítek centimetrů velké, jiné mají rozpětí více než dvou metrů. Jeden míří na obrněné vozidlo, další...

29. září 2026  17:07

Nemusel to udělat on. Soud zprostil viny muže obžalovaného z popálení dítěte

Krajský soud v Brně otevřel případ úmyslného ublížení na zdraví dítěte....

Muže obžalovaného z toho, že popálil na chodidlech pětiměsíční dítě své přítelkyně, dnes Krajský soud v Brně osvobodil. Podle předsedy senátu Dušana Beránka se nepodařilo prokázat, že zranění dítěti...

29. září 2026  15:49

Začalo trestní řízení v případu srážky autobusů, stíhání hrozí jednomu z řidičů

Na Znojemsku se střetly dva autobusy, na místě je 40 zraněných. (18. července...

Z obecného ohrožení z nedbalosti podezřívají policisté řidiče autobusu, jenž se letos v červenci srazil s dalším regionálním autobusem u Oleksovic na Znojemsku. Ve věci nyní zahájili trestní řízení....

29. září 2026  15:09

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Šéfka mladého SPD vede institut a radí Zůnovi, s rodinou žije v městském bytě

Premium
Šéfka Mladého SPD Diana Chodžajanová má hlášené trvalé bydliště v městském bytě...

Předsedkyně mládežnické organizace SPD Diana Chodžajanová zastává post placené poradkyně na ministerstvu obrany, řídí institut SPD a vystupuje i jako zastupitelka za Brno-střed. V letošních...

29. září 2026  12:40

Opravy jsou nezbytné. Mahenovo divadlo v Brně čeká rekonstrukce za dvě miliardy

Mahenovo divadlo v Brně.

Brněnské Mahenovo divadlo čeká v příštích letech rekonstrukce za asi dvě miliardy korun. Opravy budovy jsou nezbytné vzhledem k jejímu technickému stavu a zastaralému vybavení.

29. září 2026  11:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde