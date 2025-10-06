Místo uměleckých maleb budou rostliny. Brno změnilo názor na výzdobu náplavky

Autor: ,
  15:09
Náplavka podél řeky Svratky je od letošního léta novým hitem Brna, který láká desetitisíce návštěvníků. Jednou ze zdejších „vychytávek“ měla být i protipovodňová stěna ozdobená uměleckými malbami. Město na ně dokonce vypsalo soutěž, ale po vyhlášení vítězů změnilo názor a místo umění nechá stěnu zarůst rostlinami.
Protipovodňové stěny brněnské náplavky měly zdobit umělecké malby, nakonec na nich budou růst rostliny.

Protipovodňové stěny brněnské náplavky měly zdobit umělecké malby, nakonec na nich budou růst rostliny. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Protipovodňové stěny brněnské náplavky měly zdobit umělecké malby, nakonec na nich budou růst rostliny.
Protipovodňové stěny brněnské náplavky měly zdobit umělecké malby, nakonec na nich budou růst rostliny.
Protipovodňové stěny brněnské náplavky měly zdobit umělecké malby, nakonec na nich budou růst rostliny.
Protipovodňové stěny brněnské náplavky měly zdobit umělecké malby, nakonec na nich budou růst rostliny.
19 fotografií

Ozelenění podle brněnských radních lépe zapadá do celkového konceptu brněnské náplavky jako modrozelené rekreační a relaxační zóny. Zároveň se nepotvrdila obava z masivního vandalského sprejování, kterému měly malby zabránit.

Soutěž na výtvarné dílo schválili radní v březnu. Umělci do ní zaslali 27 návrhů, které v září hodnotila porota.

Zelená oáza uprostřed Brna. Lidem se otevřela vůbec první náplavka ve městě

„Radní vyhlásili pořadí návrhů podle názoru poroty a v souladu se soutěžními podmínkami schválili udělení odměn autorům na prvních sedmi místech. Současně doporučili městské části Brno-střed jako druhému zadavateli zakázky, aby žádnou z předložených nabídek nevybrala k realizaci a aby namísto toho zajistila ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna ozelenění protipovodňové stěny,“ uvedl vedoucí tiskového střediska magistrátu Roman Burián.

Umělecká díla měla původně přispět ke kreativitě městského prostoru, zatraktivnit jej i odradit od vandalismu. Nechtěné graffiti už se na stěnách skutečně objevilo, ale podle města problém není masivní.

4. července 2025

„Z logiky věci je jasné, že tuto konkrétní zkušenost nebylo možné předjímat. Ozelenění stěny lépe zapadá do celkového konceptu, navíc bude snižovat její zahřívání a bude dalším přínosem pro mikroklima v lokalitě,“ poznamenal Burián.

Výtvarná díla měla zpestřit i úsek viditelný z Kamenného mostu a Táborského nábřeží. Táhne se na Poříčí od Fakulty architektury Vysokého učení technického proti proudu k Bauerově ulici. Na starost jej má část Brno-střed.

Jestli tam vznikne umění, nebo něco jiného, zatím jisté není. „Fakultě architektury jsme zadali zpracování návrhu podoby protipovodňové zdi. Očekáváme, že výsledný návrh obdržíme do konce října,“ sdělil mluvčí radnice Michal Šťastný.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Šéfka komise si bez souhlasu vyfotila voliče, prý ho zná. Muž zavolal strážníky

Brněnští strážníci v pátek vyjížděli do volební místnosti na severu města kvůli ohlášení týkající se neoprávněného vyfocení devětadvacetiletého voliče. Muže si tam bez jeho souhlasu vyfotila...

Místopředseda SOCDEM volil ANO, pak rezignoval. Naše strana je pohřbená, tvrdí

Sobotka stloukl rakev, Hamáček vykopal hrob, Šmarda spustil rakev do hrobu a Maláčová jej zaházela hlínou. Tak komentuje vývoj Sociální demokracie její dosavadní místopředseda Jiří Oliva. O víkendu...

Brněnské Královo Pole má nové nádraží. Zatím bez obchodů, stavba ještě pokračuje

Brno má od středy nové nádraží. Ještě ne to hlavní, o kterém se stále mluví a připravuje se, ale v Králově Poli. V jihomoravské metropoli jde o druhý nejvytíženější terminál i kvůli návaznosti na...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

Místopředseda SOCDEM volil ANO, pak rezignoval. Naše strana je pohřbená, tvrdí

Sobotka stloukl rakev, Hamáček vykopal hrob, Šmarda spustil rakev do hrobu a Maláčová jej zaházela hlínou. Tak komentuje vývoj Sociální demokracie její dosavadní místopředseda Jiří Oliva. O víkendu...

6. října 2025  12:09

Politika není o sympatiích, ale vyjednávání. Malá z ANO věří ve stabilní vládu

Hnutí ANO ve volbách zvítězilo nejen celostátně, ale i na jihu Moravy. S výsledkem 32,3 procenta v kraji triumfovalo. Pod úspěch se kromě lídryně Aleny Schillerové, která si v nabitém nedělním...

6. října 2025  10:18

Nymburk si došel pro výhru nad Děčínem, Opava i Pardubice daleko za stovkou

Nymburští basketbalisté vyhráli i třetí zápas v nové ligové sezoně. Úřadující šampioni i přes nevydařený úvod porazili Děčín jednoznačně 97:68 a vítězně se naladili na úterní vstup do Ligy mistrů.

5. října 2025  22:05

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

5. října 2025  21:38

Hasiči zasahovali na břeclavském přednádraží u úniku hořlavého plynu

Hasiči Správy železnic zasahovali nedaleko nádraží v Břeclavi u úniku hořlavého plynu propylen z železniční cisterny. Únik zastavili. Nebezpečí výbuchu nehrozí, informoval mluvčí Správy železnic pro...

5. října 2025  19:40,  aktualizováno  20:07

Basketbalistky Žabin na úvod ligové sezony zvítězily v brněnském derby

Basketbalové vicemistryně Žabiny vstoupily do ligové sezony domácím vítězstvím 93:77 v brněnském derby nad KP. Hostující tým v repríze semifinále minulé sezony vyhrál první čtvrtinu o deset bodů...

5. října 2025  14:03,  aktualizováno  18:22

Důležitost Senátu teď naroste, pohlídá Babišovu vládu, míní ministr Hladík

V končící vládě Petra Fialy sice zasedá jako ministr životního prostředí, poslancem se ale lidovec Petr Hladík stal až po nynějších volbách. A po porážce hnutí SPOLU, za něž kandidoval jako dvojka v...

5. října 2025  15:56

Nečekaný návrat Zelených. Obroda někdy vyžaduje hodně času, říká bývalý šéf

Pod jeho vedením Zelení v roce 2010 po jediném funkčním období vypadli z Poslanecké sněmovny a neuspěli ani v předčasných volbách o tři roky později. V sobotu jejich někdejší šéf Ondřej Liška v...

5. října 2025  13:38

V Troskotovicích lidé v referendu odmítli rychlotrať, Heršpice si nechají vodovody

Obyvatelé Troskotovic na Brněnsku o víkendu v referendu odmítli vedení trasy vysokorychlostní železnice přes území obce. V Heršpicích na Vyškovsku zase nechtějí převádět vodovodní infrastrukturu do...

5. října 2025  11:18

Město Brno hlasovalo jinak než okres Brno-venkov. I účast se výrazně lišila

V Brně voliči jasně hlasovali pro vládní koalici. Petr Fiala se SPOLU dostal od voličů v jihomoravské metropoli, kde kandidoval, skoro 33 procent hlasů. Pro ANO s Alenou Schillerovou v čele...

4. října 2025  21:40

Advantage Consulting, s.r.o.
PŘÍPRAVÁŘ TZB - PRUŽNÁ PRACOVNÍ DOBA (40-60.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 60 000 Kč

Dalších 32 363 volných pozic

Fialova bašta padla. Na jižní Moravě ANO převálcovalo premiérovu koalici SPOLU

Jižní Morava dlouho platila za baštu koalice SPOLU, která tu ještě loni triumfálně ovládla krajské volby. Jenže i tady nyní dominuje hnutí ANO Andreje Babiše. To získalo 32,6 procent, zatímco SPOLU...

4. října 2025  16:34,  aktualizováno  19:22

„Úspěch vypadá jinak.“ SPOLU ve Fialově kraji vstřebává volební direkt od ANO

Loni v čele koalice SPOLU slavil velkolepý triumf v krajských volbách, tentokrát však jihomoravský hejtman Jan Grolich sledoval výrazné vítězství hnutí ANO. To tak ovládlo kraj, z něhož pochází...

4. října 2025  19:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.